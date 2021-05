Weltrekord im Wohnzimmer – 1. Internationaler Zoom-Hack-Slam bei Hermann Scherer Event

312 Lifehacks in 10 Minuten

Ideen, die anderen das Leben leichter machen, sind goldwert. 312 Personen aus 17 Ländern teilten am 30. Mai im Rahmen eines Webinars zum Thema “Sichtbarkeit” ihre besten Tipps (englisch Hack) beim 1. internationaler Zoom-Hack-Slam. Der von Topspeaker Hermann Scherer initiierte Online-Weltrekord erforderte außer Mut und Spontanität der Webinar-Teilnehmer weiter keine Vorbereitung.

Auch zwei Teilnehmerinnen aus Murnau a. Staffelsee kamen so überraschend zu ihrem ersten Weltrekord: “Auf Kommando ging es los – mein Herz pochte” erzählt Ursula Eisenschink, die als medialer Coach mit dem Schwerpunkt Achtsamkeit Führungsriegen neu aufstellt. In dem viersprachig erzielten Weltrekord teilten die Teilnehmer innerhalb jeweils 60 Sekunden ihre Herzensbotschaften: “Die Menschen sollten sich wieder mehr Zeit für sich und persönliche Gespräche mit Gott geben – Beten hilft auch, um erfolgreicher zu sein!” so die Empfehlung von Wirtschaftspädagogin Birgit Schwarzenberger.

Kontakte:

Ursula Eisenschink, Medialer Coach

Pfarrstrasse 2a, 82418 Murnau

Telefon 08841-90359

Email: post@gaestehausamschloss.de

Birgit Schwarzenberger, Diplom-Wirtschaftspädagogin

Obermarkt 48, 82418 Murnau

Mobil: 0151- 11646020

Email: kontakt@artvente.de

www.artvente.de

Dienstleistungen für Künstler und Kulturschaffende

Kontakt

ARTvente

Birgit Schwarzenberger

Obermarkt 48

82418 Murnau a. Staffelsee

015111646020

kontakt@artvente.de

http://www.artvente.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.