Weltrekord Live-Hack-Online auf Zoom

312 Sprecher, jeweils 1 Minute und ganz viel Herzklopfen

Über 300 Teilnehmer – über 300 Live-Hacks online

W E L T R E K O R D

Wieder einmal haben Hermann Scherer und sein Team mit Hilfe vieler Seminarteilnehmer es geschafft. Im Seminar “Sichtbarkeit”, das am 29. und 30. Mai 2021 online auf Zoom durchgeführt wurde, haben 312 Teilnehmer völlig überraschend an einen Weltrekordversuch teilgenommen. Der erste Online-Live-Hack auf Zoom.

312 Teilnehmer aus 17. Ländern, u.a. Deutschland, Österreich, Schweiz, Bulgarien, Finnland, Italien, Schweiz, Kroatien, Lichtenstein, Kolumbien, Marocco, Tschechien, England, Polen, Russland und weiteren haben diesen Weltrekord geschafft.

Die Teilnehmer sprachen dabei nicht nur deutsch, sondern Kroatisch, Französisch und natürlich auch Englisch! Nach nur 3 Minuten Vorbereitungszeit berichtet David Jacob Huber, der auch schon 2-facher Weltrekordinhaber im Online-Speakerslam ist, über seine Idee des Netzwerkens und die Vorteile, die es mit sich bringt. “Ich bin eigentlich eine faule Sau” sagt der gebürtige Österreicher, “aber mit Networking habe ich in meinem Leben viel geschafft. Unter anderem habe ich einen Unternehmerverband innerhalb kurzer Zeit zu DER Netzwerkplattform der Immobilienwirtschaft in Niedersachsen und Bremen gemacht. Allein kann man vieles schaffen, aber im Team geht (fast) alles.”

Das war nicht der erste Weltrekord, den Hermann Scherer inszeniert. “Wir leben davon, Menschen groß zu machen” sagt Hermann Scherer, der über 3000 Firmen beraten und mehr als 3000 Vorträge vor mehr als einer Million Menschen gehalten hat.

Beratung, Training, Coaching, Autor, Beratung und Consulting B2B-Networking

