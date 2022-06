Wenn die Matching Profile passen, hält die Liebe

München, 28.06.2022 – Heute berichte ich über Silke und Thomas. Beide sind im Norden von Deutschland zu Hause und haben im Jahr 2011 als Kunden ein TTPCG® Gewinnspiel gewonnen. Die sympathischen Zwei hatten sich im Jahr 2010 über den Service von TTPCG® kennengelernt und ineinander verliebt. Im Rahmen eines Gewinnspiels bekamen Silke und Thomas vom TTPCG® Wedding Services ihre Hochzeit ausgerichtet.

Im Jahr 2011 stellte TTPCG® Silke und Thomas mit einem Video und einer Pressemeldung vor

Auf einer TTPCG® Infoseite ist der Bericht über den gratis Wedding Services veröffentlicht:

„Wedding Aktionen von TTPCG® haben inzwischen schon Tradition, wie auch das Beispiel Megan und Josh Chase auf dieser TTPCG® Webseite zeigen. Hier zeigen wir Silke und Thomas. Beide sind im Norden von Deutschland zu Hause und haben als Kunden ein Gewinnspiel von TTPCG® gewonnen. Die sympathischen Zwei bekamen vom TTPCG® Team ihre Hochzeit ausgerichtet. Die Kutschfahrt durch einen wunderschönen Teil der Lüneburger Heide war schon deshalb für Silke ein tolles Event, weil die Kutsche geschmückt zur wahren Brautkutsche wurde. An dieser Stelle nochmals ein ganz grosses Dankeschön an Heidekutscher Albert Wolter. Die Feier mit Familie und Freunden fand im Hofcafe Dammann in Woltersdorf statt. Die Torten, die Chefin Heidrun Dammann selbst backt, haben den Gästen hervorragend geschmeckt. Küchenchef Jürgen zauberte ein Dinner, an das Brautpaar und Gäste heute noch gerne zurück denken. Dem noch jungen Ehepaar, das bedingt durch die Arbeitsstelle von Thomas, nun in Schleswig lebt, wünschen wir alles Gute“

Was möchte ich den Lesern mit meiner Pressemeldung nun sagen?

Die Antwort ist einfach: Silke und Thomas sind heute im Jahr 2022 nach 12 Jahren Partnerschaft so glücklich und verliebt wie im Jahr 2010. Tochter Marleen feiert im Oktober 2022 ihren 10. Geburtstag. Wie auch den Lesern sicher bekannt ist, nimmt die Scheidungsrate überall ständig zu. Woran liegt dies wohl? Nun auch diese Frage ist leicht zu beantworten. Wenn Mann und Frau in ihrer Partnerschaft vom Wesen nicht zueinander passen, ist der Crash sozusagen vorprogrammiert. Paaren, welche sich über das Matching gepaart mit Biometrie über den Dating Services von TTPCG® verliebt haben, dürfte der Crash erspart bleiben. Dr. Peer Willmann und das weltweite TTPCG® Team wünschen Silke, Tochter Marleen und Thomas weitere glückliche Familientage.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird im Zeitalter der Information zu einem zentralen Medienpunkt. Dr. Peer Willmann betreibt Journalismus für Menschen mit Herzblut.

