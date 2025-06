Wellstar-Packaging GmbH stellt neues Online-Tool „Verpackung finden“ vor

Zeitsparen bei der Verpackungsauswahl

Mit der neuen Online-Anwendung „Verpackung finden“ bietet die Wellstar-Packaging GmbH ab sofort eine digitale Unterstützung für Unternehmen, die auf der Suche nach der passenden Verpackungslösung sind. Über die Webseite https://www.wellstar-packaging.de/verpackung-finden gelangen Nutzer in wenigen Schritten zu exakt den Versandverpackungen, die ihren individuellen Anforderungen entsprechen – effizient, zeitsparend und direkt vom Hersteller.

Zielgerichtet zur idealen Verpackung

Das Tool richtet sich insbesondere an Onlinehändler, Fulfillment-Dienstleister und Versender, die eine große Produktvielfalt handhaben und dabei auf eine zuverlässige, wirtschaftliche und nachhaltige Verpackungslösung angewiesen sind. Anhand der Dimensionen des Packguts führt „Verpackung finden“ schnell zu den passenden Verpackungstypen – inklusive technischer Daten, Einsatzvorteilen und direkter Anfragemöglichkeit. Bei komplexen Anforderungen kann das Tool mit weiteren Suchbegriffen ergänzt werden, so dass auch bei besonderen Herausforderungen passende Verpackungen aus dem breit gefächerten Sortiment der Wellstar-Packaging GmbH in Sekundenschnelle ausgegeben werden.

Intelligente Auswahl statt langwieriger Suche

„Viele Unternehmen verlieren wertvolle Zeit bei der Suche nach geeigneten Verpackungen oder verwenden suboptimale Lösungen. Mit unserem Tool machen wir diesen Prozess so intuitiv, schnell und zielgerichtet wie möglich“, erklärt Nicole-Nadine Baumann, Managerin Marketing & Social Media der Wellstar-Packaging GmbH. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Kosten – etwa durch geringeren Materialeinsatz, effizienteres Packen und reduzierte Retourenrisiken.

Durch die benutzerfreundliche Oberfläche, eine klare Strukturierung der Auswahlmöglichkeiten und praxisnahe Empfehlungen hilft „Verpackung finden“, den Verpackungseinkauf strategischer zu gestalten. Das Tool wird laufend erweitert, um neue Verpackungslösungen und Kundenbedürfnisse abzudecken.

Jetzt ausprobieren und passende Verpackungslösungen entdecken:

https://www.wellstar-packaging.de/verpackung-finden

Für Rückfragen oder eine persönliche Beratung stehen die Verpackungsexperten der Wellstar-Packaging GmbH gerne zur Verfügung.

Die Wellstar-Packaging GmbH mit Sitz in Bräunlingen zählt zu den erfahrenen Herstellern innovativer Versandverpackungen aus Wellpappe. Seit über 20 Jahren steht das Unternehmen für durchdachte Verpackungslösungen, die den Anforderungen des digitalen Handels gerecht werden. Ob standardisierte Lagerartikel oder individuell entwickelte Verpackungskonzepte – Wellstar-Packaging begleitet Kunden von der ersten Idee über die Umsetzung bis hin zur kontinuierlichen Belieferung mit passenden Verpackungen aus Wellpappe. Dabei vereint das Unternehmen technische Expertise mit praxisorientierter Beratung und einem klaren Bekenntnis zu Ressourcenschonung und Prozessoptimierung. Als leistungsstarker Partner unterstützt Wellstar-Packaging E-Commerce-Unternehmen und Logistikdienstleister bei der Effizienzsteigerung, beim Kostensparen und bei der nachhaltigen Weiterentwicklung ihrer Versandprozesse.

Kontakt

Wellstar-Packaging GmbH

Nicole-Nadine Baumann

Hubert-Weisser-Straße 2

78199 Bräunlingen

+49 (0)771 / 9294886-0



https://www.wellstar-packaging.de/

Bildquelle: Wellstar-Packaging GmbH