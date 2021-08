Werbetechnik mit posso – der erste Eindruck zählt

posso, der Hersteller für hochwertige mobile Messesysteme, realisiert auch preiswerte Werbetechnik, wie Werbeschilder, Leuchtreklame und Fahrzeugbeschriftung.

Für Geschäfte und Unternehmen mit Kundenverkehr ist der erste Eindruck ausschlaggebend. posso, der Hersteller für hochwertige mobile Messesysteme, realisiert seit kurzem auch preiswerte Werbetechnik, wie Werbeschilder, Leuchtreklame und einheitliche Fahrzeugbeschriftung, die den Kunden direkt ins Auge fällt.

* Leuchtreklame und Leuchtwerbung *

Leuchtreklame wirkt edel und fällt auf. posso stellt hochwertige 3D Leuchtbuchstaben und leuchtende Firmenlogos her, ganz nach Ihren Wünschen:

-Hintergrundbeleuchtete Vollreliefbuchstaben mit Aluminiumblechhaube und Rückwand aus Acrylglas

-Selbstleuchtende Vollreliefbuchstaben mit Acrylglasspiegel und Aluminiumkorpus inklusive LED-Beleuchtung in der Farbe Ihrer Wahl

-Buchstaben aus selbstleuchtendem Acrylglasspiegel mit farbiger Acrylglaszarge in Aluminiumkorpus sowie LED-Beleuchtung in Ihren Wunschfarben

* Werbeschilder und Schildanlagen *

Die Orientierung in einer zunehmend komplexen Welt zu behalten, wird immer schwerer. Durchdachte Schildanlagen und Wegführung schaffen hier Abhilfe. Sorgen Sie bei Ihren Kunden und Interessenten dafür, dass Sie gefunden werden. posso fertigt verschiedene Werbeschilder, Hinweistafeln oder auch Schildanlagen für ganze Gebäudekomplexe oder Ihre Store-Front an, inklusive Beratung und Druck.

Bei Material, Farben und Beschriftung richten wir uns ganz nach Ihren Wünschen. Auch normierte Schilder, wie etwa die Beschriftung von Fluchtwegen oder Sicherheitszonen, werden angeboten.

* Autofolierung und Fahrzeugbeschriftung *

Es ist noch gar nicht so lange her, da waren Fahrzeugbeschriftungen je nach Aufwand sehr komplexe Vorgänge, die nur von einem erfahrenen Autolackierer zu schaffen waren. Doch dank moderner Kunststofffolien und dem modernen Digitaldruckverfahren sind ihrem Fahrzeugdesign inzwischen praktisch keine Grenzen mehr gesetzt.

Wir gestalten Ihre moderne Fahrzeugbeschriftung und bringen diese professionell an, ob für einzelne Fahrzeuge oder eine ganze Flotte im einheitlichen Corporate Design.

Autofolierung kann mehr: Carwrapping bietet gegenüber einer Design-Lackierung immense Kosteneinsparungen und ist zudem meist hochwertiger, dank dem digitalen Foliendruck. posso liefert auch bedruckte LKW-Planen nach Ihren Wünschen.

* posso als Experte für die Außenwerbung *

Das Unternehmen posso steht seit vielen Jahren schon für kundenorientierte Zusammenarbeit in der Marketingbranche. Der Erfolg unserer Kunden ist unser Ziel. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Übrigens: posso bietet auch eine große Auswahl an mobilen Messe- und Präsentationssystemen wie mobile Faltdisplays, Rollup-Banner, Werbetheken, Faltzelte, Outdoor-Werbung und vieles mehr. Einfach mal auf www.posso.de vorbeischauen.

Gerne können Sie uns telefonisch unter 02236 885570 werktags erreichen oder uns eine E-Mail an die info@posso.de zukommen lassen. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Schauen Sie sich gerne auch unsere weiteren Produkte an: Faltdisplays | Banner Rollup Displays | Werbetheken & Podeste | Vitrinen & Säulen | Outdoor Werbung | Messezubehör alles mit modernem Digitaldruck.

Die posso marketing GmbH ist führender Hersteller für mobile Präsentations- und Messesysteme in Deutschland. Mit 25 festangestellten Mitarbeitern und einem großen Maschinenpark bieten wir Ihnen Qualität, Service und Liefersicherheit. Oder einfach gesagt “Produkte die funktionieren!”.

