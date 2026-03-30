Wenn Ihre de-Domain bereits jemand anderem gehört…

Alternativen: Eine Name-Domain, Family-Domain, com.de-Domain oder ID-Domain

Es beginnt selten spektakulär. Eher leise, fast beiläufig.

Eine Idee entsteht, ein Name formt sich im Kopf – manchmal über Wochen gereift, manchmal in einem einzigen klaren Moment geboren. Und plötzlich steht da dieser Gedanke: Das könnte meine Webseite sein.

Man tippt den Namen ein. Erwartungsvoll. Fast selbstverständlich.

Und dann erscheint dieser eine Satz, so nüchtern, dass er beinahe gleichgültig wirkt:

„Diese de-Domain ist bereits vergeben.“

Ein digitaler Türsteher, der weder Fragen beantwortet noch Auskunft gibt, wer sich hinter der Tür befindet. Nur eines ist klar: Man selbst gehört nicht dazu.

Die de-Domain: Mehr als nur ein Kürzel

Die Endung „.de“ wirkt auf den ersten Blick unscheinbar. Zwei Buchstaben, technisch, funktional. Und doch ist sie längst mehr als das.

Sie steht für Vertrauen. Für Verankerung. Für eine Art digitale Staatsbürgerschaft im deutschen Internet. Wer eine de-Domain besitzt, hat nicht nur eine Adresse – sondern einen Platz. Einen festen Punkt auf der Landkarte des Netzes.

Und wer diesen Platz nicht bekommt, spürt oft mehr als nur eine kleine Enttäuschung.

Es ist das Gefühl, dass der eigene Name – der doch so individuell schien – plötzlich schon jemand anderem gehört.

Erste Reaktion: Ausweichen ins Globale

Der nächste Schritt ist fast reflexartig. Man greift zur internationalen Alternative: zur com-Domain.

Sie ist das große Versprechen des Internets. Grenzenlos, offen, global. Wer eine com-Adresse besitzt, wirkt automatisch größer, internationaler, fast schon kosmopolitisch.

Doch genau hier folgt oft die zweite Ernüchterung:

Auch diese Domain ist längst vergeben.

Der eigene Name – gedacht als etwas Einzigartiges – existiert offenbar schon. Vielleicht mehrfach. Vielleicht auf der anderen Seite der Welt.

Und so wird aus einer simplen Suche nach einer Webadresse plötzlich etwas Grundsätzlicheres:

Die Erkenntnis, dass selbst Identität im digitalen Raum kein exklusives Gut mehr ist.

com.de: Der pragmatische Zwischenraum

An dieser Stelle taucht eine Lösung auf, die oft übersehen wird – und doch erstaunlich konsequent ist: die com.de-Domain.

Sie wirkt wie ein Kompromiss zwischen zwei Welten.

Nicht ganz global, nicht ganz national.

Für viele ist sie nicht die erste Wahl. Vielleicht nicht die eleganteste. Aber sie erfüllt oft den entscheidenden Zweck:

Sie bewahrt den ursprünglichen Namen.

Wer also keine Kompromisse beim Domainnamen selbst eingehen möchte, findet hier sehr häufig eine funktionierende Alternative.

Keine perfekte Lösung – aber eine, die den Kern der eigenen Idee unangetastet lässt.

Und manchmal ist genau das entscheidend.

Die Rückkehr ins Regionale

Während man nach Alternativen sucht, fällt der Blick zuweilen auf etwas, das lange unterschätzt wurde: das Regionale. Denn so grenzenlos das Internet auch erscheinen mag, das Denken der Menschen bleibt oft an Orte gebunden, an Herkunft, an Vertrautheit.

Regionale Domainendungen greifen genau dieses Bedürfnis auf. Sie sind keine bloßen technischen Varianten, sondern tragen Bedeutung. Eine Domain mit lokalem Bezug sagt nicht mehr: Ich bin überall. Sondern: Ich bin genau hier.

Und dieses „Hier“ lässt sich konkret benennen. Es kann Berlin sein, wo eine Berlin-Domain unmittelbar zeigt, wo jemand verortet ist. Oder Bayern, wo eine Bayern-Domain regionale Nähe signalisiert. Es kann Köln sein, das sich in Koeln-Domains und Cologne-Domains widerspiegelt, ebenso wie Nordrhein-Westfalen mit NRW-Domains. Auch das Ruhrgebiet zeigt mit Ruhr-Domains klar, aus welcher Region ein Angebot kommt. Und noch spezifischer wird es im Saarland mit Saarland-Domains oder in Friesland mit FRL-Domains, die selbst kleineren Regionen eine eindeutige Präsenz im Netz geben.

