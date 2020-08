Wenn es neue Pläne braucht, sind Improvisationstalente gefragt

In Zeiten, in denen alles auf dem Prüfstand steht, sind Neugier, Mut, Lernbereitschaft und Improvisationstalent gefragt – warum erläutert Carmen Abraham

Die Medien warnen nahezu täglich vor einer möglichen zweiten Corona-Welle und obwohl das Gesundheitssystem bestens gerüstet ist, so müsse man sich doch eingestehen, dass es noch nie eine Zeit wie diese gab, in der alles auf dem Prüfstand steht. “Was gestern noch stimmte, muss heute neu gedacht werden”, weiß auch Carman Abraham, Sparringspartnerin und Ratgeberin für Executives und Leistungsträger.

Die Wochen und Monate nach der Pandemie seien anstrengender und herausfordernder als das gewohnte “Business as usual”, wenngleich Fahrzeiten und Außentermine weitestgehend wegfielen. Warum das so ist, erläutert Carmen Abraham: “Das Kundenverhalten hat sich geändert, Social Media durchlebt täglich Wandlungen, Führungsgrundsätze und Hierarchien werden laut hinterfragt, Machtstrukturen verändern sich, Mitarbeiter fordern mehr Vertrauen in ihre autonomen Entscheidungen, wir leben digital und sehnen uns nach analogen Begegnungen.”

Annährend jeden Tag müsse man feststellen, dass nichts mehr so sicher sei, wie geglaubt. Veränderung sei zur Konstante geworden. “Für Unternehmenslenker, Entscheider, Führungskräfte und Mitarbeiter stellt sich nicht die Frage, ob und wie sie Veränderung zulassen, sondern, wann sie soweit sind”, so Abraham. Denn Neues entstehe nur dann, wenn man mit Selbstvertrauen die eigenen Talente nutzt, auch wenn das in harten Entscheidungssituationen zunächst überfordern könne. Die Sparringspartnerin nutzt hier das Beispiel eines Extrembergsteigers, dessen Ziel die Besteigung des 8.000er-Gipfels ist. “Das Ziel, das noch in weiter Ferne liegt, wird nicht in einem einzigen Kraftakt angesteuert. Es gibt zwar Regeln, aber mit dem Ziel vor dem inneren Auge heißt es: Im Basislager akklimatisieren, dann Schritt für Schritt nach vorne, ausprobieren, prüfen, lernen, bei der nächsten Etappe wohlüberlegte Änderungen vornehmen und ein vertrauensvoll kooperierendes Team formen.”

Im New Now und auch in Zukunft plädiert Carmen Abraham dafür neugierig auf Entwicklung zu sein und zu bleiben. Mit Mut, Kreativität und Inspirationsgeist voranzugehen, eine Lernbereitschaft zu haben, denn schließlich könne man nicht alles wissen, Lust auf Zukunft zu haben und in Möglichkeiten, statt Beschränkungen zu denken. “Wenn Sie all das berücksichtigen, gewinnen Sie die notwendige Klarheit, Veränderungen und neue Gewohnheiten zu etablieren, die Sie wirksam nach vorne bringen und Ihnen den Weg weisen, das New Now als Erfolgschance für Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter zu nutzen”, bekräftigt Carmen Abraham abschließend.

Mehr Informationen zu Carmen Abraham – klar.wirksam.kraftvoll – finden Sie unter: www.carmen-abraham.de

Carmen Abraham – klar.wirksam.kraftvoll

Die agile Welt, die digitale Welt, die Welt, die durch schnellen und dynamischen Wandel unübersichtlich geworden ist, stellt ganz neue Anforderungen an Leadership. Carmen Abraham ist Sparringspartnerin und Ratgeberin, wenn Executives und Leistungsträgern in Zeiten von “VUCA” Komplexität die Sicht vernebelt, der Wirkungsgrad ihrer Rolle plötzlich eingeschränkt scheint und sie sich eher als Getriebener fühlen denn als Gestalter.

Mithilfe von Carmen Abraham finden Leistungsträger Klarheit, erhöhen ihren Wirkungsgrad und erleben ihre ganze Stärke.

