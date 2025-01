Wenn Krisen unser Leben umkrempeln: Wie wir Resilienz entwickeln und Hoffnung schöpfen

Buchtipp: „Die 10 Dimensionen der Krise – und wie du gestärkt daraus hervorgehst: Ein Hoffnungsbuch“

Globale Krisen wie Klimawandel, Kriege und Pandemien, aber auch persönliche Herausforderungen wie Jobverlust, Burnout oder Beziehungsprobleme, prägen zunehmend unseren Alltag. Diese sogenannten Polykrisen erfordern nicht nur individuelle Anpassungsfähigkeit, sondern auch eine gesamtgesellschaftliche Neuausrichtung. Lisa Wallner, Expertin für systemische Transformation und Entwicklerin der FoCos® Methode, beleuchtet, wie wir als Individuen und als Gemeinschaft gestärkt aus diesen Krisenzeiten hervorgehen können. „Wir alle sind Teil eines größeren Ganzen. Wenn wir das erkennen, können wir als Gemeinschaft Krisen besser bewältigen und nachhaltige Lösungen entwickeln“, meint die psychologische Beraterin Lisa Wallner und ruft dazu auf, nicht nur an sich selbst zu arbeiten, sondern auch Verantwortung für das kollektive Wohl zu übernehmen. „Die neue Welt wird von mutigen Menschen erschaffen. Einer geht immer voran, in der Regel der Mutigste und der mit der größten Fantasie.“

Zyklen von Abschied und Neubeginn

Das Leben verläuft in Zyklen, erklärt Wallner. Jede Krise ist nicht nur ein Moment der Unsicherheit, sondern birgt auch die Möglichkeit eines Neubeginns. „Krise bedeutet immer auch Transformation“, so die Autorin. „Indem wir lernen, Abschied von alten Mustern zu nehmen, schaffen wir Raum für neue Perspektiven und Wachstum.“ Dabei betont sie, dass dieser Prozess Zeit und bewusste Reflexion erfordert – sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene.

Ein Hoffnungsbuch – „Die 10 Dimensionen der Krise“

In ihrem Buch „Die 10 Dimensionen der Krise – und wie du gestärkt daraus hervorgehst: Ein Hoffnungsbuch“ behandelt Lisa Wallner genau dieses Thema und zeigt auf, wie viel Kraft und Wachstumspotenzial in Krisen liegen. Die Autorin geht sogar so weit, Krisen als Geschenk zu bezeichnen. Die zentrale Frage: Wie können wir daraus Hoffnung schöpfen – Hoffnung auf ein Leben, das besser, größer und schöner ist als alles, was wir vorher kannten? Lisa Wallner führt ihre Leser durch die zyklischen Höhen und Tiefen des Lebens, durch Schock und Trauma, hin zur Stille und Klarheit. Sie beleuchtet die Frage nach dem Sinn des Lebens – als Einladung zu einem Neubeginn voller Achtsamkeit und Hingabe. Mit kraftvollen Worten und bewegenden Geschichten aus ihrer täglichen Praxis zeigt die Autorin in ihrem flammenden Plädoyer für den Optimismus, dass Krisen ein Motor für sinnvolles Wachstum und persönliche sowie kollektive Evolution sein können.

Der Link zum Buch: https://www.amazon.de/dp/B0BS9C2ZNB/

Das Gefühl der Überwältigung

Krisen führen bei vielen Menschen zu einem Gefühl der Überforderung. Hier setzt die psychologische Beraterin mit ihrer FoCos®-Methode (lösungsfokussierte Aufstellungen) an. „FoCos®-Aufstellungen basieren auf der Erkenntnis, dass Veränderungen nicht isoliert erfolgen,

sondern immer Auswirkungen auf das gesamte System haben – und umgekehrt. Jedes Problem ist immer eingebettet in ein größeres System von Beziehungen, Dynamiken und Kontexten zu betrachten“, erläutert Lisa Wallner. Ihre Methode bietet Räume für tief gehende Transformation und hilft Menschen dabei, wieder ins Lot zu kommen sowie Handlungsspielräume neu zu definieren. Die Autorin sieht darin eine Möglichkeit, Krisen nicht nur zu bewältigen, sondern sie als Chance für persönliches Wachstum zu nutzen.

