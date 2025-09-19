Werbemittel Freienbach: Textildruck & Stickerei ab 10 Stück – für Firmen, Vereine und Events mit Beratung & Express-Service.

Werbemittel Freienbach bietet seit 2010 professionelle Lösungen im Bereich Textildruck, Stickerei und Firmenbekleidung. Das Unternehmen aus der Region Zürichsee ist spezialisiert auf die Veredelung von T-Shirts, Poloshirts, Hoodies, Pullovern, Caps und Arbeitskleidung – individuell gestaltet, hochwertig verarbeitet und bereits ab einer Mindestmenge von 10 Stück erhältlich.

Dank moderner Druckverfahren wie Siebdruck, Digitaldruck und Reflektdruck sowie hochwertiger Stickerei entstehen langlebige Textilien für Firmen, Vereine, Schulen und Events. Kunden profitieren von einer grossen Auswahl an Modellen, attraktiven Mengenrabatten bis 32 Prozent sowie einer persönlichen Beratung und Musteransicht direkt in Freienbach oder per Post.

Auch Express-Aufträge sind möglich – ideal, wenn es schnell gehen muss, zum Beispiel für kurzfristige Veranstaltungen oder Messeauftritte. Mit über einem Jahrzehnt Erfahrung und hunderten erfolgreich realisierten Projekten ist Werbemittel Freienbach ein verlässlicher Partner für Corporate Fashion, Vereinskleidung und Promotionstextilien in der ganzen Schweiz.

Kontakt

Green Fara GmbH

Michael Mächler

17 Hinterwacht

8807 Freienbach

055 525 97 98



https://werbemittel-freienbach.ch/

