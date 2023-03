Welt bewegter Bilder: Sicherheit mit Qumulos Cloud-Speicher für die Videoüberwachung

Wir leben in einer Welt der Kameras. Videodaten werden heute schneller erstellt als je zuvor. Videoüberwachungssysteme (VSS) kommen in einer schnell wachsenden Anzahl von Branchen zum Einsatz. Videotechnik ist im Büroalltag, in Produktionsstätten, Krankenhäusern, im Transportwesen, in privaten Eigenheimen wie in öffentlichen Einrichtungen, im Stadtraum und in der Strafverfolgung nicht mehr wegzudenken. Schätzungen zufolge werden bis 2025 nahezu 18 Exabyte an Videomaterial aufgezeichnet werden.

Parallel zur Dominanz der Videonutzung werden moderne Kameras immer fortschrittlicher und liefern Bilder in immer höherer Qualität, mit größeren Auflösungen und noch schnelleren Bildraten.

Die Daten dieser Technologie führen nicht nur zu größeren Dateien, sondern auch zu einer weitaus komplexeren Verwaltung, da Videodateien unterschiedlich groß ausfallen und oft zwischen dem Zeitraum nur weniger Tage bis hin zu einem ganzen Jahr aufbewahrt werden müssen.

Diese Variablen machen die Videodatenspeicherung zu einer echten Herausforderung für IT- und Sicherheitsteams – insbesondere im Kontext knapper Budgets.

Video Surveillance Systeme (VSS): wo sie heute Einsatz finden

VSS sind im Kontext einer Fülle an Anwendungsfällen zu finden. 80 % der Unternehmen setzen Video Surveillance Systeme auf die eine oder andere Weise ein. Im Fokus stehen dabei der Mensch sowie erhöhte Sicherheit in vielen Bereichen des physischen Lebens.

Polizeidienststellen, Justizvollzugsanstalten, Schulen, Behörden, Sportarenen sowie Unterhaltungseinrichtungen sind dabei im Spiegel unterschiedlicher Bedürfnisse und Anforderungen zu betrachten. Und die Liste ist länger: Verkehrsbetriebe etwa nutzen VSS, um Verkehrsstaus zu dezimieren und die Sicherheit auf Verkehrswegen insgesamt zu verbessern.

VSS – komplexen Herausforderungen nicht im Hauruckverfahren lösen

Unabhängig von den Anwendungsfällen ist festzustellen, dass identische Herausforderungen als Muster zu beobachten sind.

Die größte Aufgabe besteht darin, die schiere Datenmenge, die produziert wird, zu bewältigen ist. Die Dateigrößen variieren, die Bild- und Videoqualität kann unterschiedlich sein, und man weiß nie genau, wie hoch der Speicherbedarf schlussendlich sein wird. Ältere Systeme haben mit diesen Variablen zu kämpfen. Sie wurden oft für eine bestimmte Art von Aufgabe entwickelt, und obwohl sie diese eine Aufgabe recht gut erfüllen, sind diese Systeme nicht so gut darin, von dieser ursprünglichen Anforderung abzuweichen. Ein einfaches Upgrade auf ein hochauflösendes Feed kann beispielsweise ausreichen, um ein System zu überfordern, das für Material mit geringerer Auflösung ausgelegt ist.

Darüber hinaus ist die Speicherung der Datenlast eine Herausforderung als solche. Selbst eine 4k-Kamera erzeugt täglich bis zu 250 GB an Daten. Im Kontext einer mittelgroßen Schule oder gar einer ganzen Stadt wird der Speicherbedarf rasch enorm.

Das Problem ist, dass Altsysteme nicht unbegrenzt Daten speichern können und oft nach einer bestimmten Zeit neu geschrieben werden müssen. Wer beispielsweise theoretisch 12 Monate zurückgehen müsste, um eine bestimmte Sequenz zu finden in einem System, das den verfügbaren Speicherplatz alle sechs Monate wiederverwendet, wird nicht fündig werden.

Ferner bestehen Herausforderungen in Bezug auf das Dateneigentum und verschiedene Gruppen, die unterschiedliche Plattformen verwenden. Dies wird zu einer Herausforderung, wenn Daten gemeinsam genutzt werden müssen, aber eine Gruppe im Unternehmen AWS verwendet, und eine weitere Gruppe Azure. Für den Zugriff auf diese Daten und deren Verwaltung werden unterschiedliche Tools benötigt, was die Überwindung dieser Datensilos erschwert. Dies verringert insgesamt auch die Transparenz, was unter anderem wiederum die Fehlersuche erschwert.

Qumulo als Game-Changer bei VSS-Anforderungen

Qumulo bietet eine einzige, skalierbare Plattform, die Kunden bei der Verwaltung Ihrer individuellen Unternehmensdaten unterstützt.

Für die VSS-Kapazitätsplanung bedeutet dies, dass ein Unternehmen sich keine Gedanken mehr darüber machen muss, ob die benötigte Datenmenge über- oder unterschätzt wird. Mit Qumulo skaliert die Leistung linear mit hinzugefügter Kapazität, sodass eine Anpassung an einen sich ändernden Videodatenbedarf kein Problem darstellt. Auch das Hinzufügen weiterer Kameras kann auf einfache Weise erfolgen.

Ferner bietet Qumulo einen unvergleichlichen Einblick in Unternehmensdaten. Wenn sich die Performance verlangsamt, kann die Problemstellung rasch erkannt werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Unternehmen nicht mit beschädigtem Filmmaterial zurückbleiben. Zudem werden Ausfallzeiten drastisch reduziert, da die Problemlösung in kürzester Zeit erfolgt.

Darüber hinaus ist Qumulo lösungsunabhängig. Es spielt keine Rolle, welche Lösung ein Unternehmen für die Speicherung seiner Daten verwendet. Selbst wenn eine Abteilung AWS und eine andere sich auf Azure verlässt, kann die Datenverwaltung problemlos über Qumulo erfolgen. Auf diese Weise können zudem Datensilos innerhalb eines Unternehmens nahezu eliminiert werden, da alle Daten von einem einzigen Tool verwaltet werden.

Ein System mit eingebauter Ausfallsicherheit ist von entscheidender Bedeutung. Plötzliche Ausfallzeiten können zu großen Verlusten führen. Qumulo wurde entwickelt, um maximale Betriebszeit zu gewährleisten. Neben integrierten Schutz- und Sicherheitsfunktionen wie Erasure Coding, Snapshots, kontinuierlicher Replikation sowie Verschlüsselung bieten Qumulo unterbrechungsfreie Upgrades.

Qumulo ist eine radikal einfache Art, Daten im Exabyte-Bereich auf der Plattform individueller Wahl überall zu verwalten – Edge, Core oder Cloud. In einer Welt mit Billionen von Dateien und Objekten, die weltweit 100+ Zettabytes umfassen, benötigen Unternehmen eine Lösung, die Einfachheit mit der Fähigkeit kombiniert, überall einsatzfähig zu sein. Qumulo wurde ins Leben gerufen, um genau das zu bieten.

