Werbewirkung verstärken durch Print-Digital-Kombination

Frankfurt am Main, 21.04.2023 – Die Colour Connection GmbH, Betreiberin des Online-Shops printweb.de, macht Unternehmen und Organisationen auf die Vorteile der Kombination von Print- und Digitalwerbung aufmerksam. In einer Zeit, in der die Digitalisierung eine immer größere Rolle spielt, werden Printmedien seit ca. zwei Jahren wieder ein immer wichtigerer Baustein für effektive Werbung. Durch das Zusammenspiel von Print- und Digitalwerbung kann die Werbewirkung signifikant verstärkt werden.

Printwerbung: Haptik, Reichweite und Glaubwürdigkeit

Printmedien bieten zahlreiche Vorteile wie Haptik, Reichweite und Glaubwürdigkeit. Die Haptik von Printmedien ist ein wesentlicher Faktor für die Bindung zum Leser, wie eine Metaanalyse des Fachverbandes Medienproduktion zeigt. Die Studie basiert auf über 300 internationalen Studien und die 10 wichtigsten Fakten können hier angefordert werden: https://www.printweb.de/10-fakten-ueber-die-wirkung-von-print.html

Ralph Hadem, Geschäftsführer von printweb.de, betont: „Die Kombination von Print- und Digitalwerbung bietet Unternehmen und Organisationen eine einzigartige Möglichkeit, ihre Botschaften effektiv zu vermitteln. Printmedien haben eine deutlich höhere Glaubwürdigkeit und ausgezeichnete Reichweite. Durch das Zusammenspiel mit digitalen Werbemaßnahmen können Printmedien eine noch stärkere Wirkung entfalten.“

Beispiele für erfolgreiche Print-Digital-Kombinationen

QR-Codes auf gedruckten Materialien, die den Nutzer direkt auf eine Website oder Landingpage führen, schlagen eine Brücke zwischen dem haptischen Erlebnis von Printmedien und der digitalen Welt.

Personalisierte Mailings basieren auf den individuellen Interessen der Empfänger und kombinieren die Vorteile von Print und Digital. Dadurch können sie gezielt auf die Bedürfnisse der Kunden eingehen und die Kundenbindung stärken.

Augmented Reality (AR) eröffnet die Möglichkeit, Printmedien interaktiv zu gestalten, indem sie mit einem Smartphone oder Tablet gescannt werden. Dabei werden digitale Inhalte wie Videos, 3D-Modelle oder Animationen in die Printmedien integriert.

Social-Media-Integration in Printmedien, zum Beispiel durch den Abdruck von Social-Media-Handles oder Hashtags, fördert die Vernetzung von Print- und Digitalwerbung und steigert die Reichweite beider Kanäle.

Gezielte Online-Werbung, die auf Print-Anzeigen basiert und den Nutzern personalisierte Angebote präsentiert, erhöht die Konversionsrate und die Effektivität der Werbekampagne.

Innovative Ideen für verschiedene Zielgruppen:

Für eine jüngere Zielgruppe, wie Studierende, könnte eine Kombination aus Printmagazin und interaktiver Smartphone-App entwickelt werden. Das Printmagazin informiert über aktuelle Themen und Veranstaltungen, die App bietet exklusive Inhalte, Rabatte und interaktive Funktionen, die zum Austausch und zur Teilnahme an Veranstaltungen einladen. So entsteht eine Synergie zwischen Print- und Digitalmedien, die die Zielgruppe effektiv anspricht und bindet.

Für eine ältere Zielgruppe, etwa Senioren, könnte ein Printprodukt wie eine Broschüre oder ein Ratgeber mit wertvollen Informationen und Tipps rund um Gesundheit, Freizeit und Reisen erstellt werden. Ergänzend dazu könnte eine seniorenfreundliche, barrierearme Website mit zusätzlichen Inhalten, Videos und einer interaktiven Community-Plattform ins Leben gerufen werden. In den gedruckten Materialien sind Hinweise und Anleitungen zur Nutzung der digitalen Plattform enthalten. Dadurch wird die Zielgruppe motiviert, die digitalen Ressourcen zu nutzen und sich aktiv auszutauschen.

Die Colour Connection GmbH: Partner für erfolgreiche Print-Digital-Kombinationen

Auf ihrer Website printweb.de bietet die Colour Connection GmbH ein breites Spektrum an Druckdienstleistungen wie Digital- und Offsetdruck, Großformatdruck, Veredelungen und Mailings. Dazu kommt – vollkommen gratis – ein einzigartiger Blog mit mehr als 1600 exzellent fotografierten Best-Practice-Beispielen für Printprodukte mit Wirkung. Die langjährige Erfahrung und der Fokus auf Kundenzufriedenheit und Qualität macht die Colour Connection GmbH seit nahezu 30 Jahren zum zuverlässigen Partner für Unternehmens- und Agenturkunden.

Außerdem legt das Unternehmen Wert auf Nachhaltigkeit, indem es umweltfreundliche Materialien einsetzt, Kunststoffe weitgehend vermeidet und Recyclingprozesse kontinuierlich optimiert. Für Unternehmen und Organisationen, die ihre Werbewirkung durch eine Print-Digital-Kombination verstärken möchten, ist die Colour Connection GmbH der kreative Partner mit umfassendem Print-Know-how.

Diese persönlichen Ansprechpartner beraten ganz individuell und machen den Kunden auf Wunsch Vorschläge für außergewöhnliche Werbekampagnen: https://www.printweb.de/persoenliche-ansprechpartner.html

Die Colour Connection GmbH ist eine Druckerei mit knapp 30 Jahren Erfahrung und hohem Anspruch an den persönlichen Kundenservice. Zahlreiche Papiersorten und Veredelungen sowie Print-on-Demand ermöglichen eine besonders individuelle Beratung, Betreuung und Produktauswahl. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main betreibt auch den Onlineshop printweb.de. Der Shop bietet ein breites Spektrum an Druckdienstleistungen wie Digital- und Offsetdruck, Großformatdruck, Veredelungen, Mailings und vieles mehr. Mit dem Fokus auf höchste Kundenzufriedenheit und Qualität ist die Colour Connection GmbH ein zuverlässiger Partner für Unternehmens- und Agenturkunden. Ferner ist es Inhaber Ralph Hadem ein Anliegen, seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Dies geschieht durch den Einsatz umweltfreundlicher Materialien und moderner Technologien. Außerdem wird das Abfallaufkommen reduziert und Recyclingprozesse werden kontinuierlich optimiert.

