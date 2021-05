WELTREKORD – 17 Nationen zittern beim 1. Internationalen Zoom-Hack-SLAM von Hermann Scherer

Am 30.05.2021 traten 312 Teilnehmer, darunter eine Olympiasiegerin im Schwimmen, ein MtBlanc – Besteiger und sogar ein Pate für 3 Waschbären, aus 17 Ländern u.a. Deutschland, Schweiz, Bulgarien, Finnland, Italien, Kroatien, Lichtenstein, Kolumbien, Marokko, Tschechien, England, Polen und Russland digital an, um diesen Weltrekord aufzustellen.

Jeder Teilnehmer hatte eine Minute, seinen besten Hack mit den anderen zu teilen. Es entstand eine riesige Bandbreite an Tipps in den Bereichen Marketing, Lifestyle, Bildung, Recht, Mode, Internet, Kunst, Logistik, E-Commerce, Familie, Kinder uvm.

Eine Teilnehmerin und damit auch Weltrekord-Inhaberin ist die Lützelbacher Expertin für mentale Visionsarbeit.

“Mein Herz schlug unaufhaltsam, ein enormes Zittern machte sich im Körper breit und der Puls raste, als es an die Veröffentlichung meines Hacks ging. Mein Name ist Claudia Iwaschkiw, ich führe ein erfolgreiches Coaching-Business und bin Entwicklerin mehrerer exklusiver Online-Coaching-Programme. Mit meiner Leidenschaft für meine Arbeit inspiriere ich Mensch, ihr inneres Strahlen wieder erwecken, ihre Vision zu finden und sich das beste Leben, ihres Lebens zu kreieren! Gerade in herausfordernden und stressigen Zeiten, ist es am Wichtigsten, Inne zu halten. Mein Hack: “Leg Dich, gerade in Deiner stürmigsten Zeit, auf den Boden, stelle den Wecker auf 15 Minuten und mache einfach mal nichts… außer natürlich atmen. Setze Deinen Verstand und Deine Herausforderungen bewusst auf eine Wolke, gib ihm Popcorn oder Chips und genieße.”

Business mit dem Fokus auf mentaler Potentialentfaltung

