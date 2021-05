Weniger Plastik dank Green Cleaning

Medeco Cleantec unterstützt die Rotary-Initiative End Plastic Soup

Keine Chemie, geringer Wasserverbrauch und eine effektive Vermeidung von Plastikmüll – das Green Cleaning-Konzept der Medeco Cleantec GmbH auf Basis von Mikrotrockendampf ist nicht nur innovativ, sondern auch gut für die Umwelt. Für das Rosenheimer Unternehmen stand es daher außer Frage, Unterstützer und Partner der Initiative End Plastic Soup zu werden, hinter der 800 Rotary und Rotaract Clubs aus aller Welt stehen.

2018 von den Rotary Clubs in Amsterdam gegründet, hat die Initiative End Plastic Soup das klare Ziel, Meere und Ozeane bis 2050 von Plastikmüll zu befreien – ebenso wie Flüsse, Seen, Wälder, Parks und Straßen. Einen kleinen Beitrag dazu leisten auch die Green Cleaning Systeme der Medeco Cleantec GmbH, die ausschließlich mit Mikrotrockendampf reinigen und gleichzeitig desinfizieren.

“Unsere Geräte brauchen nichts anderes als ein wenig Wasser, um gründliche Sauberkeit und Hygiene zu erzielen. Dafür sorgt der Mikrotrockendampf mit einer Temperatur von über 180 Grad, einem sehr niedrigen Feuchtigkeitsanteil von nur fünf Prozent und hohem Druck”, erklärt Medeco-Geschäftsführer Fritz Pattis. “Dadurch findet sozusagen eine thermische Reinigung und Desinfektion statt, die sämtliche Rückstände entfernt und jegliche Keime hochgradig reduziert.”

Doppelt umweltfreundlich reinigen

Doch nicht nur der Hygienefaktor spricht für den Umstieg auf Green Cleaning – auch der Umweltaspekt überzeugt. “Wer mit unseren Microcleanern reinigt, kann komplett auf chemische Reinigungsmittel verzichten. Das bedeutet zum einen, dass weniger chemische Stoffe die Gewässer belasten oder aufwendig aus dem Abwasser herausgefiltert werden müssen. Zum anderen werden mit den Reinigungsmitteln automatisch auch die dazugehörigen Plastikverpackungen vermieden. Ein doppelter Gewinn für die Umwelt also.”

Ein Konzept, dass voll und ganz der Kernidee der Initiative End Plastic Soup entspricht, wie Lothar Grün vom Rotary Club München-Land betont: “Allein in Deutschland fallen pro Kopf und Jahr 37 Kilogramm Kunststoffverpackungen an und der Bereich Reinigungsmittel trägt dazu ohne Zweifel einen großen Teil bei. Deutschland liegt damit deutlich über dem EU-Durchschnitt, der wiederum über dem Welt-Durchschnitt liegt. Tendenz weiterhin steigend. Es ist also allerhöchste Zeit, bei jedem Einzelnen ein stärkeres Bewusstsein für das Problem der wachsenden Plastiksuppe in den Weltmeeren zu schaffen und vor allem, zukunftsweisende sowie nachhaltige Alternativen zu entwickeln. So wie das Konzept Green Cleaning.”

Schonend auch für die Gesundheit

Ein weiterer Pluspunkt des Reinigens mit Mikrotrockendampf ist zudem der Aspekt Gesundheit. “Indem beim Green Cleaning ausschließlich mit Wasser gereinigt wird, sind beispielweise Reinigungskräfte keinen gesundheitsgefährdenden chemischen Dämpfen mehr ausgesetzt, aber auch die Menschen, die sich in chemiefrei gereinigten Räumen aufhalten. Ein Unterschied, der vor allem für Allergiker entscheidend sein kann”, weiß Fritz Pattis, zu dessen Kunden daher unter anderem zahlreiche Hotels zählen.

Mehr Infos unter www.medeco-cleantec.de

Die Medeco Cleantec GmbH und ihre Partner haben mehr als 30 Jahre Erfahrung und Know how im Bereich Entwicklung, Produktion, Handel und Beratung zu Produkten für chemiefreie hygienische Reinigung und Desinfektion und zu kompletten Green Cleaning-Konzepten.

Green Cleaning bedeutet hygienische Sauberkeit durch den Verzicht auf Reinigungsmittel in der täglichen Reinigung. Stattdessen kommen Micro Cleaner zum Einsatz, die durch Mikrotrockendampf eine dauerhaft bessere Sauberkeit und Hygiene ohne Rückstände von Chemikalien erreichen.