Tipps zur Krisenbewältigung

In herausfordernden Zeiten ist es entscheidend, sich auf die eigenen Bedürfnisse und inneren Ressourcen zu besinnen. Jeder Mensch hat dabei unterschiedliche Wege, neue Energie zu tanken und den Fokus auf das Wesentliche zurückzugewinnen. Sich selbst besser kennenzulernen und zu verstehen, was individuell wirklich gebraucht wird, ist der Schlüssel zu nachhaltiger Regeneration. Ein gezielter Digital Detox kann dabei helfen, äußere Ablenkungen zu minimieren und den Kontakt zu sich selbst zu stärken. Wer seinem Naturell treu bleibt und auf die Signale seiner Intuition vertraut, kann leichter spüren, was in schwierigen Momenten wirklich notwendig ist. Oft jedoch verlieren sich Menschen in äußeren Reizen und verdrängen ihre inneren Bedürfnisse – ein bewusster Rückzug und die Hinwendung zu sich selbst können hier den entscheidenden Unterschied machen.

Hier ein paar Tipps nach drei exemplarischen Typen:

– Der introvertierte Typ: Der Rückzugs-Suchende sollte Ruhepausen immer wieder einplanen, sowie Gedanken und Gefühle aufschreiben (Journaling), um Klarheit zu gewinnen. Atemübungen helfen, Stress abzubauen. „Meditation ist eine Verabredung mit dem Universum“, so Lisa Wallner.

– Der extravertierte Typ: Der Kontakt-Suchende braucht Gemeinschaftsaktivitäten wie Yoga-Kurse oder Gruppenmeditationen, die das Gefühl von Verbundenheit fördern. Auch virtuelle Verbindungen wie regelmäßige Video-Calls oder Telefonate können helfen.

– Der perfektionistische Typ: Der Selbstkritiker darf lernen, die eigenen Fehler zu akzeptieren und sich in Selbstmitgefühl üben. Auch Mini-Erfolge können gebührend gefeiert werden, wenn es darum geht, Fortschritte entsprechend zu würdigen.

Über Lisa Wallner

Lisa Wallner studierte an der Universität Wien Soziologie und widmete sich viele Jahre im Ausland intensiven Meditationserfahrungen und der Erforschung von Bewusstsein.

Sie wurde in Europa und den USA von renommierten Koryphäen der Persönlichkeitsentwicklung ausgebildet und folgte vor 15 Jahren ihrem inneren Ruf, ein eigenes Business zu gründen. Ohne Ressourcen startete sie bei null und baute mit Entschlossenheit und visionärem Denken eine international anerkannte Marke auf. Heute arbeitet sie mit Leadern weltweit und unterstützt sie dabei, ihre großen Visionen in die Realität umzusetzen. Als Entwicklerin der FoCos® Methode, die mittlerweile von über 100 Coaches angewendet wird, hat Lisa Wallner eine innovative Herangehensweise geschaffen, um Menschen durch Krisen und Herausforderungen zu navigieren und im Leben nachhaltigen Erfolg, wahren Wohlstand und Sinn zu manifestieren.

Mit ihren Büchern, darunter zwei Bestseller, und ihrer internationalen Tätigkeit inspiriert sie Menschen, Krisen als Sprungbrett für persönliches und berufliches Wachstum zu nutzen. Lisa Wallner hat über 10.000 Menschen weltweit unterstützt, lebt in Wien und gilt als eine der führenden Expertinnen für Transformationsprozesse. Weitere Informationen finden Sie auf ihrer Website: www.lisawallner.com

