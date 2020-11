Weltgrößte Automobilia-Auktion 2020 – Die Sammlung Jean-Louis Bezemer: Ein Leben für Ferrari

– Herbstauktion von Ni-Cola Classics am 20. und 21. November 2020

– Sensationelle Ferrari-Sammlung unter dem Hammer

– Weltweit größte Automobilia-Auktion 2020 mit über 3600 Lots

– Herausragende und seltene Teile für Ferrari und Porsche

Fast sechs Jahrzehnte lang hat der Niederländer Jean-Louis Bezemer (80) systematisch gesammelt. Sein Fachgebiet: Ferrari. Nun hat er entschieden, sich aus gesundheitlichen Gründen von seinem umfassenden und akribisch aufbereiteten Archiv zu trennen. Als Partner für diese Aufgabe hat der international renommierte Ferrari-Experte das Ladenburger Auktionshaus Ni-Cola Classics gewählt. “Das war eine Frage des Vertrauens”, sagt Jean-Louis Bezemer.

Seine umfassende Sammlung befindet sich bereits in Ladenburg. “Nirgendwo weltweit gibt es etwas Vergleichbares”, so Tobias Friedrich, Gründer und Inhaber von Ni-Cola Classics: “Diese Sammlung gilt unbestritten als einmalig in ihrer Qualität und Quantität.”

Am 20. und 21. November 2020 wird die Sammlung Bezemer online unter den Hammer kommen. Rund 1200 Aktenordner mit weit über 100.000 Blättern, dazu rund 5000 Fotos und Negative sowie etwa 2500 Bücher, Prospekte, Pressemappen und Betriebsanleitungen sind im Angebot.

Jean-Louis Bezemer, der als Autorität in der internationalen Ferrari-Sammlerszene einen exzellenten Ruf besitzt, freut sich, dass nun Enthusiasten aus aller Welt die Chance erhalten, seine Schätze zu übernehmen und weiter zu betreuen. “Mir ist es sehr wichtig, dass die Leidenschaft für diese großartige Marke lebendig bleibt”, sagt Jean-Louis Bezemer: “Dazu möchte ich meinen Beitrag leisten.”

Exklusiv für diese außergewöhnliche Auktion legt Ni-Cola Classics einen eigenen Katalog auf, der jedes der über 650 Lots auf 323 Seiten zweisprachig und mit Foto vorstellt. Er dürfte selbst als Referenzwerk ein künftiges Sammlerstück werden.

Nicht weniger spannend fallen die über 3600 exquisiten, oft überraschenden Automobilia-Lots aller Epochen aus, die Ni-Cola Classics am 20. und 21. November 2020 anbieten wird. Mit diesem Umfang gerät die Ni-Cola Classics Herbstauktion zur weltweit größten Automobilia-Auktion des Jahres.

Zu den herausragenden Lots zählen neben hochwertigen Ersatzteilen für rare Porsche-Modelle wie 550 Spyder, 908, 917, 959 und 911 GT1 folgende Highlights:

– Lot 86: Alfa Romeo 8C Monza, bis ins kleinste Detail aufwendig gearbeitetes Modell im Maßstab 1:5, entstanden in 3000 Stunden Handarbeit, Limit: 37.000 Euro (Pressefoto verfügbar)

– Lot 992: Mercedes-Benz SSK, großartige Handarbeit im Maßstab 1:5, faszinierende Details, Limit: 45.000 Euro (Pressefoto verfügbar)

– Lot 1101A: Motor für Porsche 917, Hubraum 5,0 Liter, einbaufertig, Limit: 600.000 Euro (Pressefoto verfügbar)

– Lot 1959: Motor für Porsche 3.0 RSR, Limit: 195.000 Euro

– Lot 1962: Motor für Porsche 959, Limit: 265.000 Euro

– Lot 2759: Ersatzteilkonvolut für den einzigen Ferrari F40 LM Rennwagen, Teilnahme bei den 24 Stunden von Le Mans 1995 und 1996, Limit: 140.000 Euro

Alle Lots listet Ni-Cola Classics in einem eigenen Katalog, ebenfalls zweisprachig und über 600 Seiten stark. Auch er stellt jedes Lot mit Foto vor.

Beide Kataloge sind im Set gegen eine einmalige Gebühr von 15 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten) bei Ni-Cola Classics als gedrucktes Werk erhältlich. Zudem sind die Inhalte jederzeit frei und ohne Anmeldung unter http://www.auction.nicola-ac.de/abrufbar.

Der Sammler Jean-Louis Bezemer

Wie damals alles begann, weiß der Niederländer Jean-Louis Bezemer (80) noch genau. Er war zwölf Jahre alt, als er mit seinem Vater in Belgien unterwegs war. Sie stießen während ihrer Reise auf eine Straßensperre, und die Gendarmen informierten sie über den Grund der Blockade: das Training für das Grand-Prix-Rennen von Spa-Francorchamps im Juni 1952. Vater und Sohn standen gemeinsam in einer Kurve, als die Wagen vorbeischossen: “Die beiden Ferrari kamen vorbei, und ich dachte nur: Wie schön diese Wagen sind! So viel schöner als alle anderen.”

