Werbeagentur aus Lübeck skaliert Video-Formate

Done-for-You-Content von Werbeagentur aus Lübeck kombiniert Strategie, Produktion und Distribution – verfügbar in SH, Hamburg, Kiel und Bremen.

Lübeck, Schleswig-Holstein. Die FUTRIZE GmbH, eine Werbeagentur aus Lübeck und Hamburg mit Schwerpunkt Social Media, Videoproduktion und Webdesign, erweitert ihr regionales Angebot für Unternehmen in Kiel, Bremen und Hamburg. Ziel ist es, Dienstleistern mit planbaren Video-Content-Formaten dauerhaft Reichweite, Leads und qualifizierte Bewerbungen zu sichern.

Viele Mittelständler stehen vor der Frage: Social Media intern stemmen oder eine Agentur beauftragen? FUTRIZE liefert eine schlanke Lösung: Strategie, Content-Plan, Produktion und Veröffentlichung – alles aus einer Hand. Das Team entwickelt plattformgerechte Short- und Long-Form-Videos für Instagram, TikTok, YouTube und LinkedIn und übersetzt Markenwerte in wiedererkennbare Formate. Unternehmen aus Lübeck und Umgebung finden Details zur Zusammenarbeit auf der Seite “ Social Media Agentur Lübeck„.

Methodik und Nutzen

FUTRIZE arbeitet mit klaren Content-Sprints: In einem festen Rhythmus werden Formate konzipiert, in Batch-Produktionen gedreht und anschließend datenbasiert ausgesteuert. Signale aus der Performance-Analyse fließen direkt in die nächste Runde ein – so entsteht ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess statt einmaliger Kampagnen. Das Ergebnis: konsistenter Markenaufbau, mehr qualifizierte Anfragen und effizientere Recruiting-Pipelines.

Leistungspaket

Zum Portfolio zählen Videoproduktion (Shorts, Reels, YouTube-Formate, Recruiting-Clips), Social-Media-Management inklusive Redaktionsplanung und Community-Management, Personal Branding für Geschäftsführer:innen sowie Webdesign für performante, mobiloptimierte Websites. Die modulare FUTRIZE-Methode verbindet Markenanalyse, Content-Produktion und Distribution – mit transparenten KPIs pro Quartal.

Zitat

„Unternehmen brauchen heute laufend hochwertigen Video-Content – nicht nur punktuelle Kampagnen. Unser System liefert Woche für Woche Material, das Zielgruppen wirklich sehen wollen. So entstehen Vertrauen, Bewerbungen und Umsatz – ohne dass interne Teams überlastet werden“, sagt Sebastian Wiercinski, Gründer und Geschäftsführer der FUTRIZE GmbH.

Regionale Verfügbarkeit

Für Betriebe, die eine Werbeagentur in Kiel, eine Werbeagentur in Bremen oder eine Werbeagentur in Hamburg suchen, bietet FUTRIZE regionale Produktions-Setups und kurze Wege – von der Ideenfindung bis zur Veröffentlichung. Spezielle Informationsseiten für Interessenten in Kiel und Bremen bündeln Leistungen, Prozess und Beispielinhalte. Ergänzend unterstützt das Team Unternehmen in ganz Schleswig-Holstein bei Employer-Branding-Formaten, Recruiting-Videos und Web-Relaunches.

Typische Einsatzfälle

– Lead-Generierung für Dienstleister: Erklär- und Proof-Formate, die Vertrauen schaffen und Kaufbarrieren abbauen.

– Recruiting & Employer Branding: serielle Kurzvideos, die Kultur, Team und Benefits greifbar machen.

– Markenaufbau & Reichweite: wiedererkennbare Content-Reihen, die die organische Sichtbarkeit stabil erhöhen.

Die FUTRIZE GmbH ist eine Werbe- und Social-Media-Agentur aus Lübeck. Das Team entwickelt datengestützte Content-Strategien, produziert plattformgerechte Videos und gestaltet performantes Webdesign für Dienstleister im DACH-Raum.

Kontakt

FUTRIZE GmbH

Sebastian Wiercinski

Maria Goeppert Straße 1

23562 Lübeck

045112011080



http://futrize.com