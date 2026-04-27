Weissenhäuser Strand: Grand Soul Supreme bringt internationale Soul- und Funkgrößen an die Ostsee

27. April 2026 – Vom 8.-10. Mai 2026 können alle Soulliebhaber ihre Lieblingsmusik in vollen Zügen an der Ostsee beim Grand Soul Supreme im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand genießen. „International bekannte Musiker, wie u. a. Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay, Kurtis Blow, The Brand New Heavies, The Weather Girls und Soulounge – dieses Festival wird die Gäste auf fünf separaten Indoor Dance-Floors begeistern. Gemeinsam durchtanzte Nächte, grandiose Musik sowie umwerfende Live-Shows – wir freuen uns sehr, Gastgeber für dieses faszinierende Festival sein zu dürfen“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Als DJs legen u. a. David Morales, The Disco Boys, Rainer Trüby und Natasha Kitty Katt auf. Die Gäste können wetterunabhängig das ganze Wochenende lang die umfangreichen Facetten der Soul Musik genießen. Für Kurzentschlossene sind noch letzte Resttickets – auch in Kombination mit Übernachtung – verfügbar. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de oder https://grandsoulsupreme.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

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Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand

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Bildquelle: Fabian Lippke