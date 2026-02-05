Wenn die Vergangenheit nicht loslässt

Ein Roman über Angst, Liebe und den Mut zum Neubeginn

Zug, 2026 – Mit Bis mein Herz wieder lieben kann legt Manuela L. einen emotionalen Roman vor, der tief unter die Haut geht. Die Geschichte verbindet psychologische Spannung mit intensiver Liebesdramaturgie und stellt die Frage, ob ein verletztes Herz jemals wieder vertrauen kann.

Im Mittelpunkt steht Stella, eine junge Frau, die nach einer traumatischen Beziehung versucht, ihr Leben neu aufzubauen. Doch obwohl sie sich von ihrem gewalttätigen Ex-Freund gelöst hat, ist ihre Vergangenheit noch immer allgegenwärtig. Als sie unerwartet auf einen Mann trifft, der ihre Gefühlswelt aus dem Gleichgewicht bringt, gerät ihr mühsam errichtetes Sicherheitsgefühl ins Wanken. Zwischen Angst, Hoffnung und aufkeimender Nähe muss Stella lernen, sich selbst wieder zu vertrauen – während eine dunkle Bedrohung näher rückt.

Bis mein Herz wieder lieben kann ist kein klassischer Liebesroman. Das Buch thematisiert emotionale Abhängigkeit, psychische Gewalt und die langsame Rückkehr ins Leben – ehrlich, schonungslos und zugleich voller Gefühl. Die Autorin erzählt eindringlich aus wechselnden Perspektiven und zieht Leserinnen und Leser mit intensiven Dialogen und starken Bildern in den Bann.

Der Roman richtet sich an Fans von Romantic Suspense, dramatischen Liebesgeschichten und psychologisch tiefgehenden Frauenfiguren. Besonders Leserinnen, die emotionale Spannung und starke Charakterentwicklungen schätzen, werden sich in Stellas Geschichte wiederfinden.

Bibliografische Angaben

-Titel: Bis mein Herz wieder lieben kann

-Autorin: Manuela L.

-ISBN: 978-3-03886-092-1

-Erscheinungsjahr: 2026

-Verlag / Imprint: Österreichische Literaturgesellschaft– Europäische Verlagsgesellschaften GmbH

-Erscheinungsort: Zug

Über die Autorin

Manuela L. schreibt emotionale Romane mit Tiefgang. In ihren Geschichten stehen starke, verletzliche Frauenfiguren im Mittelpunkt, die sich existenziellen Ängsten, inneren Konflikten und der Suche nach Liebe stellen. Ihre Werke zeichnen sich durch intensive Gefühle, psychologische Spannung und eine klare, direkte Sprache aus.

Self-Publishing mit Verlags Know-how: Die Österreichische Literaturgesellschaft hilft Autorinnen und Autoren, ihr Buch zu veröffentlichen. Von der Textkorrektur über Buchgestaltung, Coverlayout, Druck, Vertrieb und Marketing erhalten Autorinnen und Autoren alles aus einer Hand; persönliche Betreuung über die gesamte Laufzeit und eine große Medienreichweite zeichnen das Unternehmen aus, das seit mehr als zwei Jahrzehnten erfolgreich auch neue Schriftstellerinnen und Schriftsteller etabliert. Ein Service der Europäische Verlagsgesellschaften GmbH.

Kontakt

Österreichische Literaturgesellschaft

Rodja Smolny

Bösendorferstr. 1/16

1010 Wien

01 205 80 08



https://Literatur-Gesellschaft.at

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.