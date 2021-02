Weltrekord auf Clubhouse-App: Der erste Speaker Slam mit 90 Rednern aus elf Nationen

(Mastershausen/Clubhouse) Message first – so könnte der Tenor eines Vortragsevents lauten, bei dem die Redner nicht wie üblich auf einer Bühne stehen. Körpersprache, Mimik oder PowerPoint-Folien – all dies bleibt Publikum und Jury verborgen. Und dennoch war der erste Speaker Slam auf der Audio-App Clubhouse am 6. Februar ein Rednerwettstreit erster Güte.

Wie bei den beliebten Poetry Slams messen sich beim Speaker Slam Menschen, die etwas zu sagen haben. In nur genau vier Minuten müssen sie das Publikum auf der Audioplattform mit ihren Botschaften, ihren Herzensthemen, ihren Appellen begeistern. Ein Vortragsthema auf wenige Minuten zu verdichten und so die Köpfe und Herzen zu erreichen – das ist die besondere Herausforderung für die Referenten beim Slam, der u.a. bereits in Wien, New York, München oder Hamburg ausgerichtet wurde.

Schon bei den Live-Slams in den vergangenen Jahren hat Veranstalter und Business-Experte Hermann Scherer seine eigenen Weltrekorde regelmäßig übertroffen. Nach zuletzt 78 Teilnehmern konnte der Clubhouse-Event 90 Speaker aus 11 Nationen und mehr als 1.000 virtuelle Zuhörer für den Online-Weltrekord an ihren iPhones versammeln.

“Es ist einfach unglaublich, was die neuen Technologien für Möglichkeiten bieten. Keine Hallenmiete, keine Reise- und Hotelplanung, kein aufwendiger Regieplan: Ein Aufruf in den sozialen Medien genügt, um neue Rednertalente aufzuspüren und eine nie dagewesene Themenvielfalt im Rednerbusiness zu entdecken”, erklärt Hermann Scherer. “Die Referenten betreten den digitalen Raum, werden danach chronologisch ins Programm gehievt und vom Moderator auf die virtuelle Bühne geholt. Unsere einzige Bedingung war eine gute Audioqualität für Übertragung und Aufzeichnung. Wer das selbst nicht leisten konnte, bekam von uns sogar per Express-Versand ein eigenes Mikro nach Hause geliefert”, resümiert Scherer den Tag nach mehr als sechs Stunden Live-Vorträgen. Der Top-Speaker, der selbst mehr als 3.000 Vorträge vor rund einer Million Menschen in über 30 Ländern absolviert hat, hat den Speaker Slam ins Leben gerufen und damit eine erfolgreiche Marke etabliert.

Clubhouse ist der Social-Media-Hype der Stunde. Auf der Audioplattform können sich registrierte Nutzer in sogenannten Räumen austauschen – ähnlich einer Telefonkonferenz, ohne Bild, Text oder Video. Alles ist live und ungeschnitten. Bislang ist die Nutzung lediglich für iPhone-User möglich, und Zugang erhält nur, wer die Einladung eines bereits registrierten Nutzers erhält.

Hermann Scherer ist Autor, Business-Experte und Top-Speaker. Mit über 3.000 Vorträgen vor rund einer Million Menschen in über 3.000 Unternehmen in 30 Ländern, 50 Büchern in 18 Sprachen und tätig in Forschung und Lehre an mehreren europäischen Universitäten liefert Hermann Scherer immer neue Impulse und Inspiration für Welt und Wirtschaft. Er “zählt zu den Besten seines Faches” (Süddeutsche Zeitung). Gerade erst hat der SWR eine Doku über seine Arbeit ausgestrahlt, die in der Mediathek abrufbar ist: www.swrfernsehen.de/made-in-suedwest/reden-ist-gold-hermann-scherer-100.html

