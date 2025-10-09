Wer sind diese Menschen, die Schungit kaufen?

Über 25 Jahre Erfahrung zeigen: Schungit-Käufer haben ein feines Gespür für Balance und Gesundheit.

Wer sich mit Schungit beschäftigt, begegnet bald einer stillen, aber besonderen Welt. Einer Welt voller Menschen, die einen Stein nicht nur als Objekt sehen, sondern als Begleiter, als Schutz, als Verbindung zur Natur. Doch wer sind sie eigentlich – diese Menschen, die Schungit kaufen? Was bewegt sie dazu, einem schwarzen Gestein aus dem russischen Norden ihr Vertrauen zu schenken?

Die Antwort auf diese Frage ist zugleich eine Reise durch mehr als 25 Jahre Erfahrung mit einem außergewöhnlichen Naturprodukt – und mit den Menschen, die es bewusst wählen.

Alles begann Ende der 1990er Jahre – eher zufällig als geplant. Meine Mutter brachte mir von einer Verwandten aus Karelien eine schwarze Pyramide mit. „Ein Geschenk aus dem Norden“, sagte sie. Ich hatte keine Ahnung, was ich mit diesem Stein anfangen sollte. Doch plötzlich fragten Freunde und Bekannte nach – sie wollten auch so eine Pyramide haben. Das weckte meine Neugier.

Damals gab es kaum Informationsquellen. Keine Webshops, keine Foren, keine Erklärvideos. Also begann ich, mit meinen Russischkenntnissen zu recherchieren – per Telefon und Brief. Ich fand schließlich einen Lieferanten direkt in Karelien, übermittelte das Geld und hoffte. Die erste Lieferung kam – in einer stabilen Holzkiste. Und sie war schneller vergriffen, als ich sie auspacken konnte.

Von da an ging alles Schritt für Schritt. Weitere Bestellungen folgten: Rohsteine, Zylinder, neue Pyramidenformen. Ich schaltete Anzeigen in russischsprachigen Zeitungen, später sogar Werbespots im russischen Fernsehen, das in ganz Europa empfangen wurde. Und ich stellte bald fest: Ich konnte kaum so viel Schungit beschaffen, wie die Menschen kaufen wollten.

1999 gründete ich mein Unternehmen. Seitdem haben wir viele Tonnen Schungit an Menschen in ganz Europa versendet. Heute betreiben wir einen Onlineshop mit Hunderten Artikeln – doch im Kern geht es uns noch immer um dasselbe wie damals: um Vertrauen, Qualität und den Kontakt zu Menschen, für die Schungit mehr bedeutet als nur ein Stein.

Und genau da liegt die Antwort auf die Frage: Wer sind diese Menschen, die Schungit kaufen?

Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Ländern – Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Italien, Österreich, den Niederlanden. Und auch aus Japan, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Übersee. Anfangs waren es vor allem russischsprachige Menschen, die sich aus ihrer Heimat an den Stein erinnerten und ihn hier suchten. Doch über die Jahre kamen viele neue Kunden hinzu – Menschen aus ganz unterschiedlichen Kulturen, Lebenswelten und Altersgruppen.

Eines aber verbindet sie alle: Sie machen sich Gedanken über ihr Wohlbefinden. Sie suchen nach Balance, nach Schutz, nach natürlicher Unterstützung im Alltag. Einige kommen über das Thema Wasseraufbereitung zu uns. Andere sind interessiert an energetischer Harmonisierung. Wieder andere entdecken Schungit im Kontext von Raumgestaltung, Meditation oder Gesundheitsvorsorge.

Wir hatten Zeiten, in denen unsere Kunden fast ausschließlich Rohsteine zur Wasserreinigung kauften. Dann wieder Phasen, in denen Pyramiden, Kugeln oder Schmuckstücke besonders gefragt waren. Mal waren es Kunden mit einem naturwissenschaftlichen Zugang, dann wieder Menschen aus der esoterischen Szene. Doch trotz aller Unterschiede zeigt sich ein erstaunliches Muster: Unsere Kunden – egal woher sie kommen oder was sie genau suchen – verbindet ein innerer Impuls. Sie suchen bewusst. Sie hinterfragen. Sie spüren.

