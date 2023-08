Weltkatzentag

die Katze ist für viele Senioren Ihr großer Liebling!

Mit ihrem sanften Wesen und unabhängigen Charakter bringen sie Freude und Geborgenheit in den Alltag. Die zarte Schnurrmusik wirkt beruhigend und tröstend, was gerade für ältere Menschen wohltuend ist. Die gemeinsame Zeit beim Streicheln und Spielen fördert zudem die körperliche und geistige Gesundheit. Katzen schenken auch eine sinnvolle Aufgabe, indem sie Fürsorge und Verantwortung vermitteln. Die Liebe zu einer Samtpfote verbindet oft Generationen und schafft neue Freundschaften. Die Katze ist ein loyaler Begleiter, der ohne Worte versteht und bedingungslos liebt. So wird das Zuhause für viele Senioren durch die Anwesenheit einer Katze zu einem warmen und lebendigen Ort.

HELP zertifizierte Seniorenassistenten unterstützen ihre Senioren liebevoll auch bei der Versorgung ihrer Haustiere. Die Senioren können sich immer darauf verlassen, dass es ihren Haustieren gut geht auch bei Ferien, Kur oder Klinikaufenthalten. HELP Akademie Ltd.

Die Help-Akademie München ist eine AZAV-zertifizierte, staatlich geprüfte & anerkannte Erwachsenenbildungseinrichtung im sozialen Bereich

