Welche Städte im Sommer zur Event-Hauptstadt werden

Der Sommer 2025 wird in ausgewählten deutschen Städten zur Event-Hochburg

Düsseldorf, Essen, Augsburg, Hannover, Nürnberg, Dortmund -Juni 2025

Der Sommer 2025 wird in ausgewählten deutschen Städten zur Event-Hochburg: Weltstars wie Ed Sheeran (Düsseldorf), AC/DC (Düsseldorf, Nürnberg, Stuttgart), Sting (Hannover, Kiel), und die legendären Scorpions mit Judas Priest (Hannover) ziehen tausende Musikfans an. Neues Highlight: Die Plattformen von 1A-Anzeigenmarkt.de machen es einfacher denn je, regional Konzert-Termine zu finden und direkt Tickets für Events vor Ort zu buchen.

In Düsseldorf steht im PSDBank Dome ein Highlight an: Ed Sheeran bringt seine „Mathematics Tour“ mit Hitklassikern wie „Shape of You“ und „Perfect“ in die Stadt. Auch AC/DC gastieren auf ihrer Power-Up-2025-Tour hier .

Hannover zeigt sich als wahre Eventstadt: Weltstar Sting spielt im Juni im NDR Plaza, und die Scorpions feiern ihr Jubiläum in der HDI Arena – inklusive Special Guest Judas Priest.

Auch in Augsburg, Essen, Nürnberg und Dortmund pulsiert der Event-Sommer – mit Bands wie Scooter, Mamma Mia Party, Die Toten Hosen, sowie zahlreichen Open-Air-Festivals (z.B. MO-Torres, Cro, etc.).

Lokale Nutzer:innen finden auf den neuen Stadtportalen von 1A, wie bspw. dem Anzeigenmarkt-Duesseldorf.de, Anzeigenmarkt-Essen.de, Anzeigenmarkt-Augsburg.de, Anzeigenmarkt-Hannover.de, Anzeigenmarkt-Nuernberg.de und Anzeigenmarkt-Dortmund.de alle wichtigen Konzert-Termine und Event-Daten – mit direktem Zugang zur Ticketbuchung, einfacher Navigation und personalisierten Empfehlungen. Ein Highlight: Die Portale wurden so konzipiert, dass alle Veranstaltungen zentral und regional gebündelt präsentiert werden – ideal für spontane Konzertbesuche oder Festivalpläne.

„Städte wie Hannover entwickeln sich in diesem Sommer zu echten Hochburgen für Pop, Rock und Kultur“, so ein Sprecher von 1A-Anzeigenmarkt.de. „Wir bieten mit unseren Plattformen transparente Eventplanung – lokal, smart und tagesaktuell.“

Warum das so wichtig ist:

EdSheeran, Sting, Scorpions und AC/DC sind keine regionalen Geheimtipps – aber ihre Shows werden zugleich zu Stadtfakten, die Event-Lokalportale unverzichtbar machen.

Auch mittelgroße Städte wie Augsburg oder Dortmund profitierten: Festivals wie Schlossgarten Open Air in Osnabrück sind prominente Beispiele dafür.

Alle Event-Infos und Tickets finden sich bspw. zentral auf Anzeigenmarkt-Duesseldorf.de und Anzeigenmarkt-Hannover.de, sowie über weitere Stadtportale, zu finden unter 1A-Anzeigenmarkt.de/lokales/.

Das deutschlandweite Portalnetzwerk bündelt über 60 lokale Plattformen mit den Themen Events, Immobilien, Auto und Jobs. Jede Stadt erhält eine maßgeschneiderte Plattform mit redaktionell geführten Eventkalendern, regionaler Tiefenstruktur und KI-gestützten Empfehlungen. Damit wird Eventplanung lokal, digital und komfortabler.

