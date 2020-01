Weitzer Parkett – Bodenbelag Qualität made in Österreich

Weitzer Parkett gehört seit vielen Jahren zu den marktführenden Parkettboden Herstellern

Weitzer Parkett blickt auf eine 188 jährige Firmengeschichte in der Produktion von Parkett- und Holzböden zurück. Aus dieser Erfahrung entstanden weltweit einzigartige Produkte. Die beliebte Weitzer Parkett Landhausdiele WP Charisma beispielsweise gibt es als Pflegefrei-Diele und als Gesund-Diele. Diese Parkett-Produkte mit besonderen Produktvorteilen bietet allfloors.de jetzt im Weitzer Parkett Top-Seller Programm zu besonders attraktiven Preisen an.

Aktuell finden Sie im Weitzer Parkett Topseller Programm hochwertige Parkettböden wie zum Beispiel Landhausielen der Serie Charisma z besonders attraktiven Preisen. Wir stellen Ihnen die Topseller-Parkettböden hier kurz vor.

Die Weitzer Parkett Gesund-Diele zeichnet sich durch ihre naturgeölte Oberfläche aus. Die mit speziellen Naturölen behandelten Holzoberflächen bleiben somit porenoffen und damit atmungsaktiv. So träg der das Weitzer Gesund-Dielen-Parkett aktiv zu einem gesunden Raumklima bei. Warum ist die Gesund-Diele noch gesund? Weitzer Parkett legt den Focus eine besonders nachhaltige Produktion aus nachwachsenden Rohstoffen, die umweltverträglich geerntet und verarbeitet werden. Greenguard und der Blaue Engel garantieren, das (alle) Weitzer Parkettböden keinerlei für die Gesundheit bedenkliche oder gar gefährdende Stoffe emittieren.

Die Weitzer Pflegefrei-Diele ist gekennzeichnet durch eine hoch strapazierfähige Oberfläche, die aber dennoch offenporig und naturmatt ist. Erreicht wird dies durch eine spezielle Oberflächenbehandlung in mehreren Schritten. Die Oberfläche des Holzes fühlt sich damit weiter wie natürliches Holz an und sieht auch so aus. Das Pflegefrei-Parkett bietet jedoch den großen Vorteil, dass es sehr einfach gereinigt werden kann und hoch strapazierfähig ist.

Neues Weitzer Parkett über altes Parkett legen? Mit Weitzer Parkett kein Problem. Dazwischen findet die einzigartige Weitzer WP Looseglue Matte Platz. Der Unterschied zu herkömmlichen Unterlagsmatten für schwimmende Verlegung besteht in der Verklebung zum Parkett. Damit können auch die meisten 2-Schicht und 3-Schicht Produkte verlegt werden. In Kombination mit Weitzer Parkett mit niedriger Aufbauhöhe lässt sich ein Niveauunterschied in den meisten Fällen vermeiden. Das Parkett ist nach Verlegung sofort wieder begehbar.

Wodurch wird die Verlegung von Weitzer Parkett besonders schnell und leise?

Die in der Renovierung meist erheblichen Anpassungsarbeiten z. B. an Türverkleidungen und schiefem Mauerwerk sind jetzt sehr einfach. So lange anpassen, bis das Element perfekt sitzt – dann die Schutzfolie der WP Looseglue abziehen und fertig! Ganz ohne Kleber! Besonders Nut und Feder Produkte sind dafür bestens geeignet.

