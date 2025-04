Wenn das Leben Umwege nimmt

Eva Kreuzpaintners Buch berührt mit ehrlicher Hoffnung

Manchmal kommt das Leben ganz anders als geplant – und trotzdem geht“s weiter. Viele Frauen kennen dieses Gefühl: Der Plan A zerplatzt und man steht plötzlich vor einer ganz neuen Realität. Genau davon erzählt Eva Kreuzpaintner in ihrem Buch „Regina geht ihren Weg: Ein Frauenschicksal“. Es ist kein Märchen. Es ist echt. Und vielleicht gerade deshalb so bewegend.

Die Geschichte ist nicht nur ein Buch. Sie ist ein Lebensgefühl für alle, die schon mal gefallen sind – und wieder aufgestanden.

Wahre Frauenpower: Das Schicksal der Regina steht für viele

Regina, die Hauptfigur, ist keine fiktive Superheldin. Sie ist eine Frau mit Brüchen, Zweifeln – und unglaublicher Kraft. Der Roman zeigt, wie Hoffnung, auch wenn sie manchmal nur noch ganz leise flüstert, trotzdem weiterträgt. Die Leser*innen begleiten Regina durch Höhen und Tiefen, durch Enttäuschungen und Neuanfänge.

Kreuzpaintners Stil ist dabei alles andere als geschönt: Direkt, ehrlich und nah an der Realität. Ihre Worte fühlen sich an, als würde eine gute Freundin erzählen – eine, die wirklich was erlebt hat.

Eva Kreuzpaintner: Eine Autorin mit echtem Leben im Gepäck

Dass Kreuzpaintner über Lebenswege schreiben kann, merkt man sofort – sie kennt sie nämlich aus eigener Erfahrung. Nach Stationen in der Hotellerie, als Flugbegleiterin, Bordreiseleiterin und sogar als Skilehrerin, ist sie heute Autorin mit Herz. Ihre Geschichten sind nicht ausgedacht, sondern gefühlt.

Geboren in Kitzbühel, groß geworden zwischen Klosterschule und internationalen Abenteuern, bringt sie eine Mischung aus Tiefe und Leichtigkeit mit, die man selten findet. Ihre Vita liest sich wie ein Roman – und genau diese Vielfalt macht ihre Bücher so lebendig.

Für wen ist das Buch „Regina geht ihren Weg: Ein Frauenschicksal“?

Ganz ehrlich? Für alle, die schon mal dachten: „Wie soll ich das schaffen?“ Es ist ein Buch für Mütter, Töchter, Freundinnen, ja sogar Männer – für Menschen, die fühlen. Die bereit sind, sich auf eine Geschichte einzulassen, die nicht glattgebügelt ist, sondern echt.

Und es ist auch ein Buch für stille Momente. Für Abende, an denen man eine warme Decke, ein Glas Wein und ein bisschen Trost braucht.

Zwischen Selbstfindung und Neuanfang: Diese Themen berührt der Roman

– Verlust und Neubeginn: Was tun, wenn der Boden unter den Füßen wegbricht?

– Mut zur Veränderung: Warum kleine Schritte manchmal die größten sind.

– Das Unsichtbare sichtbar machen: Gedanken, die sonst keiner ausspricht.

– Das Frausein in allen Facetten: Stärke, Zweifel, Schönheit, Chaos – alles darf sein.

Ein Zitat, das hängen bleibt

„Manchmal ist Hoffnung das Einzige, was bleibt – und genau das reicht dann auch.“

– Eva Kreuzpaintner

Wo gibt“s das Buch?

Das Buch „Regina geht ihren Weg: Ein Frauenschicksal“ ist als E-Book und Taschenbuch erhältlich:

–> Hier direkt zum Buch

Warum dieses Buch mehr ist als nur eine Geschichte

Es geht nicht um Drama oder Sensation. Es geht um das, was bleibt, wenn alles andere fällt: Menschlichkeit, Verbundenheit – und ein kleines bisschen Licht im Dunkeln. Kreuzpaintner schreibt für die Seele. Und trifft damit ins Herz.

Wenn du also das nächste Mal einen Roman suchst, der dich nicht einfach nur unterhält, sondern dich wirklich berührt – lies Reginas Geschichte. Vielleicht findest du darin auch ein Stück von dir selbst.

Eva Kreuzpaintner ist eine Autorin, die durch unerschütterliche Authentizität und eine einzigartige literarische Handschrift besticht. Ihre Werke verwandeln persönliche Erfahrungen in eindrucksvolle, tagebuchartige Biografien, die Leser emotional berühren. Ihr authentischer, direkter Stil hat sie als unverwechselbare Stimme in der literarischen Landschaft etabliert – eine Expertin, die das Persönliche mit dem Universellen verbindet und so nachhaltige Eindrücke hinterlässt.

