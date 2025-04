„Wer bin ich gemäß der Bibel?“ – Shincheonji ruft zur Selbstprüfung auf

Am 30. März versammelten sich rund 10.000 Gläubige in der Daejeon-Gemeinde, um die Predigt des Shincheonji-Vorsitzenden Man-Hee Lee zu hören. Er betonte, dass nur diejenigen, die die Offenbarung vollständig verstehen und bewahren, den Weg zur Erlösung finden können. Protestanten und Katholiken forderte er auf, sich einer öffentlichen Prüfung zu unterziehen, um zu prüfen, ob sie der Offenbarung etwas hinzugefügt oder davon weggenommen haben. Teilnehmer berichteten von einer feierlichen Atmosphäre, während Lee die Bedeutung der Schrift als Fundament für den Glauben und die Erfüllung der Offenbarung erklärte.

„In dieser Zeit, in der sich die 6.000-jährige Geschichte Gottes ihrem Ende nähert, gilt vor allem eines: Wer der Offenbarung etwas hinzufügt oder davon wegnimmt, kann nicht gerettet werden. Nur wer sie beherrscht und bewahrt, kann den Weg zur Erlösung beschreiten. Lasst uns Buße tun und einen öffentlichen Bibeltest ablegen, um zwischen Orthodoxie und Häresie zu unterscheiden!“

Dies sind die Worte des Vorsitzenden der Shincheonji-Kirche Jesu, Tempel des Zeltes des Zeugnisses, Man-Hee Lee bei seiner Predigt in der Daejon-Gemeinde am 30. März. Als der Frühling in vollem Gange war und die Blumen in voller Blüte standen, strömten schon am frühen Morgen zahlreiche Mitglieder in die Gemeinde des Matthias-Stammes, in der bereits eine feierliche Atmosphäre herrschte.

Als der Vorsitzende die Gemeinde betrat, wurde er herzlich von einer Prozession traditioneller koreanischer Trommler und Studenten begrüßt, die wunderschöne koreanische Hanboks trugen und Hibiskusblumen in den Händen hielten. Zeugen dieser Szenerie sagten: „Es war, als wären Engel vom Himmel herabgestiegen.“

An diesem Tag nahmen rund 10.000 Gläubige sowie 120 Pastoren, Journalisten und lokale Persönlichkeiten am Gottesdienst der Daejon-Gemeinde teil. Der Leiter der Gemeinde und des Matthias-Stammes, Jang Bang-Sik, stellte den Vorsitzenden vor seiner Predigt als „den einzigen Erretter der Endzeit, der direkt von Gott, Jesus und den Engeln die Worte empfangen hat“ vor (Offb.10). Zudem bezeichnete er ihn als den „verheißenen Hirten und Boten Jesu“ (Offb.22: 8, 16).

Vor der Predigt erklang eine kraftvolle Lobeshymne, in der die Gläubigen sangen: „Lasst uns im Himmelreich leben, das nach der Offenbarung neu erschaffen wurde, wo Freiheit, Frieden und Liebe herrschen, und wo Gott regiert!“

„Wer bin ich gemäß der Bibel? Wurde ich gemäß der Offenbarung erschaffen?“

Vorsitzender Lee, der derzeit die Shincheonji-Gemeinden im ganzen Land besucht, erwähnte während seiner Predigt: „Jeder sollte sich fragen: „Wer bin ich gemäß der Bibel? Wurde ich gemäß der Offenbarung erschaffen?“ Die Offenbarung ist der Bauplan für Gottes neues Reich und sein neues Volk. Sollte man diesen Bauplan nicht vollständig verstehen, um das Haus nach ihm zu errichten? Wer nicht gemäß der Offenbarung erschaffen wird, kann nicht in das Himmelreich eintreten. Daher muss jeder prüfen, wer er selbst im Kontext der Bibel ist.“

Besonders forderte er, dass Protestanten und Katholiken eine „öffentliche Prüfung“ ablegen sollten, um festzustellen, ob sie der Offenbarung etwas hinzugefügt oder davon weggenommen haben (Offb.22: 18-19) und so zwischen wahrer Lehre (Orthodoxie) und falscher Lehrer (Häresie) zu unterscheiden.

„Wir müssen die Realität der Erfüllung der Offenbarung bezeugen“

Weiterhin betonte Lee: „In der heutigen Zeit der Erfüllung der Offenbarung dürfen keine Unwahrheiten verbreitet werden, sondern es muss die erfüllte Realität bezeugt werden.“ Er stellte die Frage: „Kann jemand, der die Offenbarung nicht kennt, wirklich über andere urteilen und sie als „Sekte“ oder „Häresie“ bezeichnen?“

Weiter erklärte Lee: „Jesus, der das Alte Testament erfüllte, empfing die Buchrolle gemäß Hesekiel 3. Heute empfängt und isst eine Person das Buch gemäß Offenbarung 10 und bezeugt das, was sie gesehen und gehört hat – das erfüllte Zeugnis der Vorhersagen“ (Offb.22: 8, 16).

