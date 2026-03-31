WerkStadt Ingolstadt – ein neues Zuhause für Unternehmen

Mit der WerkStadt entsteht in Ingolstadt ein innovativer Gewerbestandort für kleine und mittlere Unternehmen.

Mit der WerkStadt entsteht in Ingolstadt ein innovativer Gewerbestandort für kleine und mittlere Unternehmen. Hinter dem Projekt stehen die Unternehmer Christian Schleif, Olivier Butin und Ralf Struckmeyer. Die Planung übernimmt das Architekturbüro freiraum4plus. Unterstützt wird das Vorhaben von der Wirtschaftsförderung der Stadt Ingolstadt. Als Generalunternehmer ist ein erfahrener Baupartner vorgesehen. Die Fertigstellung ist für das dritte Quartal 2027 geplant.

Die WerkStadt reagiert auf einen wachsenden Bedarf: Flexible, bezahlbare und gleichzeitig hochwertige Gewerbeflächen sind in vielen Regionen knapp. Das neue Konzept bietet dafür eine Lösung – mit modular aufgebauten Einheiten für Werkstatt, Lager, Light Industrial, Büro sowie handels- und dienstleistungsnahe Nutzungen.

„Wir schaffen Raum für Gründung, Wachstum und Zusammenarbeit – mitten in Ingolstadt und mit allem, was Unternehmen wirklich brauchen“, erklärt Mitinitiator Ralf Struckmeyer.

Auch die Stadt sieht in dem Projekt einen wichtigen Impuls für den Standort: Gerade für kleinere und mittlere Betriebe ist es zunehmend schwierig, passende Flächen zu finden. Mit der WerkStadt entsteht nun ein moderner Gewerbehof, der genau hier ansetzt und konkrete Möglichkeiten für Wachstum und Neuansiedlungen schafft. Das hilft den Unternehmen und unserem Standort“, sagt Oberbürgermeister Dr. Michael Kern.

Flexibel, bezahlbar, zukunftsfähig

Die WerkStadt steht für vielseitige, wirtschaftlich sinnvolle Gewerbeflächen, die Unternehmen ermöglichen, ihr Geschäftsmodell an einem Ort abzubilden – ohne die Einschränkungen klassischer Immobilien. Die Einheiten sind individuell anpassbar und können je nach Bedarf erweitert oder verkleinert werden.

Die Vorteile im Überblick:

-Kostenkontrolle: Transparente, unternehmerfreundliche Mietmodelle mit inkludierten Nebenkosten

-Gestaltungsfreiheit: Flexible Nutzungsmöglichkeiten und individuelle Innenausstattung

-Startklar: Eigene Stellplätze, schnelle Internetanbindung sowie gute Sichtbarkeit und Erreichbarkeit

-Nachhaltigkeit: KfW-40-Standard mit DGNB-Gold-Zertifizierung, Luft-Wärmepumpe und Nutzung regenerativer Energien

Carsten Ott, Architekt der WerkStadt, betont: „Wir verbinden modernes, schnelles Bauen mit echter Alltagstauglichkeit für Unternehmen. Die WerkStadt ist nicht nur funktional, sondern auch ein sichtbares Zeichen für nachhaltiges Arbeiten.“

Auch aus Sicht der Wirtschaftsförderung ist das Projekt ein Gewinn für den Standort:

„Die WerkStadt schließt eine wichtige Lücke im Gewerbeflächenangebot. Gerade für junge Unternehmen und wachsende Betriebe sind flexible Lösungen entscheidend. Das Projekt stärkt die Attraktivität Ingolstadts als Wirtschaftsstandort nachhaltig“, sagt Dr. Georg Rosenfeld, Vorstand der IFG Ingolstadt.

Starker Impuls für Handwerk und Mittelstand

Besonders das regionale Handwerk profitiert von dem neuen Angebot.

„Viele Handwerksbetriebe stehen vor der Herausforderung, geeignete Flächen zu finden, die sowohl funktional als auch wirtschaftlich tragfähig sind. Die WerkStadt bietet hier eine zukunftsfähige Lösung und schafft neue Perspektiven für Betriebe in der Region“, erklärt der Kreishandwerksmeister Jürgen Seißler.

Mit der WerkStadt entsteht damit mehr als ein klassischer Gewerbepark – ein Ort, an dem Unternehmen sich vernetzen, Synergien nutzen und gemeinsam wachsen können. Die verkehrsgünstige Lage in Ingolstadt sorgt zusätzlich für eine hohe Standortqualität.

WerkStadt Standort Ingolstadt

Die WerkStadt Verwaltungs GmbH mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet entwickelt und realisiert kleinteilige Gewerbehöfe in einem standardisierten System. Das Unternehmen steht für Nachhaltigkeit, Kundenorientierung und flexible Nutzungskonzepte. In den kommenden fünf Jahren plant die WerkStadt rund 30 Standorte deutschlandweit zu realisieren und die entwickelten Objekte langfristig im eigenen Bestand zu halten und zu verwalten. www.diewerkstadt.com

Kontakt

WerkStadt Verwaltungs GmbH

Sonja Schleif

Theodor-Heuss-Straße 53-63

61118 Bad Vilbel

+49 (0) 69-348 768 564



http://www.diewerkstadt.com

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