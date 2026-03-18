Weiterentwicklung der Kundenkommunikation: von prozessgesteuerten Touchpoints zu vernetzten Erlebnissen

Information und Inspiration beim 3. CustomerCommunicationsDay

Schwandorf/Frankfurt, 18. März 2026 – Customer Communications Experience (CCX) ist die Zukunft der Kundenkommunikation. Wie sie genau aussieht und wie Unternehmen sie umsetzen können, steht im Fokus des 3. CustomerCommunicationsDay von Paragon, Dienstleister für Kundenkommunikation, Mitte April in Frankfurt, mit halbstündigen Impulsvorträgen. Entscheider namhafter Unternehmen, unter anderem aus den Branchen Banken, Versicherungen, Energie, Telekommunikation, haben sich bereits angemeldet.

Customer Communications Experience (CCX) kombiniert die personalisierte Kundenkommunikation des Customer Communications Management (CCM) mit dem erlebnisorientierten Customer Experience Management (CXM). Ihr Ziel ist die Orchestrierung aller Kundenerfahrungen zu einem Kundenerlebnis, in dem sich jegliche Interaktion mit dem Unternehmen als nahtlos, persönlich, seriös und vertrauensvoll anfühlt.

Wertvolle Einblicke in ihre Umsetzung in der Praxis geben im Halb-Stunden-Takt Expertinnen und Experten mit ihren Impulsvorträgen beim 3. CustomerCommunicationsDay von Paragon.

„Fakten statt Geisterbahn“

Einer der Vortragenden ist Berend-Jan Rietveld, Director Marketing & Communications bei Paragon. Unter dem Titel „CCX: the evolution of Customer Communications“ erläutert er, wie CCX die Brücke zwischen Customer Communications Management (CCM) und Customer Experience Management (CXM) schlägt.

In seinem Beitrag „Digitales Dokumenten Management 360 Grad“ stellt Christoph Melchior, Leiter ERP S/4HANA Consulting & Transformation bei der Telekom MMS GmbH, den gesamten digitalen Prozess dar: alle Services rund um das Dokument in einer Unternehmung, unter einem Vertrag und einer Verantwortung.

In „Fakten statt Geisterbahn – XRechnung, ZUGFeRD und PEPPOL aus zwei Integrationsprojekten“ erklärt Boris Geraldes-Müller, Senior Solution Consultant bei Paragon, praxisnah, wie die Formate ZUGFeRD, XRechnung und PEPPOL technisch und organisatorisch in bestehende Systeme integriert wurden – mit der Qualität der Belege auf einem dauerhaft konstanten Niveau.

Frank Tiedt, Sales Director worldwide bei IRIS Product & Technologies, erklärt in seinem Vortrag „Vom Dokumentenchaos zur Datenintelligenz – KI-Automatisierung im Erfassungsservice von Paragon“ an Anwendungsbeispielen, wie KI-Modelle, eingebettet in vorhandene Inbound Capture-Systeme, auch unstrukturierte Geschäftsprozessdokumente automatisiert klassifizieren, auslesen und strukturiert bereitstellen können.

Unter dem Titel: „Zukunftsorientierte Kundenkommunikation mit Inspire: Verbesserte User und Customer Experience, nahtlose Migration, KI-Integration“ erläutern Hajo Gossmann und Uwe Bünning von Quadient CXM Germany, wie eine moderne CCM-Plattform funktioniert und auch wie KI die nächsten Entwicklungsstufen in der Kundenkommunikation prägt.

„Printmarketing bleibt“

Über „The Power of (accurate) Data: Die unterschätzte Macht der Personenstammdaten“ sprechen Jonathan Smolin von der Deutschen Post Adress und Marc Binnewies von ABIS, die zu den Stammrednern beim CustomerCommunicationsDay gehören. Diesmal richten sie ihren Fokus darauf, wie Unternehmen mit modernem Personenstammdaten-Management ihre Geschäftsprozesse optimieren, Compliance-Fallen umgehen und die Datenqualität als echten Hebel für ihren Geschäftserfolg nutzen können. Denn: Wer seine Kundendaten pflegt, vermeidet Dubletten-Chaos und DSGVO-Verstöße.

Volkmar Friauf von kühn & weyh Software spricht über das Thema „Exzellent, sicher und im Takt der Organisation: Wie Unternehmen Kundenkommunikation zur Experience weiterentwickeln“ und gibt Einblicke, wie dabei Content Excellence, digitale Kanäle, flexible Architekturen und KI-gestützte Abläufe zusammenwirken.

Peter Schäfer von Spring Global Delivery Solutions ist überzeugt: „Onlinemarketing ist schnelllebig und vergänglich, Print Marketing bleibt.“ In seinem Vortrag mit diesem Titel spricht er darüber, wie sich Werbebrief oder -postkarte und Katalog wirksam einsetzen lassen, die schließlich konkurrenzlos in den Briefkästen der Kunden landen.

Wie Zahlungsprozesse über QR-Codes, Payment-Links und automatisierte Referenzzuordnung Reibungsverluste reduzieren, die Customer Experience verbessern und den Cashflow optimieren, ist im Vortrag von Markus Henselmann, Head of Business Development bei POM Germany, zu erfahren: „Vom Dokument zur direkten Zahlung: Der Einfluss von Multichannel-Kommunikation auf den Cash-Flow“.

Weitere Informationen und Anmeldung zum 3. Paragon CustomerCommunicationsDay am Donnerstag, 16. April 2026, ab 11 Uhr

in der Event-Location OOSTEN, Mayfarthstraße 4, direkt am Osthafen in Frankfurt am Main: https://www.paragon.world/de/customercommunicationsday https://www.paragon.world/de/customercommunicationsday

Über Paragon Central Europe

Paragon Central Europe hilft Unternehmen bei ihrer Kommunikation – mit mehr Effizienz und einer höheren Zufriedenheit ihrer Kunden. Ihre Lösungen unterstützen die Kunden bei der digitalen Transformation, einer verbesserten Customer Journey und Experience. Mit dem Outsourcing ganzer Abteilungen (Druckzentrum, Posteingangszentrum) oder der Unterstützung bei einzelnen Aufgaben (Abfedern von Lastspitzen, BCM, Digitalisierungsprojekten) hilft Paragon ihren Kunden, Kosten zu sparen. Integrierte Business-Continuity-Management-Szenarien vergrößern die Prozess- und Geschäftssicherheit.

Paragon Central Europe produziert massenhafte Kundenkommunikation, individuell für jeden Empfänger – physisch und digital. Etwa 1.000 Mitarbeitende verarbeiten an 14 Standorten in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Polen rund 400 Millionen Ausgangsdokumente (Document Output – wie Kontoauszüge, Rechnungen oder Versicherungsschreiben) und Informationen für die digitalen Kanäle der Kundenkommunikation. Im Service für den Posteingang (BPS – Business Process Services) scannt Paragon eingehende Briefe und führt sie für die weitere Kategorisierung und Bearbeitung mit digitalen Posteingängen zusammen, bei Bedarf fallabschließend.

Besonderes Augenmerk legt Paragon auf Nachhaltigkeit und aktive CO2-Reduktion und gehört damit zu den Vorreitern der Branche. Vielfältige Zertifikate und Auditierungen stehen zudem für einen hohen Qualitätsanspruch an Daten- und IT-Sicherheit in allen Prozessen.

Paragon Central Europe gehört zur internationalen Grenadier Holdings: Mit rund 1,75 Milliarden Euro Jahresumsatz ist sie in mehr als 30 Ländern und mit rund 10.000 Mitarbeitenden Marktführer bei den Leistungen ihrer Unternehmen.

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