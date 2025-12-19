Wellen statt Winterpause: Mit Corendon Airlines zum Surfen nach Fuerteventura

Direktverbindungen ab Köln/Bonn, Düsseldorf, Hannover und Nürnberg mehrmals wöchentlich

Während in vielen Teilen Europas der Winter zur Pause wird, beginnt auf Fuerteventura die eigentliche Saison; zumindest für Surfer. Konstante Atlantikwellen, milde Temperaturen und viel Licht machen die Insel in den Wintermonaten zu einem verlässlichen Ziel für alle, die auch jenseits des Sommers im Rhythmus des Meeres bleiben möchten. Mehrmals wöchentliche Direktverbindungen mit Corendon Airlines verbinden Fuerteventura nonstop mit Deutschland und machen die Insel auch im Winter gut erreichbar.

Surfen als Teil des Alltags

Auf Fuerteventura ist die Zeit auf dem Brett kein Ereignis, sondern selbstverständlicher Bestandteil des Tages, auch für Gäste und Urlauber. Der Tagesablauf richtet sich nach Wind und Wellen, nicht nach Uhrzeiten. Diese Offenheit prägt den Aufenthalt auf der ganzen Insel, unabhängig davon, wo man wohnt oder welchen Spot entlang der Küste man für sich wählt.

Im Nordwesten der Insel, rund um El Cotillo, zeigen sich diese Abläufe in besonders klarer Form. Kleine Buchten, kurze Wege und ein überschaubarer Ortskern prägen die Region. Ob und wann man ins Wasser geht, entscheiden allein Wind und Wellen. Sind die Voraussetzungen nicht ideal, bleibt Zeit für einen Kaffee am Marktplatz oder eine Portion Papas Arrugadas – die berühmten kleinen, in Salzwasser gekochten Kartoffeln mit würziger Mojo-Soße.

Wenn es etwas anspruchsvoller sein soll

Das Fischerdorf Majanicho im Norden zieht vor allem diejenigen an, die gezielt nach einer anspruchsvolleren Surf-Umgebung suchen. Die Küste ist offen und unverstellt, der Atlantik gibt den Ton an. Mit The Bubble gibt es einen Spot, der für kraftvolle, klar geformte Wellen bekannt ist. Hier entstehen saubere Barrels, die Präzision, Erfahrung und ein gutes Timing erfordern. Wer hier auf sein Brett steigt, weiß in der Regel, was er sucht, und fährt erst wieder, wenn das Tageslicht schwindet.

Konzentration an der Westküste erforderlich

An der Westküste bei La Pared schätzen viele die kraftvollen und gleichmäßigen Voraussetzungen. Die offene Ausrichtung zum Atlantik sorgt dafür, dass die Wellen hier vor allem an Tagen ohne starken Wind besonders konstant ankommen. La Pared wird häufig dann angesteuert, wenn es weniger um Abwechslung als um Fokus geht: klare Sessions und das Arbeiten an der eigenen Technik.

Ein Winter im Rhythmus der Wellen

Ganz gleich an welcher Küste, Fuerteventura zeigt in der kalten Jahreszeit seine ganze Bandbreite. Die Insel erlaubt es, das Surfen dem eigenen Anspruch, dem jeweiligen Tag sowie dem Rhythmus des Meeres anzupassen. Genau diese Offenheit macht die Destination für viele zu einem Ort, an den man zurückkehrt: nicht für eine einzelne Session, sondern für eine Zeit im Jahr, in der Bewegung, Licht und Atlantik den Takt bestimmen.

Mit Surfgepäck auf die Kanaren

Wer Fuerteventura im Winter zum Surfen nutzt, reist häufig mit eigener Ausrüstung. Die Ferienfluggesellschaft Corendon Airlines verbindet die Insel mehrmals wöchentlich nonstop mit Deutschland ab Köln/Bonn, Düsseldorf, Hannover und Nürnberg. Surfgepäck kann gegen einen Aufpreis bereits vorab online hinzugebucht werden und lässt sich so unkompliziert in die Reise- und Surfplanung integrieren.