Doch der Gedanke lässt sich noch weiterführen. Nicht nur Orte können etwas ausdrücken, sondern auch Inhalte. Sprechende Domainendungen – solche, die bereits im Namen andeuten, worum es geht – verstärken diesen Effekt. Sie machen aus einer Adresse eine Botschaft, noch bevor die Seite geladen ist. In Kombination mit regionalen Bezügen entsteht so etwas, das über reine Erreichbarkeit hinausgeht: eine Domain, die nicht nur sagt, wo man ist, sondern auch, wofür man steht.

So entstehen Adressen, die nicht nur erreichbar, sondern auch einzuordnen sind. Sie wirken persönlicher, greifbarer – und oft auch sichtbarer. Denn Suchmaschinen erkennen diese regionalen und inhaltlichen Signale und berücksichtigen sie. Fast so, als hätte selbst der Algorithmus verstanden, dass Nähe und Klarheit im Netz eine eigene Bedeutung haben.

Wenn der Name zur Aussage wird

Doch vielleicht liegt die spannendste Entwicklung ganz woanders.

Nicht im Ort. Sondern im Ausdruck.

Domains sind längst nicht mehr nur Adressen. Sie sind Botschaften geworden.

Neue Endungen erlauben es, den eigenen Namen weiterzudenken:

Mit einer Name-Domain wird die Adresse zur Selbstbehauptung: Das bin ich.

Mit einer Family-Domain entsteht ein digitaler Raum für Zusammengehörigkeit – jenseits von Plattformen, unabhängig, privat

Eine Adresse wie schmidt.family erzählt mehr als jede klassische Domain.

Sie ist kein Ort im technischen Sinn – sondern ein Ort im emotionalen.

Identität wird sichtbar

Und dann gibt es noch eine Endung, die fast schon philosophisch wirkt: die ID-Domain.

Sie stellt nicht die Frage wo, sondern wer.

„Identität wird das wertvollste Gut unserer Zeit sein“, sagte Eric Schmidt einmal.

Im digitalen Raum ist das längst Realität.

Eine Domain ist heute mehr als eine Adresse.

Sie ist Besitz. Kontrolle. Unabhängigkeit.

Mit einer ID-Domain wird genau das sichtbar gemacht:

Nicht die Webseite steht im Vordergrund, sondern die Person dahinter.

Der Perspektivwechsel

Vielleicht ist das eigentliche Problem also gar nicht, dass eine Domain vergeben ist.

Vielleicht ist es der Moment, in dem man gezwungen wird, neu zu denken.

Denn erst wenn die naheliegende Lösung wegfällt, beginnt die Suche nach der richtigen.

Nicht nach der schnellsten.

Nicht nach der bequemsten.

Sondern nach der, die wirklich passt.

Eine Domain kann regional sein.

Oder persönlich.

Oder bewusst ungewöhnlich.

Aber wenn sie gut gewählt ist, erzählt sie immer etwas.

Am Ende

Das „Vergeben-Sein“ ist kein Ende.

Es ist ein Anfang.

Ein Anfang, der dazu zwingt, sich zu fragen:

Was soll diese Adresse eigentlich über mich sagen?

Und vielleicht ist genau das der Moment, in dem aus einer simplen Webadresse etwas entsteht, das mehr ist als nur ein Name:

Eine Entscheidung.

Ein Ausdruck.

Ein Stück Identität im digitalen Raum.

Hans-Peter Oswald

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2018 zählte die Secura GmbH bei dem Industriepreis zu den Besten. Secura gewann 2016 den Ai Intellectual Property Award „als Best International Domain Registration Firm – Germany“. Beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ wurde Secura als Innovator qualifiziert und wurde beim „Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2016“ im Bereich e-commerce auch als einer der Besten ausgezeichnet. Beim Innovationspreis-IT der Initiative Mittelstand 2012 und beim Industriepreis 2012 landete Secura GmbH unter den Besten. Beim HOSTING & SERVICE PROVIDER AWARD 2012 verfehlte Secura nur knapp die Gewinner-Nominierung.

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