Wenn die Heimat fremd wird – Neues von Sparkys Edition

Tom Oetter präsentiert mit seinem neuesten Werk eine spitzfindige, satirische und doch einfühlsame Geschichte über das Leben auf dem Land

Mit „Spatzenrennen – kein Heimatroman aus Franken“ veröffentlicht Thomas (auch: Tom) Oetter seinen ersten Roman bei Sparkys Edition. Thomas Oetter versteht es in empathischer Weise und einem spannungsvollen Wechsel von leisen und lauten Tönen das Gefühlsleben all seiner Protagonisten auf das Genaueste zu beschreiben. Zwischen Sympathie und Antipathie zu wechseln. Und so eine unmittelbare Nähe zu Michl, zu Mike, den trinkenden Männern, den trauernden Witwen und dem vom Glauben abgefallenen zynischen Priester zu schaffen. Selbst zu Gurch, dem einfältigen und geltungssüchtigen Dorfpolizisten.

Der Autor: “ „Spatzenrennen“ spielt zwar in Franken, könnte jedoch in jeder anderen beliebigen abgelegenen Region beheimatet sein. Daher auch der Untertitel „Kein Heimatroman aus Franken“ mit einem leichten Augenzwinkern. Es ist die Geschichte eines Dorfes und seiner Menschen in einer alles überschattenden Trostlosigkeit, Verbitterung und Resignation. Einem Dorf und seinen Menschen, die vergessen wurden, ohne dass sie selbst vergessen können.“

Der Autor

Thomas Oetter, 1966 in Franken geboren, leistete nach seinem Abitur seinen Zivildienst als Rettungssanitäter. Nach zahlreichen und sehr unterschiedlichen Gelegenheitsarbeiten als Dachrinnenbieger, Landschaftsgärtner und Kurierdienstfahrer absolvierte er ein Slawistik-Studium in Mainz. Verbrachte längere Zeit in Russland. Heute lebt und arbeitet er in Leipzig.

Ein Buchporträt und Autoreninterview (von Marita Sonnenberg) abzurufen unter

https://sparkys-edition.de/wenn-die-heimat-fremd-wird

Autor: Thomas Oetter

Genre: Roman/ Belletristik

Umfang: 268 Seiten

Erscheinungstermin: 31.12.25

ISBN: Softcover: 978-3-949768-56-9

Maße: 13,5 x 21,5 cm

Preis Softcover: 16,50 EUR

Preis: epub: 4,99 EUR

Verlagskontakt und Kontakt zum Autor:

Sparkys Edition

Zu den Schafhofäckern 134, 73230 Kirchheim/Teck

fon: 0049-(0)173-9862755,

mail: hromer@sparkys-edition.de

Über Sparkys Edition

Das Label Sparkys Edition wurde im Sommer 2020 etabliert. Von Anbeginn an führt Verleger Hubert Romer die Geschäfte.

Sitz des Verlages ist in Kirchheim/Teck und Stuttgart

Als unabhängiger Verlag steht Sparkys Edition für starke Charaktere, sowie besondere Geschichten und Botschaften.

Mehr zum Verlagssortiment und den Autoren unter http://sparkys-edition.de/

