Weltmarktführer Universal Robots lädt zur COBOT EXFERENCE (20.-24. April 2020)

Live-Vorträge, Austausch und Networking: Universal Robots veranstaltet erstmals virtuelle Messe

München, 30. März 2020 – Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: Nachdem in den vergangenen Wochen zahlreiche Messen und Konferenzen abgesagt werden mussten, lädt Universal Robots (UR) nun erstmals zur virtuellen COBOT EXFERENCE. Vom 20. bis zum 24. April können sich Besucher online und kostenlos über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Cobots informieren.

Die Mischung aus Ausstellung (Expo) und Konferenz (Conference) findet zeitgleich zum ursprünglichen Termin der Hannover Messe statt. Die weltgrößte Investitionsgütermesse musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Auf der COBOT EXFERENCE haben Interessierte nun doch die Möglichkeit, sich an über 15 virtuellen Messeständen via Chat mit UR-Experten und UR+ Partnerunternehmen auszutauschen. Dort erhalten sie detaillierte Informationen zu den verschiedenen Anwendungsszenarien, Cobot-Modellen und UR+ Komponenten des Weltmarktführers. Zur Teilnahme ist lediglich eine Registrierung über diesen Link erforderlich: http://reg.ubivent.com/register/universal-robots

Plattform für Austausch schaffen

“Der Austausch mit Anwendern und Interessenten ist uns sehr wichtig, denn nur so können wir Automatisierungslösungen entwickeln, die den Bedürfnissen des Produktionsalltags wirklich gerecht werden”, erklärt Helmut Schmid, Geschäftsführer der Universal Robots (Germany) GmbH & Regional Sales Director West- und Nordeuropa. “Da der persönliche Kontakt derzeit nicht möglich ist, haben wir diese virtuelle Messe ins Leben gerufen. Wir schaffen damit eine Plattform, auf der sich Anwender, Experten und Interessierte ganz einfach via Online-Chat vernetzen können. So nutzen wir die aktuelle Situation als Chance, um neue Wege zu beschreiten.”

Automatisierung für KMUs

Neben den virtuellen Messeständen können sich die Besucher an den ersten beiden Messetagen auch praxisorientierte Live-Vorträge rund um das Thema Mensch-Roboter-Kollaboration anhören. Diese Keynotes beschäftigen sich u.a. mit den wichtigsten Schritten zur Cobot-Integration, den Schulungskonzepten der UR Academy oder dem Vergleich Cobot vs. herkömmlicher Industrieroboter. In einer anschließenden Fragerunde können die Teilnehmer sich mit dem Vortragenden austauschen.

Mit der Veranstaltung möchte UR auch Vertreter kleiner und mittelständischer Unternehmen erreichen, die unter Umständen gerade erst anfangen, sich mit kollaborativer Robotik auseinanderzusetzen. “Mit unseren Cobots möchten wir Automatisierung für Unternehmen jeder Größe zugänglich machen”, so Schmid. “Unsere Online-Messe bietet eine gute Möglichkeit, sich unverbindlich zu informieren und damit den ersten Schritt zu gehen.”

Hinweis für Medienvertreter

Helmut Schmid, Geschäftsführer der Universal Robots (Germany) GmbH & Regional Sales Director West- und Nordeuropa, steht im Kontext der virtuellen Messe für Presse-Gespräche zur Verfügung. Bei Interesse an einem Interview wenden Sie sich bitte an universalrobots@maisberger.com.

***

Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter nachfolgendem Downloadlink: https://we.tl/t-ueShilowOb

Universal Robots wurde 2005 gegründet, um Robotertechnologie durch die Entwicklung leichter, benutzerfreundlicher sowie preisgünstiger und flexibler Industrieroboter, die ein sicheres Arbeiten ermöglichen, allen zugänglich zu machen. Seit der erste Roboter 2008 auf den Markt kam, hat das Unternehmen ein beträchtliches Wachstum erfahren und verkauft seine benutzerfreundlichen Roboterarme mittlerweile weltweit. Universal Robots, dem Unternehmen Teradyne Inc. zugehörig, hat seinen Unternehmenssitz im dänischen Odense und verfügt zudem über regionale Niederlassungen in den USA, Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien, der Tschechischen Republik, Polen, der Türkei, China, Indien, Singapur, Japan, Südkorea, Taiwan und Mexico. Universal Robots erzielte 2019 einen Umsatz von rund 248 Millionen USD. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.universal-robots.com/de oder auf unserem Blog https://blog.universal-robots.com/de

Firmenkontakt

Universal Robots GmbH

Helmut Schmid

Baierbrunner Straße 15

81379 München

089 1218972-0

ur.we@universal-robots.com

http://www.universal-robots.com/de

Pressekontakt

Maisberger GmbH

Jennifer Appel

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

089 419599-77

universalrobots@maisberger.com

http://www.maisberger.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.