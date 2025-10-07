Wenn GPS versagt: Safran Electronics & Defense sichert präzise Navigation und Zeit-Synchronisation mit Trägheitsnavigationssystemen, Atomuhren

Murr (Deutschland), 07. October 2025 – Safran Electronics & Defense stellt neue, widerstandsfähige PNT-Lösungen (Positioning, Navigation & Timing) für GNSS-gestörte oder -verweigerte Umgebungen vor. Im Fokus stehen Trägheitsnavigationssysteme (INS), Rubidium-Atomuhren und Oszillatoren sowie Netzwerk-Zeitserver für kritische Infrastrukturen und einsatzkritische Anwendungen.

„Unsere Systeme liefern präzise Navigations- und Zeitinformationen – selbst dann, wenn GPS/GNSS ausfällt“, erklärt Safran. Basis bilden u. a. die SkyNaute™ und Geonyx™ INS-Familien, die Rubidium-Atomuhr mRO-50 sowie der modulare **SecureSync® Zeit- & Frequenz-Server“.

Resiliente Navigation: HRG-basierte INS für Land & Luft

-SkyNaute™: Ultra-kompaktes hybrides INS/GNSS für Flugzeuge, Hubschrauber und Drohnen; nutzt HRG Crystal™-Gyroskope, ist für höchste Sicherheits- und Zuverlässigkeitsanforderungen ausgelegt und bietet optimierte SWaP-Werte (ca. 3 L, ~3 kg, ~20 W).

-Geonyx™: „True-Inertial“-Navigation, Zielgeolokalisierung und Artillerie-Richten für Landanwendungen; voll GNSS-verweigerungsfähig, Ausrichtzeit < 5 Minuten ohne GNSS, MTBF > 100.000 h.

Präzise Zeitbasis: Die Rubidium-Atomuhr mRO-50

Die Rubidium-Atomuhr mRO-50 ist ein miniaturisierter Oszillator für robuste Timing-Anforderungen. Sie liefert eine 10 MHz-Referenz für Systeme, die höchste Frequenzstabilität bei geringem SWaP benötigen. Die ruggedized Variante ist für GNSS-degradierte oder -verweigerte Umgebungen ausgelegt und deckt einen weiten Temperaturbereich von -40 °C bis +80 °C ab (z. B. Kommunikation, Radar, UAV/UGV/USV/UUV).

Sichere Netzwerksynchronisation: SecureSync® Zeitserver

Der SecureSync® 2400 ist ein modularer Netzwerk-Zeitserver für militärische und industrielle Infrastrukturen. Er bietet NTPv4, PTPv2 und SNTP, liefert 10 MHz, PPS und IRIG-Signale und integriert Sicherheitsfeatures wie SSL/SSH und SNMPv3/LDAP – im 1U-19″-Rack. Für besonders anspruchsvolle Szenarien ist SecureSync® M-Code verfügbar.

GPS-ausfallsichere PNT-Lösungen – vom Sensor bis zur Zeitverteilung

Safran kombiniert Trägheitsnavigationssysteme (für kontinuierliche Positionslösung ohne externes Signal) mit Atomuhren/Oszillatoren (als hochstabile lokale Zeitbasis) und Zeitservern (für konsistente Netzwerk-Zeit in Leitständen, Fahrzeugen, Flugplattformen und Rechenzentren). Damit lassen sich PNT-Fähigkeiten auch bei Jamming/Spoofing zuverlässig aufrechterhalten – von der mobilen Einheit bis zur stationären Infrastruktur.

Produkt-Highlights (Auswahl)

-SkyNaute™: HRG-Technologie, hohe Integrität, optimiertes SWaP für Flugzeuge/Helikopter/UAS.

-Geonyx™: < 0,5 mil Azimutgenauigkeit (bei 70°), < 5 Minuten Vollausrichtung ohne GNSS, MTBF > 100.000 h.

-Rubidium-Atomuhr mRO-50: 10 MHz-Ausgang; ruggedized Version für -40 … +80 °C und GNSS-verweigerte Umgebungen.

-SecureSync® 2400: NTPv4/PTPv2/SNTP, 10 MHz/PPS/IRIG, Sicherheitsfeatures (SSL/SSH, SNMPv3, LDAP), 1U-Rack.

Safran Navigation & Timing, ein Geschäftsbereich von Safran Electronics & Defense, zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Lösungen für resiliente Positionierung, Navigation und Zeitbestimmung (PNT – Positioning, Navigation and Timing). Das Unternehmen entwickelt und liefert hochpräzise Technologien zur Synchronisation, Navigation und Zeiterfassung – darunter GNSS-Simulatoren, Atomuhren, Zeitserver, Anti-Jamming-Systeme sowie inertiale Navigationslösungen.

Kontakt

Safran Electronics & Defense Germany GmbH

Lucie Baton

Gottlieb-Daimler-Str. 60

71711 Murr

+49 7144 811410



https://safran-navigation-timing.com/de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.