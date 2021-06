Wenn es darauf ankommt! – Bauteilbeschriftung mit Laser von EVO TECH

EVOTECH ist auf Beschriftungslaser für Maschinenbau, Automobilbau und Elektronik-Industrie spezialisiert.

Laser ermöglichen das permanente und berührungslose Beschriften von Bauteilen in hoher Stückzahl. Modernste Laserbeschriftungsanlagenwerden in Deutschland entwickelt und produziert.

Die Bauteilbeschriftung mit Beschriftungslaser ist vielseitig, individuell anpassbar und langlebig.

Lasergravur-Systeme und Laserbeschriftungsanlagen vom Fachmann

Das Qualitätsmanagement und die Produktsicherheit sind in der industriellen Herstellung auf die transparente Rückverfolgung von Einzelteilen angewiesen. Deshalb lohnt sich der Einsatz der ausgereiften Beschriftungslaser von EVOTECH.

Die Beschriftungslaser des Gärtringer Unternehmens basieren auf Faserlaser, die in leistungsstarke Lasergravur-Systeme integriert werden. Oberflächen von Bauteilen werden präzise und berührungslos beschriftet und die Laser eignen sich auch für hohe Stückzahlen. Die so gesetzten Markierungen sind nicht nur dauerhaft, sondern auch reproduzierbar und optisch ansprechend. Außerdem erhöhen sie die Wertigkeit der Bauteile.

Zur Beschriftung, Kennzeichnung und Markierung von Metallen und anderen Werkstoffen

Bei der Herstellung setzt EVOTECH auf Effektivität und achtet auf eine intuitive Bedienung der Laser. Außerdem darauf, dass sie sich dynamisch anpassen lassen und die Werkstücke präzise und zuverlässig beschriften. EVOTECH optimiert den Nutzraumfaktor (NR) bei sämtlichen Modellen: So ist das Verhältnis der Aufstellfläche zur Innenraumfläche so groß wie möglich.

Individuelle Sonderanfertigungen möglich

Ein besonderer Service des Unternehmens sind Sonderanfertigungen. Bei diesen passt EVOTECH die Laseranlagen individuell für Kunden aus den Bereichen Automobilindustrie, Maschinenbau, Elektronik und Medizintechnik an. Der Experte entwickelt zusammen mit seinen Kunden passend zugeschnittene Maschinen und begleitet sie von der Planung bis zur Inbetriebnahme.

Bei der Tiefgravierung – dem Beschriften mit den Lasergravur-Systemen – spielt die punktgenaue Markierung einzelner Bauteile eine große Rolle. EVOTECH meistert diese Herausforderung durch Anlassen, Verfärben, Aufschäumen oder Karbonisieren und markiert auch geeignete Kunststoff-Teile und Laserfolien.

Service während der gesamten Produktionsphase

EVOTECH stellt seinen Kunden mit EVOSOFT eine eigene Markiersoftware zur Verfügung. Sie bietet verschiedene Windows-Schriftarten und Effekte wie den Kreistext. Darüber hinaus ermöglicht diese das Erstellen von Seriennummern, Data-Matrix Codes, QR-Codes sowie Barcodes.

Damit die Produktion seiner Kunden optimal startet, schult EVOTECH die Mitarbeitenden vor Ort und berät während der Anpassungs- und Entwicklungsphase. Der Experte steht aber auch für die Fernwartung aller Anwendungen per TeamViewer zur Verfügung und bietet einen kostenfreien Telefonsupport.

Innovationen im Bereich Laserbeschriftungen in Industriequalität sind die Stärken der Firma EVOTECH Laser in Gärtringen. Am Firmenstandort in Baden-Württemberg werden Beschriftungslaser für die Bauteilbeschriftung, die Beschriftung von Serienprodukten und die Lasergravur entwickelt und produziert. Die Anforderungen unserer Kunden setzen wir in intuitive Bedienung der Laseranlagen, hohe Qualitätsstandards und modernste Maschinen um. Sonderwünsche an unsere Lasergraviermaschinen sind uns dabei immer willkommen. Als B2B Anbieter gehören zu unseren Kunden vorwiegend Firmen im Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik, Medizintechnik und Automobiltechnik.

Kontakt

EVOTECH Laser

Torsten Wunderwald

Erich-Kiefer-Straße 6

71116 Gärtringen

+49 7034 2794560

info@evotechlaser.de

https://www.evotechlaser.de/

Bildquelle: EVOTECH Laser