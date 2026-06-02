Weltneuheit von FUJI: Auto Kitting Station automatisiert erstmals das Bestücken von Feedern mit Gurtrollen

Beschleunigung der bedienerlosen Fertigung durch den letzten fehlenden Baustein der SMT-Floor-Automatisierung

Kelsterbach, 2. Juni 2026 – Die FUJI CORPORATION mit Hauptsitz in Japan hat mit der Auto Kitting Station eine neue Systemeinheit entwickelt, die das Bestücken von Feedern mit Gurtrollen für die Bauteilzuführung in Bestückungsmaschinen automatisiert. Dieser sogenannte Kitting- bzw. Rüstprozess galt bislang als schwer automatisierbar und war in hohem Maße von manuellen Arbeitsabläufen abhängig.

Die Auto Kitting Station lässt sich mit den Bestückungsautomaten der NXTR A-Serie von FUJI, dem Smart-Storage-System sowie mit autonomen mobilen Robotern (AMR) und automatisierten Lagerlösungen verschiedener Hersteller integrieren. FUJI hat das weltweit erste System entwickelt, welches das Einlegen von Gurtrollen in Feeder automatisiert und dabei mit einem automatisierten Sammel- und Transportsystem für Gurtrollen und Feeder zusammenarbeitet, das entsprechend den Produktionsplänen betrieben wird (laut FUJI-Recherche, Stand Mai 2026).

Dadurch wird der gesamte Prozess von der Lagerung bis zur Bereitstellung elektronischer Bauteile in SMT-Fertigungsumgebungen nahtlos miteinander verbunden. Dies trägt zum bedienerlosen Betrieb von Bereichen der Produktionsvorbereitung bei.

Hintergrund der Entwicklung

Die Automatisierung von SMT-Prozessen hat in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte gemacht. FUJI treibt die Automatisierung in sämtlichen Prozessschritten voran: von der Lagerung und Verwaltung von Bauteilen über Transport- und Produktionsvorbereitungsunterstützung innerhalb und außerhalb von Produktionslinien bis hin zur Realisierung intelligenter Fabriken.

Durch die Weiterentwicklung des von FUJI entwickelten NXTR A-Modells und des integrierten Produktionssystems NEXIM sowie durch die Zusammenarbeit mit AMRs verschiedener Hersteller wurde die Automatisierung der Bauteilversorgung innerhalb und außerhalb von Produktionslinien realisiert. Allerdings blieben die Rüstprozesse in den Bereichen der Produktionsvorbereitung weiterhin auf manuelle Arbeit angewiesen. Besonders in Produktionsumgebungen mit hoher Variantenvielfalt und kleinen Stückzahlen führte dies zu Herausforderungen wie einem erhöhten Arbeitsaufwand bei Produktwechseln sowie Schwierigkeiten bei der Sicherung ausreichender Arbeitskräfte.

Die Auto Kitting Station wurde entwickelt, um diese Herausforderungen durch die Automatisierung von Rüstprozessen zu adressieren. Damit treibt sie die Automatisierung in den Bereichen der Produktionsvorbereitung voran und trägt zur Realisierung bedienerloser SMT-Prozesse bei.

Vorteile der Auto Kitting Station

Arbeitseinsparung und stabiler Betrieb durch automatisiertes Rüsten:

Rüstprozesse umfassen empfindliche Arbeitsschritte wie die Vorbearbeitung von Gurtbändern und das Einlegen von Gurtrollen in Feeder, was ihre Automatisierung bislang erschwerte und sie auf manuelle Arbeit angewiesen machte. Die neue Lösung automatisiert den gesamten Rüstprozess – vom Entfernen leerer Gurtrollen nach Verbrauch der Bauteile über das Auslesen von Rollen-IDs und die Vorbearbeitung der Gurte bis hin zum Einlegen der Gurtrollen in Feeder. Dadurch werden die Arbeitsqualität stabilisiert und Bearbeitungszeiten standardisiert, während gleichzeitig die Belastung auf Seiten der Bediener reduziert wird.

Unterstützung weit verbreiteter 8-mm-Gurtverpackungen:

Die Systemeinheit unterstützt 8-mm-Gurtverpackungen, die einen großen Anteil der in SMT-Prozessen üblichen kleinen elektronischen Komponenten ausmachen. Durch die Unterstützung des am häufigsten verwendeten Rollenformats eignet sich die Einheit für ein breites Anwendungsspektrum in realen Fertigungsumgebungen und erleichtert so eine umfassende Einführung in der Produktion.

Vollständige SMT-Floor-Automatisierung durch Integration mit verbundenen Systemen:

Die Auto Kitting Station geht über die reine Automatisierung von Rüstprozessen hinaus und lässt sich mit dem NXTR A-Modell, dem Smart-Storage-System, AMRs und automatisierten Lagersystemen verbinden. Dadurch entsteht ein nahtloser Ablauf von der Lagerung und Bereitstellung der Bauteile bis hin zur Bestückung, wodurch die Automatisierung des gesamten SMT-Floors ermöglicht wird. Dies verbessert nicht nur die Produktionseffizienz, sondern beschleunigt auch den bedienerlosen Betrieb sämtlicher SMT-Prozesse und trägt so zur Schaffung einer stabilen Produktionsumgebung trotz Fachkräftemangels bei.

Weltpremiere auf der JISSO PROTEC 2026

FUJI präsentiert die Auto Kitting Station erstmals auf der JISSO PROTEC 2026, einer führenden Fachmesse für Elektronikfertigungs- und Packaging-Technologien, die vom 10. Juni bis 12. Juni 2026 im Tokyo Big Sight stattfindet. Besucher können sich am Messestand 4G-09 in Halle 4 anhand von Live-Demonstrationen von den Möglichkeiten der Automatisierung in der Produktionsvorbereitung überzeugen.

Die FUJI EUROPE CORPORATION GmbH mit Sitz in Kelsterbach ist seit 1991 als direkte Niederlassung des japanischen Konzerns FUJI CORPORATION im europäischen Markt tätig. Gestartet im Jahr 1959 als Werkzeugmaschinenhersteller, verfügt FUJI CORPORATION heute über jahrzehntelange Erfahrung im Maschinenbau und im Bereich der Elektronik-Bestückungsautomaten sowie in Robotic Solutions. Der Konzern ist ein international führender Maschinen-Lieferant. FUJI EUROPE CORPORATION deckt alle Bereiche einer modernen Elektronik-Produktion im Großraum Europa ab: von hochflexiblen Bestückungssystemen im High-Mix bis hin zu kompletten Bestückungslinien im High-Volume. Die innovativen Bestückungssysteme aus der NXT- und AIMEX-Serie sind Fundamente der SMT-Anforderungen. Als Europazentrale ist das Unternehmen verantwortlich für die Marktentwicklung in Zentral- und Osteuropa, Afrika, Russland und im Nahen Osten. FUJI EUROPE CORPORATION zählt rund 100 Mitarbeiter und unterstützt namhafte Unternehmen aus der Elektronikbranche in den Bereichen: Sales, Service, Ersatzteillager, Customer Process Support und Logistik/Auftragsabwicklung.

www.fuji-euro.de

Firmenkontakt

FUJI EUROPE CORPORATION GmbH

Sofia Fountoukidou

Fujiallee 4

65451 Kelsterbach

+49 (0) 6107 68 42 182



http://www.fuji-euro.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

0 211 9717977-0



http://www.punctum-pr.de

Bildquelle: FUJI CORPORATION