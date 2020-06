Ausbildung zum Clown in medizin und therapeutischen Institutionen

Werden Sie Gesundheit!Clown*in – Ausbildung in Konstanz am Bodensee

“Clown sein. Das ist doch nur etwas für Pappnasen!”, denken Sie? Aber nein. Tatsächlich gehört menschlich sowie fachlich so einiges dazu. Wir möchten Ihnen zunächst untenstehendes Video zeigen. Darin informiert die Tamala Clown Akademie aus Konstanz über die Ausbildung zum sogenannten “Gesundheit!Clown®”. Die Besonderheit dieser patentierten Ausbildung liegt in der spezifischen Sensibilität gegenüber älteren oder pflegebedürftigen Menschen: https://www.youtube.com/watch?v=oyGR1-7Nh44

In einem Interview mit dem Spiegel gaben Udo Berenbrinker und seine Partnerin Jenny Karpawitz, die Gründer der ältesten Clownschule in Deutschland (seit 1980), darüber hinaus vertiefende Informationen über die professionelle Ausbildung zum “Gesundheit!Clown®”. Die beiden leiten die staatlich anerkannte Clownschule namens “Tamala”. Er ist klassisch ausgebildeter Filmschauspieler, sie ist studierte Germanistin und Indologin. Beide teilen die Leidenschaft zur Komik und Gelassenheit. Beide sind überzeugt davon, dass Einfühlsamkeit und sensibler Humor in jeden gut sortierten Arztkoffer gehören. Dabei sei der Clown eine ideale Ergänzung in der Pflegebranche und weit mehr als eine professionelle Witzfigur.

“Tamala übernahm eine Vorreiterrolle in der Clownsausbildung und zeigt heute, dass es ein Qualitätsberuf ist. Für viele sind der Beruf des Clowns und die Humortherapie ein Wirtschaftsfaktor geworden.”, berichtet Udo Berenbrinker.

War früher Clown-Sein nur eine rein männliche Domäne, haben sich heute weltweit Frauen diesen Beruf erobert: vom Gesundheit!Clown® über Clown auf der Bühne und Eventclown für Firmen-und Kulturveranstaltungen bis hin zum Humortrainer und Humorcoach für Trainings in Firmen , Pflegeeinrichtungen und Kliniken.

Im Dezember beginnt die nächste Ausbildung zum Clown und Gesundheit!Clown®. Diese Ausbildung wird auch über verschiedene Fördermaßnahmen finanziell unterstützt. Es finden in verschiedenen Städten Deutschland und der Schweiz Info- und Castingseminare statt.

Gerade jetzt in Corona-Zeiten hat es sich gezeigt, dass es hilfreich ist, umfassend ausgebildet zu sein: von der Kontaktarbeit an den Betten, über Spiel vor den Fenstern und Balkonen der Pflege-und Demenzheimen, über Filme erstellen für Kinder auf der Krebsstation bis hin zu Therapieprojekten bei misshandelten Kindern. Der Bedarf an Clowns in Therapie und Medizin hat sich seit Corona erhöht, denn die Wissenschaft hat nachgewiesen, wenn Patienten, Ärzte und Pflegende bei der Arbeit öfters lachen (am besten 200 Mal am Tag) wird das Immunsystem gestärkt. Melden Sie sich frühzeitig an, wenn Sie sich zu diesem Beruf gut und qualitätsmäßig ausbilden wollen. Mit 5 Trainern und einigen Gastdozenten sowie verschiedenen Ausbildungsmodulen gehört Tamala zu Europa führenden Zentrum. Dies zeigt sich auch in den Zahlen: 80% der deutschen und Schweizer Clowns in den Kliniken und Seniorenheimen kommen aus der Ausbildung vom Bodensee

