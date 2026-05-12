Weniger als die Hälfte der Arbeitnehmenden kennt IT-Sicherheitsrichtlinien ihres Arbeitgebers

Randstad Arbeitsbarometer 2026

Eschborn, Mai 2026 – Die Wirtschaft ist im Cyberraum so bedroht wie noch nie. Nicht nur Kriminelle versuchen, an wertvolle Daten zu gelangen – auch staatliche Akteure agieren immer intensiver in der Informationssphäre, um Infrastruktur zu schaden, Lieferketten zu stören oder sicherheitssensible Daten zu entwenden. Folglich erlangt das Thema Cybersicherheit für Unternehmen eine immer existenziellere Bedeutung.

Vor diesem Hintergrund ist eines der Kernergebnisse des diesjährigen Randstad Arbeitsbarometers umso brisanter: Lediglich 44 % der befragten Arbeitnehmenden in Deutschland geben an, mit den internen IT-Sicherheitsrichtlinien ihres Arbeitgebers vertraut zu sein oder zu wissen, wie potenzielle Bedrohungen gemeldet werden.

Arbeitgeber sind zuversichtlicher

Umgekehrt zeigen sich 78 % der deutschen Arbeitgeber zuversichtlich, dass ihre Belegschaft die internen IT-Richtlinien kennt und auch befolgt. „Diese Diskrepanz ist an sich bereits ein Sicherheitsrisiko“, sagt Robert Bhuiyan, Managing Director Randstad Professional Deutschland. „Cyberkriminalität entwickelt sich ständig, die Methoden werden immer raffinierter und die Bedrohungen dadurch subtiler. Die Sicherheit der eigenen IT-Systeme ist also eine Daueraufgabe, was bedeutet, dass Mitarbeitende immer wieder aufs Neue sensibilisiert werden müssen.“

Der Wunsch auf Arbeitnehmendenseite ist da: IT und Technologie sowie Cybersicherheit werden von jeweils 22 % und 18 % der Befragten in ihren bevorzugten Top 3-Weiterbildungsmaßnahmen genannt. Eine stärkere Nachfrage gibt es nur für Kurse zu KI sowie zu Wohlbefinden und Achtsamkeit. „Beschäftigte sind motiviert und wollen sich mit IT-Sicherheit auseinandersetzen – Arbeitgeber werden auf viel Resonanz treffen, wenn sie entsprechende Angebote machen“, ergänzt Robert Bhuiyan.

Nachfrage nach Expertise steigt

Weltweit nimmt die Nachfrage nach erfahrenen Fachkräften, die sich auf Cyber- und Informationssicherheit spezialisiert haben, deutlich zu – Stellenangebote für diejenigen mit mehr als zehn Jahren Berufserfahrung in dem Bereich stiegen im Zeitraum von Januar 2024 bis Juli 2025 um 21 %. Das zeigt eine Auswertung von Stellen im Rahmen des Reports „Der Gen Z-Blueprint für die Arbeitswelt“ von Randstad aus dem Jahr 2025.

„Unternehmen wollen sich im Cyberraum absichern und sind bereit, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Wichtig sind nicht nur neue Fachkräfte oder Expert:innen, die sich mit der Thematik federführend befassen – sondern regelmäßige und abteilungsübergreifende Trainings, die alle Beteiligten mitnehmen und auf dem neuesten Stand halten“, so Robert Bhuiyan.

Über die Studie „Der Gen Z-Blueprint für die Arbeitswelt“

Die Studie hat die Ansichten und Perspektiven von Arbeitnehmenden in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Nordamerika untersucht. Sie basiert auf Befragungen, die zwischen dem 30. Juni und dem 14. Juli 2025 mit 11.250 Teilnehmenden in 15 Ländern durchgeführt wurden. In Deutschland sind 500 Arbeitnehmende der Gen Z und 250 weitere Arbeitnehmende anderer Alterskohorten befragt worden. Für die Umfrage arbeitete Randstad mit Evalueserve zusammen, einem globalen Forschungs- und Analyseunternehmen.

Über das Randstad Arbeitsbarometer

Das Randstad Arbeitsbarometer wurde 2003 eingeführt und deckt inzwischen 35 Länder auf der ganzen Welt ab. Die Studie erscheint einmal jährlich und macht sowohl nationale als auch globale Trends auf dem Arbeitsmarkt sichtbar. Verschiedene Pulse Surveys in ausgewählten Ländern ergänzen im Jahresverlauf das Randstad Arbeitsbarometer mit Einblicken in aktuelle Entwicklungen. Die Befragung wird online unter Arbeitnehmenden im Alter von 18 bis 67 Jahren durchgeführt, die erwerbstätig oder Einzelunternehmer sind, oder arbeitslos, aber eine künftige Beschäftigung anstreben. Die Mindeststichprobengröße beträgt 500 Interviews pro Land. Für das Arbeitsbarometer 2026 wurden mehr als 27.000 Arbeitskräfte weltweit, davon 1.000 in Deutschland, und erstmals auch über 1.200 Arbeitgeber befragt sowie über 3 Millionen Stellenanzeigen untersucht.

Über Randstad

Randstad ist einer der weltweit führenden Personaldienstleister mit dem Ziel, so spezialisiert und so fair zu werden wie kein anderes Unternehmen in der Welt der Arbeit. Wir sind Partner für Talente und Kunden und kennen den Arbeitsmarkt genau. Durch unsere vier Spezialisierungen – Operational, Professional, Digital und Enterprise – unterstützen wir Unternehmen dabei, mit leistungsfähigen, vielfältigen und agilen Teams erfolgreich zu sein. Wir bieten Menschen mit jeglichem Hintergrund faire Jobchancen und helfen ihnen, mit der sich stetig wandelnden Arbeitswelt mitzuhalten.

Randstad Deutschland ist mit rund 28.200 Mitarbeitenden, darunter 1.800 internen, und 390 Standorten in 270 Städten vertreten. Unser Umsatzvolumen umfasste 2025 1,493 Milliarden Euro. CEO ist Henri Viswat.

Seit über 55 Jahren in Deutschland aktiv, gehört Randstad Deutschland zur 1960 in Amsterdam gegründeten und dort börsennotierten Randstad N.V. mit Sitz im niederländischen Diemen. 2025 hat Randstad mit rund 38.000 Mitarbeitenden weltweit mehr als 1,7 Millionen Personen in 39 Ländern bei ihrer Suche nach einem für sie passenden Job geholfen sowie fast 150.000 Kunden unterstützt und damit einen Gesamtumsatz von 23,1 Milliarden Euro erwirtschaftet.

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