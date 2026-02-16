Wenn Höflichkeit auf Ehrlichkeit trifft

„Hat“s geschmeckt?“ – Der kleine Restaurantmoment, der mehr verrät als gedacht

Der letzte Bissen ist gegessen, die Teller werden abgeräumt, und fast unvermeidlich fällt die Frage: „Hat“s geschmeckt?“ Eine höfliche Geste des Service – doch verlangt sie wirklich immer eine schonungslos ehrliche Antwort?

Die Szene gehört zum Restaurantbesuch wie das Klirren von Besteck. Oft wirkt die Nachfrage so routiniert, dass sie leicht als Floskel abgetan wird. Ähnlich wie bei „Wie geht“s?“ antworten viele Gäste automatisch freundlich. Doch in der Gastronomie hat die Frage eine klare Funktion: Sie ist weniger Small Talk als vielmehr ein Signal. Servicekräfte möchten sicherstellen, dass der Gast zufrieden ist – und falls nicht, die Chance zur Rückmeldung geben.

Auch die Gäste selbst nehmen diese Gelegenheit ernst. Umfragen zeigen, dass die Mehrheit angibt, ehrlich zu antworten. Ein beträchtlicher Teil beschreibt die eigene Reaktion sogar als „eindeutig ehrlich“. Unehrlichkeit bleibt die Ausnahme – wenn auch mit leichten Unterschieden zwischen den Altersgruppen. Jüngere Gäste tendieren etwas häufiger dazu, aus Höflichkeit oder Unsicherheit eine positivere Rückmeldung zu geben, als sie tatsächlich empfinden.

Doch was gilt nun als angemessen?

Für Nicola Schmidt, Kniggeexpertin für modernen Auftritt und stilvolle Kommunikation, liegt die Antwort im feinen Zusammenspiel von Höflichkeit und Klarheit. Wenn alles zur Zufriedenheit war, genügt ein freundliches „Ja, sehr gut, danke“. Ein kurzes Lob für die Küche oder ein Hinweis auf eine besonders gelungene Komponente wird stets geschätzt. Wer Unverträglichkeiten oder spezielle Wünsche hat, sollte diese idealerweise bereits bei der Bestellung ansprechen – das erleichtert beiden Seiten den Ablauf.

Und wenn es nicht geschmeckt hat?

Hier entscheidet vor allem der Zeitpunkt. Ernsthafte Mängel sollten nicht erst beim Abräumen erwähnt werden. Wer feststellt, dass ein Gericht deutlich hinter den Erwartungen bleibt, macht höflich auf sich aufmerksam und formuliert sachlich, was nicht stimmt. Ein ruhiger Hinweis eröffnet dem Service die Möglichkeit, direkt zu reagieren – sei es durch Nachbesserung oder Austausch. Kritik wird so nicht zur Konfrontation, sondern zur konstruktiven Kommunikation.

Viele Gäste zögern aus Scham oder falsch verstandener Höflichkeit. Dabei ist eine respektvoll formulierte Rückmeldung keineswegs unhöflich. Im Gegenteil: Sie schafft Transparenz und trägt zur Qualitätssicherung bei. Freundlichkeit bedeutet nicht, Unzufriedenheit zu verschweigen – sondern sie angemessen zu äußern.

Am Ende bleibt die Frage „Hat“s geschmeckt?“ ein kleiner, aber aufschlussreicher Moment. Er zeigt, wie sehr gutes Benehmen heute von Authentizität geprägt ist. Höflichkeit und Ehrlichkeit schließen sich nicht aus – sie ergänzen sich. Genau darin liegt die zeitgemäße Form des guten Tons.

Auftritt ist kein Zufall. Wirkung auch nicht.

Nicola Schmidt unterstützt Selbstständige und Führungskräfte dabei, souverän aufzutreten, klar zu kommunizieren und sichtbar Präsenz zu zeigen.

Ihr Ansatz verbindet Wirkung, Körpersprache, Kommunikation und Stil – praxisnah, direkt und ohne unnötige Theorie.

In Vorträgen, Trainings und Coachings zeigt sie, wie ein professioneller Auftritt entsteht, der Kompetenz, Klarheit und Persönlichkeit ausstrahlt.

Denn Menschen entscheiden nicht nur nach Fakten.Sie entscheiden nach Wirkung.

Nicola Schmidt arbeitet im deutschsprachigen Raum mit Persönlichkeiten aus Business und Führung, wenn Präsenz und Außenwirkung bewusst geschärft werden sollen.