Schungit zieht Menschen an, die sensibel sind für die feinen Schwingungen des Lebens. Menschen, die wissen, dass nicht alles messbar sein muss, um Wirkung zu zeigen. Menschen, die spüren, wann etwas „gut tut“, ohne es rational erklären zu müssen.

Viele sagen, sie seien durch Zufall auf Schungit gestoßen – und geblieben. Andere kommen mit einer konkreten Empfehlung. Und dann gibt es diejenigen, die sagen: „Ich liebe diesen Stein.“ Diesen Satz habe ich in all den Jahren oft gehört. Und ich glaube nicht, dass es Zufall ist.

Denn Schungit ist wirklich besonders. Er ist über zwei Milliarden Jahre alt, einzigartig in seiner Zusammensetzung und in hochwertige Qualität, weltweit nur an einem einzigen Ort zu finden – in Karelien. Dort ist auch heute noch unsere Bezugsquelle. Seit den Anfangstagen arbeiten wir mit denselben Lieferanten. Wir kennen die Fundstelle, wir sind regelmäßig vor Ort, wir stehen für Herkunft und Echtheit.

Vielleicht liegt es genau daran, dass unsere Kunden uns über Jahre hinweg treu bleiben. Weil sie spüren: Hier wird nicht einfach verkauft, hier wird verstanden.

Wer Schungit kauft, sucht nicht nur einen hübschen Stein. Diese Menschen suchen Verbindung – zur Natur, zu sich selbst, zu etwas, das ihnen hilft, im Alltag stabil und ausgeglichen zu bleiben. Manche nutzen ihn zur Meditation, andere stellen ihn auf ihren Arbeitsplatz, andere tragen ihn als Schmuck. Doch unabhängig davon, wie er eingesetzt wird: Schungit ist ein Begleiter.

Und vielleicht ist das die einfachste und gleichzeitig tiefste Antwort auf die eingangs gestellte Frage:

Wer sind die Menschen, die Schungit kaufen?

Es sind Menschen, die mehr spüren als sehen wollen. Die offen sind für das, was nicht laut ist. Die sich auf das Wesentliche konzentrieren – und dafür einen Stein gewählt haben, der genau das verkörpert.

Über uns

Unser Unternehmen wurde Ende der 1990er-Jahre gegründet – aus einer persönlichen Entdeckung heraus, die schnell zu einer leidenschaftlichen Aufgabe wurde. Seither widmen wir uns mit großer Hingabe dem Schungit, einem besonderen Naturstein aus Karelien, der für viele Menschen weltweit eine feste Bedeutung im Alltag gefunden hat.

Was mit einzelnen Pyramiden und Rohsteinen begann, entwickelte sich über die Jahre zu einem spezialisierten Fachhandel mit einem umfangreichen Sortiment an Schungit- und Edel-Schungit-Produkten. Unser Schwerpunkt liegt dabei nicht nur auf dem Verkauf, sondern vor allem auf einem verantwortungsvollen Umgang mit dem Material: von der Herkunft bis zur Anwendung.

Durch unsere langjährige Erfahrung und den direkten Kontakt zur Fundstelle in Karelien können wir nicht nur die Qualität, sondern auch die Echtheit unserer Produkte garantieren. Unser Wissen geben wir gerne weiter – in persönlichen Gesprächen, per E-Mail und durch zahlreiche Informationen auf unserer Webseite.

Wenn Sie mehr über Schungit, seine vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Hintergründe erfahren möchten, laden wir Sie herzlich ein, uns zu besuchen:

www.schungit.com

Hier finden Sie nicht nur Produkte, sondern auch Antworten auf häufige Fragen, Anwendungstipps, Hintergrundwissen und aktuelle Themen rund um diesen besonderen Stein.

