Wenn Effizienz nicht mehr reicht

Neues Fachmagazin zeigt, wie Ambidextrie Unternehmen zukunftsfähig macht.

Bad Honnef / Ladenburg, 04.11.2025.

Führung im 21. Jahrhundert bedeutet, zwei scheinbar gegensätzliche Kräfte zu vereinen: Effizienz sichern und Innovation entfesseln. Das neue Fachmagazin „Ambidextrie – Das Paradox als Prinzip“ zeigt, wie Unternehmen beides gleichzeitig meistern – mit wissenschaftlich fundierten Erkenntnissen, praxisnahen Methoden und einer 90-Tage-Roadmap für zukunftsfähige Führung. „Die größte Gefahr für Unternehmen ist nicht der Wandel, sondern die Illusion der Sicherheit. Zukunft entsteht nicht aus Stabilität, sondern aus Bewegung“, sagt Peter Kuhle, Herausgeber des Magazins und Interim Manager für Transformation.

Ambidextrie als Pflicht – nicht als Option

88 Prozent der Fortune 500 von 1955 existieren heute nicht mehr. Sie scheiterten nicht an Ineffizienz, sondern an Perfektion im Falschen. Studien belegen: Organisationen, die Effizienz (Exploitation) und Erneuerung (Exploration) zugleich beherrschen, erzielen bis zu 30 Prozent höheres Wachstum und 40 Prozent schnellere Entscheidungszyklen. „Ambidextrie ist kein weiches Konzept – sie ist harte Ökonomie“, betont Ralf H. Komor, ebenfalls Herausgeber des Magazins und Interim Manager für B2B Sales & Transformation. „Wer beidhändige Führung beherrscht, investiert nicht in Wandel – er kapitalisiert ihn.“

Vom Business Case zur 90-Tage-Roadmap

Das Magazin verbindet aktuelle Managementforschung mit praxiserprobten Werkzeugen. Die 90-Tage-Roadmap führt Führungskräfte Schritt für Schritt durch den Einstieg in beidhändige Führung – von der Diagnose über Priorisierung bis zur Umsetzung. Bereits nach zwölf Wochen lassen sich messbare Ergebnisse erzielen: klarere Entscheidungen, schnellere Lernzyklen und höhere Mitarbeiterbindung.

Ambidextrie & KI: Die rechte Hand der Effizienz

Ein zentrales Kapitel zeigt, wie künstliche Intelligenz zur Effizienzdividende beiträgt. KI beschleunigt Prozesse, entlastet Führung und schafft Raum für Innovation. „KI übernimmt die rechte Hand der Organisation – die Hand der Effizienz. Die linke, die Hand der Innovation, bleibt menschlich“, so Komor.

Selbsterkenntnis als Startpunkt

Ein integriertes Self-Assessment-Tool ermöglicht es Führungskräften, den Reifegrad beidhändiger Führung zu bestimmen. Es zeigt, wo Organisationen heute stehen, welche Ebenen gestärkt werden müssen und wie die Balance zwischen Stabilität und Innovation gelingt.

„Führung beginnt mit Selbsterkenntnis – und der Test macht sichtbar, wo diese Reise startet“, sagt Kuhle.

Das Fachmagazin „Ambidextrie – Das Paradox als Prinzip“ richtet sich an Vorstände, Geschäftsführer und C-Level-Executives, die Beidhändigkeit nicht als Option, sondern als Pflicht verstehen. Es bietet Einblicke aus Forschung und Praxis, Fallbeispiele führender Industrie- und Technologieunternehmen sowie konkrete Werkzeuge für die Umsetzung.

Erhältlich unter:

https://komor.de/ambidextrie-paradox-prinzip/

https://www.peterkuhle.com/ambidextrie/

Über Ralf H. Komor

Ralf H. Komor („Sales Captain“) ist Diplom-Wirtschaftsingenieur, Executive Interim Manager und zertifizierter Beirat aus Ladenburg. Er verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im B2B-Vertrieb und in der strategischen Geschäftsentwicklung. Seine Schwerpunkte liegen in der Organisationsentwicklung, Vertriebssteuerung und der Implementierung ambidextrer Führungsmodelle. Als Autor von sieben Fachbüchern im Springer-Verlag, Betreiber des B2B Sales Institute mit über 250 Artikeln, Whitepapern und Online-Tools sowie Herausgeber eines LinkedIn-Newsletters teilt er Wissen, das Vertriebsorganisationen unmittelbar anwenden können. Komor steht für datenbasierte, wirksame Vertriebsstrategien und wurde mit dem Interim Management Excellence Award – Digitalization ausgezeichnet.

Über Peter Kuhle

Peter Kuhle, Diplom-Betriebswirt (FH), ist Executive Interim Manager und Senior Advisor aus Bad Honnef. Er begleitet Unternehmen in erfolgskritischen Phasen von Wachstum, Wandel und Restrukturierung – mit Fokus auf Vertrieb, Service, Transformation und Integration. Seine Arbeit verbindet operative Umsetzungsstärke mit strategischem Weitblick. Kuhle publiziert regelmäßig in führenden Wirtschaftsmedien und ist Herausgeber mehrerer Fachpublikationen zu den Themen Transformation, Ambidextrie und moderne Führung. Seine Arbeit verbindet Praxisnähe mit analytischer Tiefe – mit einem klaren Ziel: Unternehmen und Führungsteams zukunftsfähig zu machen.

Pressekontakt

Peter Kuhle, Interim Manager & Senior Advisor

Im Gier 34, 53604 Bad Honnef, Deutschland

+49 (0)151 5858 0808 I info@peterkuhle.com I Website

Ralf H. Komor, SALES CAPTAIN. INTERIM.®

Executive Interim Manager & Certified Board Advisor

Jahnstraße 13, 68526 Ladenburg, Deutschland

+49 (0)173 148 6843 I ralf@komor.de I Website

Das Fachmagazin „Ambidextrie – Das Paradox als Prinzip“ ist eine gemeinsame Publikation der Executive Interim Manager Ralf Komor und Peter Kuhle. Komor und Kuhle begleiten Unternehmen in erfolgskritischen Phasen von Wachstum und Wandel. Beide veröffentlichen regelmäßig Fachbeiträge in Wirtschaftsmedien und sind Herausgeber von Whitepapern und Fachmagazinen.

