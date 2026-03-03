Werkstattplanung für effizienten Betrieb in einer Kfz-Werkstatt

Eine durchdachte Planung ist bei Neubau, Umbau oder Erweiterung von Kfz-Werkstätten die Grundlage für effizientes Arbeiten und reibungslose Abläufe. Alle Prozesse sollten optimal aufeinander abgestimmt sein, von der Annahme von Fahrzeugen über die Arbeitsprozesse bis zur Rückgabe der Kfz. Weil im Alltag einer Kfz-Werkstatt jede Minute zählt, ist es außerdem wichtig, Zeitverluste durch unpraktische Wege, fehlende Ausstattung oder schlecht genutzte Flächen zu vermeiden.

In seinem aktuellen Blog stellt Göhler, Experte für Anlagentechnik und den Bau von Kfz-Werkstätten, wichtige Punkte bei der Kfz-Werkstattplanung vor. Der Beitrag zeigt auf, warum eine professionelle Werkstattplanung so wichtig ist, und gibt einen Überblick über die wichtigsten Bereiche bei Planung und Bau von Kfz-Werkstätten.

Im Blogbeitrag erfahren Sie mehr: https://goehler.de/blog/werkstattplanung-kfz-werkstatt/

Seit über 75 Jahren steht die Göhler GmbH & Co. KG, Anlagentechnik für Kompetenz und Zuverlässigkeit in der Planung, dem Bau und der Instandhaltung von Anlagen für wassergefährdende Flüssigkeiten. Als familiengeführtes Unternehmen in dritter Generation verbindet Göhler Tradition mit Innovation und bietet ganzheitliche Lösungen für anspruchsvolle technische Herausforderungen.

Mit rund 350 Mitarbeitenden und achten Standorten in Deutschland ist das Unternehmen optimal vernetzt und unterstützt Kunden aus verschiedenen Branchen mit hochwertigen technischen Lösungen. Als zertifizierter Fachbetrieb nach WHG und SCC sowie ISO 9001 und ISO 14001 garantiert Göhler höchste Qualitäts- und Umweltstandards. Erfahrung, Know-how und ein hoher Qualitätsanspruch stehen für Sicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit.

