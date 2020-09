Welche Krankenkasse bietet mehr?

Test unter 78 bundesweiten und regionalen Kassen

Beim Gesamtergebnis finden sich etwa gleich viel bundesweite und regionale Krankenkassen unter den ersten Zehn. Testsieger wurde die BKK Verbund Plus, gefolgt von AOK Nordost und AOK Plus. Von den großen Ersatzkassen kamen die HEK und die TK in die Spitzengruppe.

Für die Wertung wurde der elektronische und der klassische Kundenservice, das Leistungssprektrum im freiwilligen Bereich sowie die finanziellen Vorteile für die Versicherten ins Visier genommen. Erstmals informiert der Krankenkassentest auch über das “Grüne” Profil der Krankenkassen und ihr Engagement für Nachhaltigkeit.

Der Test zeigt, dass nicht nur die Schere beim Beitragssatz, sondern auch bei den Leistungen und erst recht beim Service erheblich für die Versicherten ist. Beim Zusatzbeitrag beträgt der Unterschied zwischen der günstigsten und der teuersten Kasse mehr als 2 Prozent. Besonders bei Naturheilverfahren, Zahnreinigung, Reiseimpfungen, Hebammen-Rufbereitschaft oder den Bonusprogrammen lohnt ein genaues Hinschauen auf Leistungsumfang und die Konditionen. Und auch beim Kundenservice liefern sich die Krankenkassen einen echten Wettbewerb. Hier punkten die Kassen mit Hausbesuchen, 24/7 Telefonhotlines oder eigenem Terminservice für Arztbesuche.

“Unser Krankenkassentest bietet einen neutralen und faktenorientierten Preis-Leistungs-Überblick für die Versicherten”, sagt Jürgen Kunze, Geschäftsführer der Krankenkassennetz.de GmbH. “Wer genau hinschaut, kann nicht nur hier und da sparen, sondern gleichzeitig die Gesundheitsversorgung für sich oder die ganze Familie optimieren.”

Alle Testergebnisse im Überblick unter: https://krankenkasseninfo.de/test/

#########################################################################################

Die 10 Besten im Krankenkassentest 2020

BKK Verbund Plus – Testnote 1,0

AOK Nordost – Testnote 1,1

AOK Plus – Testnote 1,1

BKK Freudenberg – Testnote 1,1

BKK SBH – Testnote 1,1

HEK – Testnote 1,1

IKK Classic – Testnote 1,1

mhplus BKK – Testnote 1,1

SECURVITA – Testnote 1,1

Techniker Krankenkasse – Testnote 1,1

krankenkasseninfo.de informiert seit 1999 über die Entwicklung bei den gesetzlichen Krankenkassen. Beitrags- und Leistungsvergleiche der Krankenkassen bieten Verbrauchern auf krankenkasseninfo.de die Möglichkeit sich vor der Wahl einer neuen Krankenkasse kostenfrei und unverbindlich umfassend zu informieren. Das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) stützt sich bei seinen Expertisen seit 2017 auf den Krankenkassentest von krankenkasseninfo.de

Firmenkontakt

Krankenkassennetz.de GmbH

Jürgen Kunze

Waisenhausring 6

06108 Halle

0345 6826615

info@krankenkassennetz.de

http://www.krankenkasseninfo.de

Pressekontakt

Krankenkassennetz.de GmbH

Karsten Leidloff

Waisenhausring 6

06108 Halle

0345 6826615

presse@krankenkassennetz.de

http://www.krankenkasseninfo.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.