Er fügte hinzu: „Nur eine Person erhielt von Jesus den Auftrag, den sieben Boten Briefe zu schreiben. Da es jemanden gab, der die Briefe schrieb, muss es auch jemanden geben, der sie empfangen hat.“

Lee betonte, dass in der Offenbarung drei Gruppen auftauchen: die Abgefallenen, die Zerstörer und der Erretter. „Um den Weg zur Rettung zu finden, muss man die Identität und die Werke dieser drei Gruppen erkennen und sie voneinander unterscheiden können.“

„Gottes Thron kommt auf diejenigen herab, die in Offenbarung 7 versiegelt wurden“

Lee erklärte: „Nach dem Abfall des auserwählten Volkes in Offenbarung 6 folgt in Kapitel 7 das Werk der Versiegelung mit dem Wort des Lebens. Die Anzahl der Versiegelten beträgt 144.000 – 12.000 aus jedem der zwölf Stämme. Überprüft dies in der Bibel! Diejenigen, die zu diesen 12 Stämmen gehören und versiegelt wurden, befinden sich auf dem Berg Zion, wo gemäß Offenbarung 4 der Thron Gottes herabgekommen ist (Offb.14). Dies ist der Tempel des Zeltes des Zeugnisses (Shincheonji), der Ort, an dem alle Nationen kommen und anbeten (Offb.15), und der neue Himmel und die neue Erde, auf die das Himmelreich, das neue Jerusalem, herabkommt (Offb.21).“

Gemäß der Bibel sei dies der wiederhergestellte Garten Eden, ein Ort ohne Leid, Tod, Trauer und Schmerz. Dort befinden sich der Baum des Lebens, der jeden Monat zwölf Arten von Früchten trägt, und die Heilige Stadt (Offb.22).

„Sowohl Gott als auch Jesus sind das Wort – die Bedeutung dessen muss man erkennen“

Der Vorsitzende betonte weiter: „In Joh.1:1 heißt es, dass das Wort im Anfang war und dass das Wort Gott war. In 1.Jo.1 steht, dass auch Jesus das Wort ist. Daraus muss man die zentrale Bedeutung des Wortes erkennen. Wer an Gott glaubt, kann ewiges Leben und das Himmelreich nur durch das Wort und ein Leben gemäß diesem Wort erlangen.“

Zudem erklärte er: „Jesus sprach in Mt.13 in Gleichnissen, weil es Menschen gibt, die nicht verstehen sollen. Seine Worte richteten sich an diejenigen, die sich innerhalb der Kirche Jesu Christi befinden (Protestantismus). Wer Jesu Worte hört und ihm folgt, wird geerntet. Wer jedoch im Protestantismus bleibt, wird am Tag des Gerichts nicht gerettet.“

Abschließend forderte er: „Lasst uns die Worte der Offenbarung erkennen, sie bewahren und ihnen mit vollkommenem Glauben befolgen, damit das Reich der Welt zum Reich Gottes wird (Offb.11:15). Lasst uns in der absoluten Wahrheit vereint sein!“

„Ein helles Licht in meinem Herzen… Ein wunderbarer Ort, der dich in der Stille inspiriert“

Kim Gyeong-Ok (35, weiblich, Dunsan-dong, Seo-gu), Mitglied der Kirche von Daejeon, sagte: „Es ist eine große Freude, dass der Vorsitzende hierhergekommen ist. Es fühlt sich an, als sei ein helles Licht in mein Herz eingetreten“, und fügte hinzu: „Nach seinen Besuchen in Seoul, Busan und Gwangju ist er heute in Daejeon. Auch wenn unser Land eine schwere Krise durchmacht, müssen wir über seine Worte nachsinnen und wachsam bleiben und voller Kraft in eine bessere Zukunft gehen.“

Pastor Lee (68, männlich, presbyterianischer Pastor), der im Bereich für Geistliche saß, sagte: „Ich habe mir die Predigt genau notiert. Obwohl ich über 30 Jahre lang als Pastor tätig war, habe ich erst jetzt erkannt, dass nur Shincheonji die Offenbarung richtig auslegt. Deshalb studiere ich hier das Wort Gottes. Außer dem Vorsitzenden Man-Hee Lee gibt es niemanden, der die Worte der Offenbarung empfangen hat. Man sollte vorsichtig sein, denn wie es in 2.Petrus 3:16 heißt: ‚Wer die Prophezeiungen eigenmächtig interpretiert, wird sich selbst ins Verderben stürzen.'“

Der Journalist Park (40, männlich), der regelmäßig an Shincheonji-Veranstaltungen teilnimmt, meinte: „Ich habe schon über viele Veranstaltungen berichtet, aber ich habe noch nie einen so geordneten und ruhigen Ort erlebt, der dennoch so bewegend ist wie Shincheonji. Jedes Mal, wenn ich teilnehme, empfinde ich neue Eindrücke und gewinne neue Kraft.“

Der Matthias-Stamm von Shincheonji (unter der Leitung von Jang Bang-sik) umfasst Gemeinden in Daejeon, Cheongju, Asan, Cheonan, Seosan, Gongju, Nonsan und Sejong.

Internationale Zweiggemeinden gibt es zudem in Texas (USA), Rio de Janeiro (Brasilien), Lissabon (Portugal), der Türkei, Tokio (Japan), Chennai (Indien), Pakistan, Kasachstan und der Demokratischen Republik Kongo.

Die Daejeon-Hauptgemeinde geht auf die 1986 gegründete Daejeon-Gemeinde und die 1994 gegründete Daejeon-Zion-Gemeinde zurück. 1995 wurde der Matthias-Stamm offiziell organisiert und 1996 zur heutigen Struktur vereint.

