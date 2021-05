Weissenhäuser Strand: Burger und me(e)hr im American Diner

18. Mai 2021 – Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand hat die Pause zum Umbau des ehemaligen Bistros in ein typisches American Diner genutzt. “Hier begeben wir uns mit unseren Gästen auf kulinarische Zeitreise und tauchen in die Welt des Rock “n” Roll und des Lebensstils der 50er Jahre ein. Eine stilechte Jukebox sorgt für das authentische Look and Feel. Mit einer großen Auswahl an Nachos, hausgemachtem Chili, Chicken Wings, Milchshakes und den frisch am Grill zubereiteten Burgern ist hier für jeden etwas Leckeres dabei. Und morgens genießen unsere Gäste ein üppiges Frühstück mit leckeren Pancakes – klassisch amerikanisch”, erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Das American Diner wurde in drei Monaten neugestaltet – der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand hat dabei 300.000 Euro investiert. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant “Sonnenrose”, die “Osteria” und das “Heimisch” bis hin zum Bistro und zum “Möwenbräu” inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers “Möwenbräu” – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand