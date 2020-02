Weltneuheit: JumpStep by HAMMER ist die sportliche Alternative zur Diät

Sport und Abnehmen steht bei vielen ganz oben auf der Liste der Neujahrsvorsätze. Dafür bietet JumpStep by HAMMER das ideale Trainingsgerät.

JumpStep revolutioniert den Trendsport Jumping Fitness, denn es kombiniert auf noch nie dagewesene Weise Trampolin-Fitness mit Step-Aerobic.

Manche Dinge gehören einfach zusammen und es ist umso erstaunlicher, dass manchmal Jahrzehnte zwischen deren Erfindung liegen. So wurde zum Beispiel der Dosenöffner erst 45 Jahre nach der Konservendose erfunden. Trampolins sind seit den 50er Jahren verbreitet und die Step-Aerobic wurde bereits 1990 erfunden, aber es dauerte gut 30 Jahre bis diese beiden Sport- und Fitnessarten jetzt zusammengeführt wurden und die Weltneuheit JumpStep den Trendsport Jumping Fitness revolutioniert.

+++ Mit JumpStep wird 2020 zum Fitnessjahr +++

Die Begriffe Step und Jump werden bald in aller Munde sein, wenn die neuste Entwicklung von HAMMER Sport ihren Einzug in die Wohnungen und Fitnessstudios hält. JumpStep bietet „Das Beste von Allem“ und vereint dabei die Vorteile von Jumping-Fitness und Step-Aerobic. Durch die Kombination aus Fitness-Trampolin mit hochelastischer SOFT-BOUNCE Einzelgummi-Technik und flexibel aufgehängtem Step-Board, welches auch abnehmbar ist, wird ein hochintensives aber gelenkschonendes Training mit riesigem Spaß-Faktor ermöglicht.

+++ Verbrennen von 500 Kalorien in 25 Minuten ist möglich +++

Die Waage wird ihr blaues Wunder erleben, denn mit dem JumpStep und dem entsprechenden Workout lassen sich circa 500 Kalorien in nur 25 Minuten verbrennen (tatsächlicher Kalorienverbrauch ist abhängig von der Intensität des Workouts und der Konstitution des Nutzers). Dabei lässt sich der Erfolg von JumpStep auf eine einfache Formel bringen: Jump + Step = Kondition + Bauch-Beine-Po Workout. Das JumpStep Workout beinhaltet dabei wesentlich mehr Schrittfolgen im Vergleich zu gewöhnlichen Trampolinen.

Vergleicht man JumpStep mit den vom Online-Portal Statista ermittelten Werten ( https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1671/umfrage/kalorienverbrauch-bei-ausgewaehlten-sportarten/) schlägt JumpStep beim Kalorienverbrauch sogar so beliebte Sportarten wie Joggen, Schwimmen oder Radfahren. Und das, ohne die eigenen vier Wände verlassen zu müssen. Einfach beim nächsten Serienmarathon runter vom Sofa und ein kleines Workout einlegen. Schon steht der Umsetzung der Neujahrsvorsätze nichts mehr im Weg.

Ob Anfänger oder Fitnessprofi, zu Hause oder im Studio, JumpStep begeistert mit einem unvergleichlichen, sportlichem Trainingserlebnis und ist das ideale Trainingsgerät für alle, die in kürzester Zeit maximal Kalorien verbrennen und gleichzeitig Kraft und Ausdauer stärken möchten. Die Home Version wird mit drei professionellen Trainingsvideos ausgeliefert und die Studio Version beinhaltet sogar eine komplette Trainerschulung. Erhältlich ist das JumpStep unter: https://jumpstep.fitness/fitnesstrampolin/ Wer schnell ist, erhält das 2in1 Fitnesstrampolin zum Einführungspreis von 239 Euro statt 299 Euro (Gilt für die ersten 100 Käufer).

Über die HAMMER Sport AG

Die HAMMER SPORT AG befasst sich seit über 100 Jahren mit Herstellung und Vertrieb von Sportartikeln. Begonnen hat alles mit der Produktion von Tennisschlägern und Skiern aus Holz. Um dem Wachstum und der gestiegenen Markbedeutung gerecht zu werden, wurde die Firma 1999 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt.

HAMMER SPORT gehört heute zu den führenden Anbietern von Fitness- /Gesundheits- /und Freizeitprodukten in Europa. Nahezu 600 verschiedene Artikel umfasst das Produktprogramm von HAMMER Sport. Vertriebspartner und Händler in über 50 Ländern der Erde gehören zum Kundenstamm des Unternehmens. Die Expansion in weitere Länder wird systematisch weiterentwickelt. Neben dem Online-Verrieb betreibt HAMMER Sport derzeit 16 stationäre Stores in Deutschland und der Schweiz.

Die neuste Innovation aus dem Hause HAMMER Sport ist das Fitness-Trampolin JumpStep. Dieses vereint das klassische Step-Aerobic mit Trampolin-Fitness und schafft dadurch ganz neue Trainingsmöglichkeiten.

