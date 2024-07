Wer macht den besten Burger Deutschlands? Kreutzers bringt das Foodtruck-Event „The Champions Burger“ nach Saarbrücken

(Saarbrücken, Juli 2024) Saarbrücken ist der vorletzte Stopp des spektakulären Foodtruck-Events „The Champions Burger“. Und dieser ist ein ganz besonderer für die Regensburger Nora Markoff, CEO von „The Champions Burger“, sowie Manuel Ostner, Founder und CEO des Veranstalters Kreutzers: Der Onlineshop für nachhaltige Lebensmittel hat hier seinen Hauptsitz, zusammen mit der Traditionsfirma Schwamm & Cie mbH, die einen Großteil des nachhaltigen Fleisches für die gesamte Eventreihe zur Verfügung stellt. Vom 1. bis zum 11. August haben Besucher:innen die Möglichkeit, bei „The Champions Burger“ auf dem Johannes-Hoffmann-Platz in der Hafenstraße 12 die besten Burger des Landes zu probieren. Kreutzers hat das Event in diesem Jahr zum ersten Mal nach Deutschland geholt – seinen Ursprung hat die Veranstaltung in Spanien, wo sie bereits ein Riesenerfolg ist. Noch bis September wird in insgesamt 8 Städten (Berlin, Hamburg, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Saarbrücken und München) an 95 Tagen der bundesweit beste Burger gesucht. 12 der erfolgreichsten Burgerläden Deutschlands schicken jeweils einen einzigen, speziell kreierten Burger ins Rennen. Der Eintritt zum Festival ist frei und die Burger werden alle zum gleichen Preis angeboten. Vom Bun bis zum Patty stammen alle Lebensmittel aus nachhaltiger Herstellung – eine Voraussetzung für die Verantwortlichen von Kreutzers, die auch selbst großen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Besucher:innen können via QR-Code für ihren Favoriten abstimmen. Auch bekannte Stars wie The BossHoss nehmen mit ihrem eigenen Foodtruck am Wettbewerb teil und Bloggergrößen wie Blocki030 oder Rene Schmock werden erwartet. Für ein kartoffelbasiertes Burgerhighlight sorgt das Familienunternehmen Burgis – der Knödelspezialist wird mit einem knödeligen Roundie-Burger am Wettbewerb teilnehmen.

Das größte Foodtruck-Event im kleinsten Bundesland

Kulinarisch können sich die Saarländer im August mit „The Champions Burger“ auf ein echtes Spektakel freuen – statt „Dibbelabbes“, „Gfillde“ oder „Lyoner“ gibt es 11 Tang lang Burger satt in der Landeshauptstadt. Mit dem Event möchte der Veranstalter zeigen, dass ein Burger sehr viel mehr sein kann, als eine schnell zubereitete, ungesunde Fast-Food-Mahlzeit. „Wir stehen mit unserer Tour kurz vorm Finale und freuen uns riesig, dass wir zuvor noch einen Halt in Saarbrücken haben. Für uns ist es wie ein Heimspiel – und die machen ja bekanntlich besonders viel Spaß“, so Manuel Ostner, Founder und CEO des Veranstalters Kreutzers. Am 1. August wird die Veranstaltung offiziell gemeinsam mit dem Oberbürgermeister Uwe Conradt eröffnet. Danach können sich die Besucher:innen durch die köstlichen Burgerhighlights durchprobieren und für ihren Favoriten stimmen.

Exklusives Rahmenprogramm und riesige Burgerhüpfburg

Neben vielen leckeren Burgerkreationen gibt es außerhalb des Wettbewerbs weitere köstliche Angebote auf dem Festivalgelände, wie z. B. süße Waffeln, knusprige Pommes und erfrischende Getränke. Für die Kleinsten gibt es als besonderes Highlight eine extra für das Event angefertigte, riesige Burgerhüpfburg. Außerdem dürfen sich die Besucher:innen am Eröffnungstag auf ein buntes Rahmenprogramm mit vielen Künstler:innen, Blogger:innen und Influencer:innen freuen. Gesponsert wird „The Champions Burger“ unter anderem von vier großen, internationalen Marken: Heineken, Pepsi, Bloody Water und dem erfolgreichen amerikanischen Küchengerätehersteller Ninja, der in Deutschland auf starkem Wachstumskurs ist.

Termin: 1. August bis 11. August 2024

Ort: Johannes-Hoffmann-Platz, Hafenstraße 12, 66111 Saarbrücken

Die Veranstaltung beginnt am Donnerstag, 1. August 2024, um 16 Uhr. Freitags bis sonntags ist das Event von 12 bis 22 Uhr, montags bis donnerstags von 16 bis 22 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen sind im Internet unter www.thechampionsburger.de abrufbar.

The Champions Burger ist das größte Foodtruck-Event des Landes: 8 Städte, von Mai bis September, von Hamburg bis München – 95 Tage – und am Ende: ein Gewinner.

