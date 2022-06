Werhausen & Company – mit der neuen Geschäftsführung geht es weiter voran!

Der erfahrene Familienbetrieb umschifft für KMU jeder Branche die Klippen der wachsenden Globalisierung und Digitalisierung.

Eine instabile Weltwirtschaftslage sowie zunehmende Konkurrenz bei einem zeitgleichen Fachkräftemangel sind nur einige Probleme, denen sich Firmen derzeit stellen müssen. So bleibt gerade klein- und mittelständischen Unternehmen oft keine Zeit für eine detaillierte zukunftsgerichtete Unternehmenssteuerung. Hier kommen Agenturen für Unternehmenssteuerung ins Spiel. So sorgt Werhausen & Company mit seinen neuen Dienstleistungen für besseres Rating und damit für Zugang zu mehr Kapital innerhalb von 6 Monaten.

Ein Familienbetrieb mit reichlich Erfahrung

Der erfahrene Familienbetrieb umschifft für KMU jeder Branche die Klippen der wachsenden Globalisierung und Digitalisierung. So können sich diese auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und dennoch einem langfristigen Erfolg entgegenblicken.

Über Erfahrung verfügt die neue Geschäftsführungsebene von Werhausen & Company reichlich. 1987 durch ihren Vater gegründet, erhielt Tochter Nicole Jasmin von klein auf Einblicke in die stets zukunftsgerichteten Projektsteuerungssysteme des Unternehmens. Seit Januar 2022 wird sie im Management von Ihrem Ehemann Justin Kassel unterstützt. Dieser überzeugt seinerseits mit fachlicher Kompetenz im Bereich Finanzen und Kalkulationen.

Als Dreamteam in zweiter Generation ruht sich das Paar dabei nicht auf vergangenen Erfolgen aus. Es knüpft vielmehr gekonnt an diese an. Dank eines patentierten Entwicklungssystems, einem kompetenten Team und umfangreichen Netzwerk garantiert die Gesellschaft ihren Kunden ein optimales Rating. Dass dies nicht nur leere Worte sind, beweist sie mit ihren Angeboten, die ausschließlich auf Erfolgshonoraren basieren.

Werhausen & Company unterstützen KMU umfassend und kompetent

In der hektischen modernen Zeit fehlt KMU oftmals die Ruhe, aber auch das Personal für ein präzises Controlling. Selbst mithilfe interner Buchhaltungen oder externer Steuerberater lassen sich nur selten Strategien für eine steigende Wirtschaftlichkeit entwerfen. Genau hier kommen Werhausen & Company ins Spiel. Die Experten auf den Gebieten der Projektkalkulationen und Liquiditätssteuerungen pflegen zudem enge Kontakte zur Finanzwelt.

Mit dem Einsatz innovativer Instrumente erkennen sie auf Anhieb Schlüsselkennzahlen. Und durch ihre Vertrauenswürdigkeit erhalten sie bestmögliche Finanzierungsangebote für ihre Kunden. So können sie Prozesse optimieren und das Rating von Unternehmen jeder Größe und Branche steigern.

Maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden und immer flexibel

Bei all dem weiß die Gesellschaft aus Dortmund, dass sich nur mit Freiraum nachhaltige Gewinne erwirtschaften lassen. So stimmt sie ihre Angebote auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden ab und unterstützt sie mit ganzheitlichen Entwicklungsstrategien. Wunschgemäß bietet Werhausen & Company ein monatliches Controlling sowie maßnahmenbasierte Planungen.

Ebenso berät das Team beim Aufbau von Vermögenswerten und übernimmt die Gesprächsführung bei potenziellen Kreditgebern. Abhängig vom Leistungspaket arbeiten die Profis vor Ort bei ihren Kunden oder steuern ihre Analysen digital. Auch für das kostenlose Erstgespräch muss niemand nach Nordrhein-Westfalen fahren, sondern kann per Videocall mit der neuen Geschäftsführung kommunizieren.

Die Werhausen & Company ist seit 35 Jahren der Dienstleister für Unternehmensentwicklung für KMU. Auf Basis unseres einzigartigen Entwicklungssystems helfen wir Unternehmern, ihre Ziele zu erreichen und nachhaltig erfolgreiche Unternehmen zu erschaffen.

