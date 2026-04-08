Wenn Geschenke eine persönliche Geschichte erzählen

Mit Namen, Fotos und liebevollen Botschaften werden Alltagsprodukte zu Unikaten für besondere Feste

Besondere Anlässe verdienen besondere Geschenke. Ob Hochzeit, Geburt und Taufe, Erstkommunion oder Geburtstag – auf erwinmueller.de finden sich zahlreiche Ideen für Geschenke und Accessoires, die sich individuell gestalten lassen. Durch die Veredelung mit Namen, persönlichen Botschaften, Fotos oder grafischen Motiven entstehen Unikate, die Erinnerungen bewahren und von Herzen kommen.

Große Auswahl, einfach gestaltet

Ausgewählte Produkte aus den Bereichen Wohnen, Tisch & Küche sowie Bad können im Onlineshop individuell personalisiert werden. Die Gestaltung ist unkompliziert: Für verschiedene Anlässe stehen zahlreiche Motive und Sprüche zur Auswahl. Noch persönlicher wird es mit eigenen Fotos und Wunschtexten. So entstehen Geschenke, die nicht nur schön sind, sondern auch eine ganz persönliche Geschichte erzählen.

Hochzeit: Erinnerungen an einen unvergesslichen Tag

Zur Hochzeit sind persönliche Geschenke besonders gefragt. Bestickte Handtücher und Bademäntel eignen sich wunderbar für ein Wellness-Wochenende oder die Hochzeitsreise. Mit Namen und einem liebevollen Gruß versehen, werden sie zu bleibenden Erinnerungsstücken. Auch gravierte Gläser oder ein personalisiertes Tischset verleihen der Feier eine besondere Note. Sie sind eine schöne Idee als Geschenk für das Brautpaar, aber auch als liebevolle Aufmerksamkeit für Gäste.

Geburt und Taufe: Willkommen im Leben

Wenn ein Baby geboren wird, sind personalisierte Geschenke eine besonders schöne Erinnerung. Flauschige Kissen und Handtücher im individuellen Design begleiten Familien oft über viele Jahre. Die Kissen können mit einem eigenen Foto oder mit liebevoll gestalteten Motiven bedruckt werden. Auch Handtücher und Kapuzentücher lassen sich passend dazu mit Namen oder Motiv personalisieren.

Erstkommunion: Kleine Geschenke mit bleibender Bedeutung

Die Erstkommunion ist für viele Familien ein feierlicher und emotionaler Tag. Passende Geschenke dürfen dabei nicht fehlen. Individuell gestaltete Handtücher mit bedruckter Bordüre, Tassen oder Spardosen mit christlichen Motiven sind schöne Erinnerungsstücke an diesen besonderen Anlass.

Geburtstag: Persönliche Überraschungen, die Freude machen

Auch zum Geburtstag sind individuell gestaltete Geschenke eine schöne Möglichkeit, Wertschätzung zu zeigen. Ob liebevoll beschriftete Holzkiste oder bunt bedruckte Tasse – mit einer persönlichen Gestaltung wird aus einem Alltagsgegenstand ein Geschenk mit Bedeutung.

Wer auf der Suche nach individuellen Geschenken und kreativer Ausstattung für Hochzeit, Taufe, Erstkommunion oder Familienfeier ist, findet im Onlineshop von erwinmueller.de zahlreiche Möglichkeiten. Die Produkte sind sorgfältig ausgewählt und werden mit viel Liebe zum Detail personalisiert.

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Das Unternehmen beschäftigt rund 250 Mitarbeiter und zählt zu den größten Arbeitgebern der Region. 2026 feiert Erwin Müller das 75-jährige Bestehen.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Seit 1996 werden Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Ziel ist erstklassige Qualität und breite Auswahl; das Sortiment wird kontinuierlich erweitert.

Pionier im Onlinehandel

Erwin Müller eröffnete bereits 1997 einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international online vertreten. Der Shop wurde mehrfach ausgezeichnet (u. a. Deutscher Online-Handels-Award in der Kategorie Wohnen & Einrichten; deutscher Handelspreis 2022 in der Kategorie Mittelstand).

Neuer Onlineshop seit 2019

2019 wurde der Onlineshop thematisch neu ausgerichtet und bietet Artikel in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“. Unter „Themen“ finden sich Welten für Anlässe, Lieblingsthemen sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergiker-Produkte. Unter „Personalisierte Produkte“ wird eine große Auswahl für ganz individuelle Geschenk-Ideen angeboten.

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Erwin Müller Versandhaus GmbH

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Buttstr. 2

86647 Buttenwiesen

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Bildquelle: erwinmueller.de