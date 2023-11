Weltrekord in Wiesbaden

Frankfurter begeistert das Publikum und erhält Excellence-Award

Am 17. November 2023 fand nach ähnlichen Veranstaltungen in New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart und München in Wiesbaden ein außergewöhnliches Event statt, das die Zuschauer wie auch die Fachjury gleichermaßen beeindruckte.

Beim mehrsprachigen 3. Internationalen Speaker-Slam und 1. Internationalen Doppel-Speaker-Slam, wurde mit 201 Teilnehmenden ein neuer Weltrekord aufgestellt, als inspirierende Redner aus 27 Nationen, wie beispielsweise Argentinien, China, Deutschland, Kuba, Spanien oder Taiwan ihre Vorträge präsentierten.

Der Speaker-Slam ist ein Redner- oder Vortragswettstreit, bei dem Rednerinnen und Redner in kurzer Zeit ihr Publikum mit ihrer Botschaft überzeugen müssen. In nur 240 Sekunden mussten sie ihr Publikum gewinnen, indem sie ihre Story erzählen, ihr Fachwissen teilen oder eine inspirierende Botschaft vermitteln. Den Vortrag so zu kürzen, trotzdem alles Wichtige zu sagen, und sich dann noch mit seinem Publikum emotional zu verbinden ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking.

Die Erwartungen bei diesem von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufenen Event waren, wie die Nachfrage, besonders hoch. Nach einer überaus harten Vorauswahl begleitete eine Scouting Selection, bestehend aus Dirk Hildebrand von den Radioexperten, Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Mirjam Saeger und der aus Kanada zugeschalteten Scouting-Expertin Stephanie Pierre die Vorträge am Abend. Die Veranstaltung war komplett ausgebucht. Aufgrund der großen Nachfrage mussten viele Interessierte auf eine lange Warteliste gesetzt werden. Um dennoch möglichst vielen Menschen die Möglichkeit zu geben, das Event zu verfolgen, wurde der Speaker Slam sogar live auf YouTube übertragen.

Ein Höhepunkt des Abends war zweifellos der Auftritt des Frankfurters Oliver Becker, der bereits zwei Tage zuvor eine Publikumsabstimmung im Rahmen eines vorgezogenen Silent Speaker Battle gewann, bei dem die Zuhörer mittels Kopfhörer zwischen fünf parallel auf einer Bühne stattfindenden Vorträgen wählen konnten.

Als versierter Redner, riss er mit seiner mitreißenden Präsentation und herausragenden Performance das Publikum förmlich von den Sitzen. Sein Vortrag über das erforderliche Mindset für eine gelingende Digitale Transformation und dem oft fehlenden Mut, diese konsequent und verantwortlich umzusetzen, traf nicht nur den Nerv des Publikums. Mit seiner charismatischen Art und einer beeindruckenden Bühnenperformance konnte er auch die Jury überzeugen und sich nicht nur den Excellence-Award, sondern auch Anfragen von Podcastern sichern.

Der in Idar-Oberstein aufgewachsene und seit 1990 in Frankfurt tätige Oliver Becker gilt als Experte für Führungskräfteentwicklung und Digitalisierungsmindset. Er

setzte bei der auf zwei Bühnen durchgeführten Veranstaltung den Maßstab vor internationalem Publikum. Ein begeisterter Zuhörer: „Unglaublich, wie souverän er sein Thema auf den Punkt brachte, es mit einem roten Faden versah, dabei das Publikum überzeugte und zu stehenden Ovationen brachte!“

In seinem unmittelbaren Feedback, bedankte sich der Veranstalter bei dem Frankfurter und bestätigte ihm, dass er „very impressed“ sei, auch vom Klartext und der Relevanz des Themas. Er bescheinigte Oliver Becker die Fähigkeit, für alle Arten und Größen von Bühnen „der richtige Mann“ zu

Oliver Becker unterstützt Unternehmen bei der Führungskräfteentwicklung und dessen erforderlichen digitalen Mindsets. Er ist Speaker, Persönlichkeitsexperte und Autor (sein Digitalsisierungs-Beitrag erscheint Ende des Jahres in der Anthologie #15 des novum-Verlags).

