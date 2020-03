Weltwassertag macht Klimawandel zum Thema

VERBRAUCHER INITIATIVE über die Verminderung des Wasserverbrauchs

Berlin, 19. März 2020. “Wasser und Klimawandel” ist das Motto des diesjährigen Weltwassertags am 22. März. Durch die klimawandelbedingte Erderwärmung wird Trinkwasser in manchen Regionen bereits knapper, auch in Deutschland. Es braucht daher einen sorgsameren Umgang mit der kostbaren Ressource.

Fast 130 Liter Trinkwasser werden in Deutschland täglich pro Kopf direkt verbraucht. Häufig außer Acht gelassen wird allerdings der indirekte Wasserverbrauch. Dieser Wasserfußabdruck, der z. B. durch den Konsum bestimmter Produkte entsteht, liegt bei fast 4.000 Litern pro Kopf und Tag. Die VERBRAUCHER INITIATIVE gibt Tipps, wie man den Verbrauch im Alltag reduzieren und Grundwasser schützen kann.

Einkauf & Ernährung

– Konsumieren Sie Produkte, die in der Herstellung viel Wasser verbrauchen, maßvoll. Dazu zählen v. a. Fleisch, tierische Produkte und Kleidung. Aber auch Endgeräte und PCs sind äußerst wasserintensiv.

– Trinken Sie Leitungswasser. Mehrwegflaschen müssen immer wieder mit Wasser gereinigt werden, bevor sie erneut befüllt werden können.

– Werfen Sie weniger Lebensmittel weg, ihre Produktion kostet viel Wasser.

– Vermeiden Sie Produkte, die Mikroplastik enthalten. Es kann über den Wasserkreislauf ins Grundwasser gelangen und Organismen belasten.

Bad & Küche

– Duschen Sie anstatt zu baden. Schon täglich eine Minute kürzer bei einem Grad weniger hat einen merklichen Effekt, auch auf den Geldbeutel.

– Senken Sie den Wasserverbrauch mit einem Sparduschkopf, Durchlaufbegrenzern an den Wasserhähnen und einem Sparspülkasten für das WC.

– Reparieren Sie tropfende Hähne und defekte Dichtungen rechtzeitig.

– Waschen Sie Geschirr mit dem Geschirrspüler, er reinigt effizienter als Handspülen. Am besten sind Geräte mit hoher Energieeffizienzklasse und Öko-Programm. Das gilt auch für die Waschmaschine.

– Spülen Sie Essensreste und Hygieneartikel nicht im WC herunter. Das erschwert die Wiederaufbereitung des Wassers unnötig.

Garten & Auto

– Gießen Sie Ihre Pflanzen mit Regenwasser.

– Verzichten Sie möglichst auf Hochdruckreiniger. Sie verbrauchen besonders viel Wasser.

– Waschen Sie ihr Auto nicht selbst im Freien, sondern nutzen Sie eine Waschanlage.

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit.