Am Steuer saßen damals Alberto Ascari, der spätere Sieger, und Giuseppe Farina, der auf Rang zwei fuhr. Bezemer erinnert sich auch gut an den einzigartigen Sound der Ferrari 500 mit ihren zwei Liter großen Vierzylindern. Um den Jungen war es jedenfalls geschehen: Die ersten Ferrari-Modellautos folgten, rasch auch Bücher, die Bezemer zunächst in New York bestellen musste – die amerikanische Szene war stets einen Schritt weiter.

1960 fuhr er als junger Fan mit seiner Vespa aus den Niederlanden bis ins Werk nach Modena. Dort erlebte er einen spontanen wie herzlichen Empfang, und er konnte exzellente Beziehungen zu Ferrari aufbauen. Auch Enzo Ferrari traf Bezemer in der Folge mehrere Male. So wuchs seine Sammlung mit den Jahren stetig. “Die meiste Zeit habe ich investiert, Magazine zu kaufen, die Beiträge über Ferrari enthielten”, sagt der Sammler. Sukzessive erstellte er detaillierte Portfolios, ergänzte sie stetig und sortierte sie nach Fahrgestellnummern.

Ein kommerzielles Interesse hat Jean-Louis Bezemer dabei nie verfolgt. Im Alltag war er Unternehmer in der Möbelbranche, in seiner Freizeit trieb ihn über Jahrzehnte die Leidenschaft für die Marke Ferrari. Diese Begeisterung half ihm auch, über schwierige Lebenphasen mit schwerer Krankheit zu kommen: “Ich habe immer darüber nachgedacht, was ich noch alles machen muss. Das hat mir Mut und Energie gegeben.”

Seine Sammlung prägte auch sein Haus. Gemeinsam mit Juliette, seiner Frau, möchte Jean-Louis Bezemer nun sein Werk in die Hände einer neuen Sammlergeneration übergeben. Dort soll die Leidenschaft weiterleben.

Die Auktion

Die Ni-Cola Classics Online-Herbstauktion beginnt am 20. und 21. November 2020 jeweils um 8 Uhr, an beiden Tagen als reine Online-Auktion.

Die beiden aufwendig produzierten, gemeinsam über 600 Seiten starken und durchgehend farbig gedruckten Kataloge sind ab sofort bei Ni-Cola Classics erhältlich. Alle Texte sind zweisprachig (deutsch/englisch) verfasst. Die Kataloge sind als Set gegen eine Gebühr von 15 Euro (zuzüglich Mehrwertsteuer und Versandkosten) bestellbar. Jedes gedruckte Katalogexemplar dient gleichzeitig als Eintrittskarte zur Auktion für zwei Personen.

Zudem ist der komplette Katalog online einsehbar ( https://www.nicola-ac.de/ ). Ebenso können sich Interessenten online als Bieter registrieren lassen.

Über Ni-Cola Classics

Seit Anfang 2018 bündelt Ni-Cola Classics Automobilia Auctions & Classics Car Sales aus Ladenburg jahrelange Erfahrung im Auktionsgeschäft, detailliertes Fachwissen, exklusiven Service und eine individuelle, persönliche Beratung.

Ni-Cola Classics lädt jedes Jahr zu zwei Automobilia-Auktionen nach Ladenburg. Exklusive Stücke und Raritäten aus aller Welt locken Sammler und Fans in die reizvolle mittelalterliche Stadt, die gut erreichbar im Rhein-Neckar-Kreis liegt. Viele Bieter steigern zudem via Telefon oder Internet mit.

Zusätzlich zu den Auktionen in Ladenburg betreibt Ni-Cola Classics einen exklusiven Webshop, der Zugriff auf verschiedenste Automobilia und Oldtimerteile bietet, die jederzeit direkt und unkompliziert bestellbar sind.

Eine weitere Spezialität von Ni-Cola Classics ist der Handel mit außergewöhnlichen Oldtimern, oft ausgesuchten Raritäten. Das Unternehmen versteht sich als seriöse Plattform, die mit neutraler Beratung und großer Expertise die Grundlagen für einen sicheren, fairen Kauf oder Verkauf schafft.

Über Tobias Friedrich

Hinter Ni-Cola Classics steckt Tobias Friedrich (46). Er ist Gründer und Inhaber des Ladenburger Unternehmens, zudem einer der führenden Automobilia-Experten weltweit. Einen internationalen Ruf erwarb sich Tobias Friedrich als jahrelanger Mitinhaber der Firma Seidel & Friedrich Automobilia-Auktionen. Zum Jahresende 2017 hatte Tobias Friedrich diese Partnerschaft gelöst, um in eigener Verantwortung und mit eigenen Ideen auf diesem Feld neue Maßstäbe zu setzen.

Für ein Interview oder ein Hintergrundgespräch zu den Themenfeldern Oldtimer, Automobilia, Auktionen und Wertentwicklung steht Tobias Friedrich als Insider jederzeit gerne zur Verfügung.

