Weltrekord beim ersten internationalen Speaker-Slam auf Clubhouse!

Gesundheitsexpertin Kati Sharp überzeugt mit emotionaler Rede

Mit 90 Speakern aus 11 Nationen und über 1.000 virtuellen Zuhörern stellt der erste internationale Speaker-Slam auf der neuen und gehypten Audio-App “Clubhouse” gleich den Weltrekord ein. Clubhouse ist eine Audio-only-App, bei der Gesprächen wie bei einem Live-Podcast gelauscht oder sich aktiv an Diskussionen beteiligt werden kann. Keine Kommentare, keine Likes, keine eingeschaltete Kamera dafür verbaler und direkter Austausch miteinander. Veranstalter des 1. Internationalen Speaker-Slams auf Clubhouse ist das Team um Hermann Scherer, selber Top-Speaker im deutschsprachigen Raum. Die Gesundheitsexpertin Kati Sharp bewegt die Audience mit einer emotionalen und persönlichen Geschichte, die als Mehrwert zum Mitnehmen eine wichtige Botschaft enthält: “Bewegung bewegt!”, das ist das Credo der Diplom-Psychologin und Fitnesstrainerin. “Ich bin Fackelträgerin dafür, Menschen in Bewegung zu bringen. Denn Bewegung schafft Energie und Energie kann alles verändern. In allen Lebensbereichen.” Applaudiert wird virtuell. Nacheinander treten die 90 internationalen Teilnehmer mit ihren Themen nicht gegeneinander, sondern miteinander an, um den neuen Weltrekord möglich zu machen und ihre Geschichten zu teilen. “Es ist so inspirierend so vielen Menschen dabei zuzuhören, wie sie ihre Botschaft in die Welt tragen”, so das Fazit von Kati Sharp.

