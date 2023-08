Weissenhäuser Strand gewinnt 40 neue Auszubildende

3. August 2023 – Am 1. August starteten 40 junge Menschen mit ihrer Ausbildung im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee. Die Auszubildenden kommen aus Deutschland, Simbabwe, Madagaskar, Indien, Usbekistan, Indonesien, Kenia, Ecuador, Thailand und Aserbaidschan. Die Auszubildenden aus Madagaskar wurden von David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand, im Juni selbst rekrutiert. Dafür war er vier Tage vor Ort und besuchte eine Schule.

Die jungen Menschen lernen fünf verschiedene Berufe: Hotelfachfrau bzw. Hotelfachmann, Koch bzw. Köchin, Fachfrau/-mann für Restaurant- und Veranstaltungsgastronomie, Tierpflege sowie Fachangestellte für Bäderbetriebe. Weiterhin werden Studierende der IST-Studiengänge Sport Business Management und Tourismusmanagement sowie der BWL mit Schwerpunkt Tourismusmanagement mit integrierter Hotelfachausbildung (DHSH) geschult.

„Wir freuen uns sehr, dass sich so viele junge Menschen dafür entschieden haben, ihren Berufsweg bei uns an der Ostsee zu beginnen. Hier erwartet sie alles, was sie für eine erfolgreiche Ausbildung brauchen: Exzellent geschulte Ausbildende, gute Chancen für eine Übernahme und spannende Weiterbildungsmöglichkeiten weit über die Anforderungen der IHK hinaus. Gestern haben wir uns alle bei der Einführungsveranstaltung mit Hauptausbildenden, Geschäftsführung, Ansprechpersonen und Paten kennengelernt. Dazu haben die Auszubildenden eine kleine Welcome Tasche mit Geschenken und einem Ordner mit allen wichtigen Infos zur Ausbildung erhalten,“ erklärt David Depenau.

Seit 2013 wurde der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand durchgehend für seine exzellente Ausbildung ausgezeichnet. Dieses anerkannte Zertifikat verleiht die Hoteldirektorenvereinigung Deutschland e. V. (HDV) – sie wird unabhängig von der DEKRA geprüft. So weist das Unternehmen immer wieder nach, dass die Ausbildung in 38 Kriterien auf einem konstant hohen Niveau durchgeführt wird. Konstruktive Bewertungs- und Orientierungsgespräche, Paten sowie eine weitere Vertrauensperson, die permanent als Ansprechpartner zur Verfügung stehen und die Work-Life-Balance bei der Dienst- und Urlaubsplanung – alles Argumente, mit denen zertifizierte Häuser punkten können.

Sieben Paten aus den einzelnen Ausbildungsberufen und Studiengängen stehen für die neuen Beschäftigten zur Verfügung und beantworten ihnen alle Fragen. Crew-Managerin Verena Butler ist für alle Crew-Angelegenheiten zuständig und unterstützt bei Fragen zu den Personalwohnungen. Alle Auszubildenden wohnen entweder im Ferienpark oder in Oldenburg i. H. in Crew-Unterkünften. Auszubildende, die in Oldenburg untergebracht sind, können den kostenfreien Crew-Shuttle nutzen, der mehrmals täglich zwischen dem Ferienpark und Oldenburg pendelt. Sie können sich auch kostenfrei ein Fahrrad leihen.

Außerdem bekommen alle Auszubildenden und dual Studierenden eine kostenfreie Verpflegung im Buffetrestaurant Möwenbräu und im Crew-Restaurant. Insgesamt hat der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand mehr als 600 Crewmitglieder. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de/karriere sowie unter www.exzellente-ausbildung.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

