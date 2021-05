Weltrekord im Zoom Hack

Schweissgegebadet und mit zitternden Händen, aber glücklich über den Erfolg:

Mehr als 300 Teilnehmer – präsentieren mehr als 300 Live-Hacks online!

Am Sonntagmorgen, den. 30. Mai wurde mit 312 Speakern aus 17 Nationen,

darunter Länder wie u.a. Deutschland, Österreich, Schweiz, Bulgarien, Finnland, Italien, Schweiz, Kroatien, Lichtenstein, Kolumbien, Marocco, Tschechien, England, Polen, Russland der 1. Internationale viersprachige Weltrekord #zoomhackspeakerslam aufgestellt

In weniger als 12 Minuten wurde der Rekord aufgestellt, dabei war die Vorbereitungszeit äußerst knapp bemessen und begann erst nach 10:00 Uhr

Das war nicht der erste Weltrekord, den Hermann Scherer inszeniert.

“Wir leben davon, Menschen groß zu machen” sagt Hermann Scherer, der sich über diesen Erfolg freut.

Einer der Teilnehmer und damit auch Weltrekord-Inhaber ist der Hattinger Single Coach Arno Beier.

Er teilte seinen Hack, der es Singles insbesondere in und nach dieser besonderen Zeit ermöglicht schnell den Traumpartner zu finden. “Schon bei der Vorstellung in einer Singlegruppe oder einem Singleportal kann man vieles falsch machen.” sagt der Experte für Singles und Partnerschaft.

Jeder Speaker hatte nur 1 Minute Zeit dem Publikum seinen interessanten Livehack

in bester Performance mit auf den Weg zu geben. Somit wurde zusätzlich ein

großer Mehrwert für die Zuhörer geschaffen. Natürlich waren alle sehr gespannt.

Aufregung, Spannung und auch Lampenfieber waren im Spiel.

Und so war es bis zum letzten Moment nicht klar, ob der Weltrekord aufgestellt wurde, aber die Teilnehmer haben sich selbst übertroffen. Dieses Beispiel zeigt wieder, was online alles möglich ist.

