Weissenhäuser Strand gewinnt HSMA Social Media Award 2022 im Segment Kundenbindung

13. Mai 2022 – Gestern wurde der Ferien- und Freizeitparkt Weissenhäuser Strand mit dem HSMA Social Media Award 2022 in der Kategorie Kundenbindung in München ausgezeichnet. „Wir freuen uns sehr über diese schöne Auszeichnung – sie zeigt, dass unsere strategische Social Media Arbeit bei den Gästen und auch bei einer Fachjury gut ankommt“, sagt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Der HSMA Social Media Award 2022 wurde in vier Kategorien verliehen: Neukundengewinnung, Kundenbindung, HR & EmployerBranding, Kommunikation allgemein. Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand hat sich mit drei Beiträgen beworben. Gepostet wird 10-14 mal pro Woche zu den Themen Strand- und Naturfotos, Strandvideos, Videos und Fotos aus den Attraktionen, Hops und Hasi, Aktuelles aus dem Ferienpark, Angebote sowie Spezielle Gewinnspiele (Fotowettbewerb). „Egal, wo sich unsere Fans gerade aufhalten, sie sind durch Social Media immer bei uns, wir sind nicht nur im Kopf, sondern im Herzen unserer Fans. So steigern wir die Vorfreude auf den nächsten Urlaub bei uns – viele unser über 239.000 Fans zählen die Tage mit einem Countdown bis zur Anreise“, erklärt David Depenau. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de und unter https://www.hsma.de/de/social-media-award

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Wasserski- und Wakeboardanlage WaWaCo, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, Kidz Club, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: @Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand