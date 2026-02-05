Weissenhäuser Strand: Messe-Teilnahmen 2026 in Hamburg und Dänemark

5. Februar 2026 – In Hamburg nimmt das Team des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand vom 5. bis 8. Februar an der Messe „REISEN & CARAVANING Hamburg“ teil. Interessierte Leserinnen und Leser finden den Stand in Halle B7, Stand Nr. B733. „Für alle Messebesucher bringen wir wieder ein tolles Messeangebot mit: sie bekommen einen 20 Prozent Preisvorteil bei der nächsten Buchung auf die tagesaktuelle Flex-Rate. Auch der Eintritt ins Subtropische Badeparadies und ins Abenteuer Dschungelland sind hier bereits inkludiert. Wer direkt am Stand bucht, kann sich außerdem über einen Wertgutschein über 50 Euro für unsere Gastronomie freuen. Weiterhin kann jeder Besucher sein Glück an unserem Glücksrad versuchen“, erklärt David Depenau, Sprecher der Geschäftsführung des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.

Danach ist das Team vom Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand vom 20. bis 22. Februar auf der Messe „Ferie for Alle“, einer der größten Urlaubs- und Freizeitmessen Skandinaviens, in Herning in Dänemark und informiert dort ebenfalls über alle Urlaubsangebote. Aktuelle Informationen bekommen interessierte Leserinnen und Leser unter www.weissenhaeuserstrand.de

Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee/Hohwachter Bucht ist mit seinen umfangreichen Sport-, Erlebnis-, Wellness- und Übernachtungsmöglichkeiten einmalig in Norddeutschland. Auf über 1.000.000 Quadratmetern können Gäste zwischen Ferienwohnung, Ferienhaus, Penthouse und 4-Sterne-Strandhotel wählen. Zusätzlich zum klassischen Ostseeurlaub am weißen Sandstrand bietet die Anlage das ganze Jahr über wetterunabhängige Ferien: Subtropisches Badeparadies, Waterpark, Abenteuer Dschungelland, Heimspiel, Animation, KidzClub, Sport- und Spielpark sowie Dünenbad. Auch gastronomisch wird auf Vielfalt gesetzt. Vom Dschungelrestaurant über das Spezialitätenrestaurant „Sonnenrose“, die „Osteria“ und das „Heimisch“ bis hin zum American Diner und zum „Möwenbräu“ inklusive Buffet-Bereich, Live-Cooking-Station, Eventbereich und Ausschank des Hausbiers „Möwenbräu“ – kulinarisch ist für alle etwas dabei. www.weissenhaeuserstrand.de

Bildquelle: Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand